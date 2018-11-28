Как Полтавская битва обернулась триумфом русского оружия

Полтавская битва, которая датируется 27 июнем 1709 года, — одно из крупнейших, а самое главное, важнейших сражений Северной войны между Россией и Швецией. Рассказываем о предыстории и ходе боевых действий.
Эта война складывалась для России совсем неудачно — шведы, ведомые молодым Карлом XII, одерживали победу за победой. Уже к середине 1708 года союзники Петра в лице Речи Посполитой и Саксонии спасовали и вышли из боевых действий побежденными. Становилось ясно, что победитель в Северной войне выявится в генеральном сражении между двумя державами.
В противостоянии при деревне Лесной шведы познали горечь поражения. Но, что намного важнее, северяне потеряли значительную часть провизии и припасов, а дороги были уже блокированы. Неожиданно помощь пришла от предателя Мазепы, присягнувшего шведскому королю, но большой роли это не сыграло.
Северная война откровенно затягивалась, и скандинавы хотели поскорее с ней покончить. Нужно было предпринимать решительное наступление. Весной 1709 года войска Карла XII начали осаду Полтавы. Гарнизон крепости стоял ровно и отражал одну атаку за другой, ожидая Петра с подкреплением.
Царь, тем временем, пытался договориться с крымским ханом и турецким султаном. К счастью или сожалению, из этого ничего не вышло. Выход оставался один — собирать собственное войско.
Расстановка сил на момент битвы была такова: шведы выставили около сорока тысяч человек, в то время как русская армия насчитывала все шестьдесят. Орудия, которыми обладало отечественное войско, в несколько раз превосходили арсенал неприятеля.
Молодой шведский самодержец хотел добыть победу хитростью. Он приказал будить армию и начинать атаку ближе к ночи — в 23:00. Однако этому плану из-за неразберихи и проволочек не суждено было осуществиться.
Скандинавы начали атаку в девять утра. В ходе обстрела артиллерии и залповых атак из стрелковых ружей они сразу же понесли серьезные потери, а строй солдат был разрушен. Восстановить линию атаки так и не удалось — в результате обстрелов в шведских рядах началась паника. К 11 часам утра русская армия праздновала победу.
Потери армии Петра I оказались минимальными (в соотношении с общими цифрами) — чуть больше тысячи солдат лишились жизни, а три тысячи имели ранения разной степени серьезности. Шведская армия потеряла более девяти тысяч человек. В плен попали еще несколько тысяч. Это был абсолютный триумф русского оружия. Впоследствии Петр I гордился этим сражением как главным в своей жизни.
Полтавская битва обозначила коренной перелом в Северной войне. Войска Карла XII уже не могли активно наступать и поддерживать темп боевых действий. Инициатива перешла к России.
Источник фото: Википедия
Читайте также:
Шведы помнят про Полтаву и до сих пор боятся русских?
Прутский поход Петра I: как Россия едва не потеряла всё
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе
Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Также в полную боевую готовность приведены войска Службы безопасности страны.
Польский журналист отправился на вокзал с вопросом к украинцам, кто виноват в Керченском инциденте, ответы, как он признался, его шокировали.