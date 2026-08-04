Из сорокадневного плана Зеленского, который был призван "принудить" Россию к миру, Украина вышла с блокадой одесских портов, что приблизило конец её государственности.
План предусматривал проведение кампании давления на Россию терактами, усиленными ударами беспилотниками по экономическим объектам в глубине российской территории с целью вызвать недовольство внутри страны. Сначала были атаки на нефтеперерабатывающие заводы и резервуары с нефтью, затем — на грузовые суда в Азовском и Чёрном морях, а затем — на склады крупнейшего российского онлайн-ритейлера.
Но недовольство населения России вылилось не в "недовольство войной", а мерами правительства по защите неба и отсутствием зеркального ответа на удары. Российское руководство в этот раз поддалось давлению, но не Украины, а своего населения, и постепенно стало отказываться от каких-либо сдерживающих факторов в отношении киевского режима. Зеркально значительно более мощными ударами было закрыто Чёрное море для Украины через порты Одессы и Дуная. При этом, неожиданно выяснилось, что можно лишить Украину выхода к морю, не освобождая Одессу, потому что капитаны кораблей и владельцы компаний, в том числе страховых, отказываются работать с портами Одесской области.
И это катастрофа для Украины, которая до войны экспортировала 90 процентов своей зерновой продукции и 70 процентов всех товаров через порты на Чёрном море и в дельте Дуная.
Теперь военное оборудование и продовольствие для ВСУ будут ввозиться исключительно по суше, что значительно снижает скорость и объем поставок в условиях войны. От Кремля ожидается снятие табу на удары по сухопутным маршрутам через Румынию и Польшу. Уничтожение этой логистики хотя бы на 60% быстро переведёт войну в решающую фазу, и если Одесса снова станет портом, то она точно больше не будет украинской.
Что касается России, то за прошедшие 40 дней она потеряла торговые суда, склады компании Wildberries и мощности в нефтедобывающей инфраструктуре, но серьезных экономических проблем, помимо тех, с которыми она уже сталкивалась и научилась преодолевать, не возникло. Она не испытала шок, так как её экспорт не завязан на один порт, ситуация с топливом стабилизирована, в Крым ведут бензопровод, Wildberries будет оказана помощь. В конечном итоге, в войне линия фронта всегда является приоритетом. Стратегические удары — это лишь один из компонентов комплексной войны.
Так вот 40-дневная операция Зеленского ознаменовалась значительным продвижением ВС РФ в зоне СВО. Как отмечают военные источники, наступление ведётся в Харьковской области, ДНР, Запорожской области, а успехи у Доброполья говорят, что освобождение ДНР состоится уже в этом году.
Изначальный авантюризм плана Зеленского подчёркивается установлением сроков. Россия никогда не делает подобные пропагандистские жесты, что выгодно отличает её командование от украинского. Сегодня в Киеве предложили России три варианта прекращения огня: прекращение воздушных атак, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и заморозка боевых действий по текущей линии соприкосновения. Над этими предложениями можно только саркастически улыбнуться. Война — это не площадка для выступлений 95 квартала.
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