Как Первая конная армия спасла положение в разгар Гражданской войны

Разгар Гражданской войны. Положение большевиков с каждым днем становится все хуже и хуже. Нужно принимать серьезные меры. Главной из них стало создание Первой конной армии в 1919 году. Ею командовал Семен Буденный. Именно она выправила положение большевиков и явилась залогом будущей победы в кровопролитной войне.
Армия была создана на Южном фронте военных действий. Она состояла из трех дивизий конного корпуса, находившегося под командованием Буденного. Со временем численность армии росла и, в конце концов, достигла девятнадцати тысяч.
Конная армия выполняла самые актуальные боевые задачи — наносило мощные точечные удары и выполняла стратегически важные поручения.
Деникин стремительно двигался к Москве, белогвардейцы захватили такие города, как Воронеж, Чернигов и Курск.
Захватив Тулу, белые планировали двигаться прямиком на Москву. Именно в этот момент у большевиков появилась армия, способная побороться на равных с Антоном Деникиным.
На первых порах главой Первой конной должен был стать Борис Думенко, однако из-за ранения командующим назначили Семена Буденного. До создания Конной армии и Думенко, и Буденный командовали Первым кавалерийским корпусом.
Этот корпус принимал участие в ожесточенных боях под Царицыным. Ряд крупных побед над белогвардейцами показал, что подобные формирования являются мощной силой.
Первая конная армия с момента создания выступала на стратегически важных участках фронта. В сражениях солдаты Буденного брали в плен толпы, захватывали и грабили обозы, уничтожали крупные дивизии. Попытки белой армии оказать сопротивление оказывались тщетными.
В октябре красные перешли в наступление. По плану большевиков нужно было отбросить Деникина и компанию за Воронеж, где окончательно сокрушить. Основная роль отводилась Первой конной. В ее задачи входило нанесение первого удара и расчистка дороги для пехотинцев РККА.
Горький опыт белых сказался на их тактике. Первоначально подчиненные Буденного лишь оборонялись, а инициатива была у противника. Белая армия медленно, но верно двигалась к Воронежу, захватывая важнейшие населенные пункты. Однако Первой конной удалось нанести несколько сокрушительных ударов и разбить врагов в пух и прах.
В дальнейшем Первая конная армия участвовала во всех крупных военных операциях, будучи на первых ролях. Назовем Харьковское наступление, Ростово-Новочеркасскую операцию и, конечно, Егорлыкское сражение.
Это сражение продолжалось с конца февраля по начало марта. Схлестнулись в нем лучшие конные силы красных и белых. Семен Буденный вышел из этой схватки победителем, а большевики и РККА стремительно развивали успех.
В дальнейшем конница Буденного играла важную роль в боевых действиях. Так, можно вспомнить Советско-польскую войну, противостояние молодцам Нестора Махно и солдатам Врангеля.
Эта армия сыграла решающую роль в войне, выправив положение большевиков. Именно она остановила солдат Деникина и разгромила противника на Южном фронте.
Большевикам удалось своевременно создать вооруженное формирование и стремительно выпустить его на поля сражений.
В 1921 году Конармия Семена Буденного была расформирована.
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