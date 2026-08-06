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Любовь Степушова

Амбиции посла в Лондоне Залужного выявили критическую уязвимость Украины

Силовые структуры » Военные новости

Залужному поставлена задача стать следующим президентом Украины, поэтому он продвигает британский план по созданию армии роботов и нахваливает ВС РФ.

Валерий Залужный
Фото: commons.wikimedia.org by АрмияInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Валерий Залужный

Залужный нашёл способ, как победить Россию

Бывший главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный продолжает шокировать западную и украинскую аудиторию хвалебными речами в адрес ВС РФ. По его словам, Украина использовала все виды оружия, кроме "Томагавков", ядерного оружия, авианосцев, F-35, которые находятся на вооружении НАТО, и применила доктрины их применения.

"Ресурс исчерпан. Российская Федерация нашла противодействие всему этому", — заявил Залужный.

Ранее он подчеркнул, что "НАТО будет около 12 лет, как Украина, переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы равняться хотя бы половине уровня (армии) Российской Федерации".

Эти хвалебные речи вызваны, конечно, не объективностью, а претензиями на знание истины, которая должна привести его к власти на Украине после Зеленского. Эта истина повторяется им в последнее время при каждом удобном случае — "новейшая война превратится в огромные цифровые поля, где будут действовать роботизированные системы и роботы, управлять которыми могут либо люди, либо они уже будут обладать собственным искусственным интеллектом".

Украине этими бодрыми речами он посылает намёк, что "как только я стану президентом, пусть через 30 лет, но мы сможем вернуть Крым". И в этом ей помогут "новые союзы, которые будут отвечать на вызовы нового мирового порядка".

Под новыми союзами он подразумевает Объединенные экспедиционные силы (JEF) — возглавляемый Британией оборонный альянс, куда входят 10 стран Северной Европы. Именно поэтому Залужный публично признает иллюзорность скорого вступления Украины в НАТО ("мы никогда в него не вступим"). Он начинает продвигать альтернативные геополитические конструкции под эгидой своих хозяев — британцев. Соответственно, от их имени звучит упрёк Германии и Франции в медленной (12 лет) адаптации их ВПК и армии к реалиям войны нового типа.

Роботизированная армия — это фикция

Роботизированная армия, это, безусловно, классный поход к украинскому избирателю, но Залужный утаивает, что на любого робота найдётся средство РЭБ, а армия из них критически зависит от электричества, заводов, софта и серверов. Уничтожение тыловой инфраструктуры мгновенно парализует эту "умную" армию, превращая её в груду неподвижного железа.

Самое главное — роботы не способны удержать окоп, не способны мыслить творчески, самостоятельно принимать стратегические решения и вести автономную войну. Если же ими будет управлять ИИ (как предлагает Залужный), то он может в один прекрасный момент повернуть "пушки" против хозяев.

И второй момент — Британия и Северная Европа не способны реализовать концепцию роботизированной армии в условиях разрушения экономик и политической нестабильности (пять премьеров за четыре года). "Англичанка" даже в свои хорошие геополитические времена была способна только "гадить", сейчас же Британия превращается в мусульманскую страну с огромным дефицитом бюджета и долгами.

На подрывную деятельность у Лондона деньги есть, но на лидерство в плане создания "армии будущего " — без шансов. Сначала надо попытаться хотя бы навести порядок в обычной армии (сейчас 73 тысячи чел.), количество заявок на вступление в которую ухнуло за год на 40%. Военные аналитики отмечают, что у Британии фактически осталось снаряжения лишь на половину одной бронетанковой бригады, а из пяти новейших атомных подлодок класса Astute в постоянной боевой готовности находится в лучшем случае одна. Дефицит финансирования минобороны превышает 28 млрд фунтов стерлингов, что вынуждает правительство сокращать закупки новой техники ради содержания ядерного щита.

И что этот щит из себя представляет? Это от силы 200 боеголовок против "живых" 2604 единиц у ВС РФ.

Залужный — это жало Британии, направленное против России

Заявления Залужного не являются планом реальной политики, это собственный пиар, который должен сделать Лондон хозяином того, что останется от Украины. В настоящее время Британия, в отличие от времён Бориса Джонсона, опасаясь полного перехода Украины под контроль российской военной администрации, допустила заморозку по линии фронта. Ставка сделана на то, чтобы вынудить Россию к признанию "тупика на поле боя".

Залужного нельзя допускать во власть на Украине, что сейчас всячески в украинских "опросах" общественного мнения пропагандируется. Это приведёт к усилению Британии при сохранении террористической деятельности на территории России и угрозе передачи Украине ядерного оружия. Залужный — это британское жало, которое надо вырвать.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы нато украина великобритания валерий залужный
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