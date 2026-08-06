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Андрей Николаев

Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах

Силовые структуры » Военные новости

Украинское Министерство обороны, хлебом не корми, а дай похвастаться очередной новинкой военной техники, принятой на вооружении. Но если проследить за частотой таких сообщений, то по итогам июля можно смело сказать, что в украинской армии наметилась некая демилитаризация. Имеется в виду, что на вооружение приняты всего четыре новых экземпляра. Что же в них нового и насколько они опасны?

ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ВСУ

Сразу оговоримся, один месяц — это, конечно, еще не показатель кризиса украинской оборонки, как бы нам не хотелось. Тем более, если взять период первого полугодия, то никакого спада не заметно. Напротив, милитаризация идет активными темпами. Одних только видов беспилотников было принято порядка 400. Но к полугодовым данным мы еще вернемся, а пока посмотрим, что наизобретали украинские милитаристы за июль.

В первых строках следует отметить явный тренд на мотоциклы, причем электро. Ранее в июне засветился электромотоцикл WolfStorm. Теперь имеем новое название МУЛ.Е.

"Е" надо полагать означает электро, ну а "Мул", он и в Африке мул - тягловая полулошадь, полуосел. И по виду, да, такое название мотоциклу вполне подходит. Мотоцикл низенький, приземистый с маленькими и широкими колесами. "Мул" первый полноприводный мотоцикл в ВСУ, то есть предназначен для бездорожья, и видимо с особенным прицелом на осенне-зимний период.

Из особенностей - наличие двух электродвигателей, и бензиновый генератор на борту для зарядки аккумуляторов. Тем самым мотоцикл имеет определенную автономность. Может тянуть прицеп с грузом.

Еще раз отметим, что ВСУ последнее время все больше внимание уделяет мототехнике, что свидетельствует о том, что про активные операции они не забыли.

Помня про активные операции, не забывает Украина и о пассивных, то есть об отступлении и эвакуации техники.

Для этого принят на вооружение INGUAR-4 - эвакуационный бронеавтомобиль. Представляет собой трехосный пикап-эвакуатор, который может тянуть за собой технику массой до 30 тонн, что весьма прилично. Оснащен мощной гидравлической лебедкой для вытягивания и транспортировки неисправной техники, в том числе методом частичной погрузки.

Имеет бронирование по классу STANAG 4569 Level 3, то есть обеспечивается противопульная и противоминная защита.

Что касается этого типа техники, то можно порекомендовать Украине и дальше продолжать ее развивать. Тем более, что имеет место определенное хвастовство по поводу того, что 60 процентов компонентов шасси и подвески изготавливаются в незалежной. Да и много еще чего понадобится вывозить с поля боя. В мирной жизни тоже пригодится.

Третий экспонат нашей выставки тоже бронеавтомобиль, который может иметь широкое применение, от перевозки личного состава, до санитарной машины. Носит название UAT Desna. На крыше во вращающемся модуле может устанавливаться различное легкое вооружение, например, пулемет.

При это UAT Desna имеет класс защиты STANAG 4569 Level 1, то есть самый низкий, по факту слабее того эвакуатора, о котором было сказано выше.

Несколько его характеристик:

  • максимальная скорость - 110 км
  • масса - 8,3 т
  • грузоподъемность - до 1,5 т
  • дорожный просвет - 440 мм

Какой-либо угрозы на поле боя этот продукт представить не сможет. Тем более, что вряд ли доедет. Ну а если и доедет, то скорее всего сразу станет "клиентом" для эвакуатора из предыдущего пункта.

И наконец четвертый, самый последний, и самый опасный антигерой обзора — это "Светлячок", так по-русски называется украинский управляемый боеприпас FireFly. Странно, что Украина предпочитает английские названия для своей техники. А кто-то бил себя в грудь, защищая украинский язык.

Боеприпас предназначен для сброса с дрона с высоты до 800 м. И как заявляет украинская сторона обладает устойчивостью к РЭБ. А более характеристик не раскрывается.

Таковы открытые данные Минобороны Украины по новинкам военной техники, поставленной на вооружение в июле. Выглядит не очень впечатляюще.

Совершенно по-другому выглядит список нового вооружения за первое полугодие:

  • 391 БПЛА;
  • 216 боеприпасов;
  • 28 средств связи;
  • 67 НРК;
  • 56 средств РЭБ/РЭР;
  • 45 автомобилей;
  • 36 оптических приборов;
  • 34 вида бронетехники.

Что может отметить в этой связи? Что Украина определенно помешалась на дронах. За полгода было принято почти 400 видов дронов.

Конечно, значительный всплеск по этой теме был связан с деятельностью не в меру кипучего министра обороны Федорова. Результат чего мы сейчас наблюдаем во многих городах России.

С другой стороны, есть в этой статистике элемент "потемкинских деревень". За неимением реальных успехов на поле боя Минобороны Украины любит изображать победу на фронте информационном. Там, видимо, полагают, что количество неизбежно перейдет в качество, а разнообразие оборонной продукции - есть следствие здоровой конкуренции, а также свидетельство высокого статуса Украины среди стран-производителей вооружений.

Однако военное руководство в любой нормальной стране старается не плодить сущности, а напротив, стремится к унификации и стандартизации. Ибо, иметь дело с большим "зоопарком" вооружений от различных производителей - та еще головная боль, а выражаясь экономическим языком еще и дополнительные затраты. Но ключевое слово здесь "нормальная страна", а это не про Украину.

На Украине же главными людьми стали оружейники, а они в первую очередь думают не о людях, не о затратах, а о прибыли. От того и такое множество всяких разных "производителей". Подпитывает эту тенденцию и всеобщая дрономания, захлестнувшая Украину, и ставшая своеобразным символом веры для украинского общества. Все стремятся стать "производителями" дронов.

Вот только вопрос, а что они все будут делать, когда против дронов будет создано "противоядие"?

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Темы всу бпла украина минобороны военная техника
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