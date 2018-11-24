Как битва при Аустерлице стала уроком для Александра I

Начало XIX века вошло в историю как время непрерывных войн с наполеоновской Францией. Европейские монархии одна за другой сколачивали антифранцузские коалиции с одной лишь целью: победить Францию и вернуть ее к дореволюционному состоянию.

Очередная такая коалиция, уже третья по счету, образовалась в 1805 году. На этот раз главными игроками в ней стали Россия и Австрия, двинувшие в Центральную Европу свои армии, и Англия, снабжавшая их деньгами.

Главной проблемой союзников была их разобщенность. Не дожидаясь подхода русских войск, Австрия вступила в войну и вскоре была разбита, а ее армия вынуждена была капитулировать в Ульме. Так, Австрия умудрилась проиграть военную кампанию еще до прихода союзных ей русских войск.

Узнав о разгроме австрийцев, русский главнокомандующий Кутузов вынужден был начать отвод своих войск и ждать подкрепления. Это отступление решено было прекратить в Чехии, недалеко от небольшого городка Аустерлиц. Туда уже прибыли с подкреплением императоры Александр I и Франц I, туда же бежали и остатки австрийских войск.

Александр мог бы бросить все и увести свои войска за русскую границу, мотивируя это тем, что ему лично на тот момент абсолютно нечего было делить с Наполеоном. Но нет, царь решил защищать уже разгромленную Австрию.

20 ноября состоялось генеральное сражение. 73-тысячной армии Наполеона противостояло 70 тысяч русских и 16 тысяч австрийцев. Однако, несмотря на численный перевес союзников, Наполеон смог одержать решительную победу. Союзники же вынуждены были бежать, потеряв по разным оценкам от 27 до 35 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными.

Этим сражением Наполеон фактически выиграл всю кампанию. Первыми из войны окончательно вышли австрийцы, заключив уже 26 декабря того же года сепаратный Пресбургский мир с Наполеоном. Александру в этих условиях ничего не оставалось, кроме как тоже начать мирные переговоры.

Так император Александр получил свой первый крупный урок в жизни. Теперь от шапкозакидательских настроений, которые и у него, и у многих других русских военачальников были до Аустерлица, не осталось и следа.

Наполеон в этот момент представлялся им опасным противником, а не "корсиканским выскочкой". Кроме того, было своеобразным уроком и поведение австрийцев в этой войне, которые начали ее до прихода русских, чтобы ни с кем не делить лавры победы, а проиграв, сразу же заключить мир с противником, даже не поинтересовавшись мнением своих союзников на этот счет.

Источник фото: ru.m.wikipedia.org

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