Как Полтавская битва обернулась триумфом русского оружия

Полтавская битва, которая датируется 27 июнем 1709 года, — одно из крупнейших, а самое главное, важнейших сражений Северной войны между Россией и Швецией. Рассказываем о предыстории и ходе боевых действий.

Эта война складывалась для России совсем неудачно — шведы, ведомые молодым Карлом XII, одерживали победу за победой. Уже к середине 1708 года союзники Петра в лице Речи Посполитой и Саксонии спасовали и вышли из боевых действий побежденными. Становилось ясно, что победитель в Северной войне выявится в генеральном сражении между двумя державами.

В противостоянии при деревне Лесной шведы познали горечь поражения. Но, что намного важнее, северяне потеряли значительную часть провизии и припасов, а дороги были уже блокированы. Неожиданно помощь пришла от предателя Мазепы, присягнувшего шведскому королю, но большой роли это не сыграло.

Северная война откровенно затягивалась, и скандинавы хотели поскорее с ней покончить. Нужно было предпринимать решительное наступление. Весной 1709 года войска Карла XII начали осаду Полтавы. Гарнизон крепости стоял ровно и отражал одну атаку за другой, ожидая Петра с подкреплением.

Царь, тем временем, пытался договориться с крымским ханом и турецким султаном. К счастью или сожалению, из этого ничего не вышло. Выход оставался один — собирать собственное войско.

Расстановка сил на момент битвы была такова: шведы выставили около сорока тысяч человек, в то время как русская армия насчитывала все шестьдесят. Орудия, которыми обладало отечественное войско, в несколько раз превосходили арсенал неприятеля.

Молодой шведский самодержец хотел добыть победу хитростью. Он приказал будить армию и начинать атаку ближе к ночи — в 23:00. Однако этому плану из-за неразберихи и проволочек не суждено было осуществиться.

Скандинавы начали атаку в девять утра. В ходе обстрела артиллерии и залповых атак из стрелковых ружей они сразу же понесли серьезные потери, а строй солдат был разрушен. Восстановить линию атаки так и не удалось — в результате обстрелов в шведских рядах началась паника. К 11 часам утра русская армия праздновала победу.

Потери армии Петра I оказались минимальными (в соотношении с общими цифрами) — чуть больше тысячи солдат лишились жизни, а три тысячи имели ранения разной степени серьезности. Шведская армия потеряла более девяти тысяч человек. В плен попали еще несколько тысяч. Это был абсолютный триумф русского оружия. Впоследствии Петр I гордился этим сражением как главным в своей жизни.

Полтавская битва обозначила коренной перелом в Северной войне. Войска Карла XII уже не могли активно наступать и поддерживать темп боевых действий. Инициатива перешла к России.

Источник фото: Википедия

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