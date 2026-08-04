Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю

Из сорокадневного плана Зеленского, который был призван "принудить" Россию к миру, Украина вышла с блокадой одесских портов, что приблизило конец её государственности.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Грузовые суда в доке

Одесса в качестве порта никогда больше не будет украинской

План предусматривал проведение кампании давления на Россию терактами, усиленными ударами беспилотниками по экономическим объектам в глубине российской территории с целью вызвать недовольство внутри страны. Сначала были атаки на нефтеперерабатывающие заводы и резервуары с нефтью, затем — на грузовые суда в Азовском и Чёрном морях, а затем — на склады крупнейшего российского онлайн-ритейлера.

Но недовольство населения России вылилось не в "недовольство войной", а мерами правительства по защите неба и отсутствием зеркального ответа на удары. Российское руководство в этот раз поддалось давлению, но не Украины, а своего населения, и постепенно стало отказываться от каких-либо сдерживающих факторов в отношении киевского режима. Зеркально значительно более мощными ударами было закрыто Чёрное море для Украины через порты Одессы и Дуная. При этом, неожиданно выяснилось, что можно лишить Украину выхода к морю, не освобождая Одессу, потому что капитаны кораблей и владельцы компаний, в том числе страховых, отказываются работать с портами Одесской области.

И это катастрофа для Украины, которая до войны экспортировала 90 процентов своей зерновой продукции и 70 процентов всех товаров через порты на Чёрном море и в дельте Дуная.

Теперь военное оборудование и продовольствие для ВСУ будут ввозиться исключительно по суше, что значительно снижает скорость и объем поставок в условиях войны. От Кремля ожидается снятие табу на удары по сухопутным маршрутам через Румынию и Польшу. Уничтожение этой логистики хотя бы на 60% быстро переведёт войну в решающую фазу, и если Одесса снова станет портом, то она точно больше не будет украинской.

Россия ответила авантюристу Зеленскому успехами на фронте

Что касается России, то за прошедшие 40 дней она потеряла торговые суда, склады компании Wildberries и мощности в нефтедобывающей инфраструктуре, но серьезных экономических проблем, помимо тех, с которыми она уже сталкивалась и научилась преодолевать, не возникло. Она не испытала шок, так как её экспорт не завязан на один порт, ситуация с топливом стабилизирована, в Крым ведут бензопровод, Wildberries будет оказана помощь. В конечном итоге, в войне линия фронта всегда является приоритетом. Стратегические удары — это лишь один из компонентов комплексной войны.

Так вот 40-дневная операция Зеленского ознаменовалась значительным продвижением ВС РФ в зоне СВО. Как отмечают военные источники, наступление ведётся в Харьковской области, ДНР, Запорожской области, а успехи у Доброполья говорят, что освобождение ДНР состоится уже в этом году.

Изначальный авантюризм плана Зеленского подчёркивается установлением сроков. Россия никогда не делает подобные пропагандистские жесты, что выгодно отличает её командование от украинского. Сегодня в Киеве предложили России три варианта прекращения огня: прекращение воздушных атак, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и заморозка боевых действий по текущей линии соприкосновения. Над этими предложениями можно только саркастически улыбнуться. Война — это не площадка для выступлений 95 квартала.

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