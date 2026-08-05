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Любовь Степушова

ФБР хочет партнёрства с Россией в борьбе с преступностью. Хочет ли этого ФСБ?

Силовые структуры » ФСБ

Визит главы ФБР в Москву спустя десять лет может стать не просто жестом сотрудничества, но и частью сложной игры по обмену данными.

Кэш Патель, директор ФБР
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кэш Патель, директор ФБР

ФСБ и ФБР поддерживали связи всегда

Директор ФБР Кэш Патель сообщил агентству Reuters, что бюро установило новые партнерские отношения с Россией и Китаем в области правоохранительной деятельности для борьбы с транснациональными преступлениями, такими как торговля фентанилом, кибермошенничество, сексуальная эксплуатация детей и организованная преступность.

Это подтверждает утечку информации о том, что он собирается с визитом в Москву и Санкт-Петербург, "предположительно, в октябре". Но насколько эти контакты с ФБР ( не путать с ЦРУ) полезны России?

Для начала скажем, что они сохранялись даже в самые напряжённые геополитические моменты. Мало того, по этим каналам (как правило через атташе в посольствах) снимались острейшие ситуации противостояния.

Если знаешь, предупреди

В отношении борьбы с экстремистами и оргпреступностью действует негласное правило: если знаешь, предупреди. Так, накануне нападения на "Крокус Сити Холл" в 2024 году американские спецслужбы официально передали ФСБ оперативную информацию об угрозе теракта со стороны ИГИЛ* "в местах массового скопления людей". Директор ФСБ Александр Бортников позже подтвердил факт получения этих данных, хотя и отметил их общий характер.

Ранее в 2017 году оперативная информация ФБР помогла задержать ячейку террористов в Санкт-Петербурге, которые планировали подрыв Казанского собора. Владимир Путин тогда лично звонил Дональду Трампу, чтобы поблагодарить за эти данные.

Со своей стороны, незадолго до теракта на Бостонском марафоне в 2013 году ФСБ направляла в ФБР официальные запросы по поводу братьев Царнаевых. После теракта спецслужбы США и России вели плотный обмен информацией. То есть, есть негласное правило, санкции санкциями, а мирных людей надо беречь.

Новость состоит в том, что, по словам Пателя, китайские полицейские ежемесячно прилетают на объекты ФБР в США для обмена разведданными, а американские агенты с ответными визитами посещают Китай. По поводу России он ничего такого не утверждает, взаимодействие ФБР с российскими ведомствами выстроено совершенно иначе и носит исключительно закрытый, непубличный характер.

России нужны данные на украинских террористов

В ФСБ прекрасно понимают, что любой прямой контакт — это легальный способ для американцев прощупать российских сотрудников и попытаться найти подходы для будущей вербовки. В Москве также помнят, что сотрудничество часто бывало "игрой в одни ворота". США охотно принимают информацию от России (как по REvil в 2022 году или братьям Царнаевым), но сами делятся данными крайне дозированно, часто утаивая критически важные детали (как это произошло с общим характером предупреждения перед терактом в "Крокусе").

Кроме того, статус потенциального противника с США никто не снимал, тем более, что на Украине Вашингтон не является посредником, а участником прокси-войны. Поэтому со стороны России взаимодействие будет сфокусировано на противодействие наркотрафику и ликвидации транснациональных хакерских группировок. Возможно, украинских колл-центров, которые грабят и американцев.

Скорее всего, Патель приедет за поиском компромата на демократов, которые плотно работали с киевским режимом. Почему бы не обменять его на компромат по украинской верхушке. Контакты с американскими спецслужбами одной фразой можно описать, как семь раз отмерь, один отрежь. Но иногда они полезны и необходимы.

* террористическая организация запрещена в РФ

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша фбр фсб россия украина политика спецслужбы
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