А если ядерная война: как в США собирались защищаться в пятидесятые

Ужас ядерного сдерживания особенно ярко проявляется во время природных, а отнюдь не "человеческих" катаклизмов. Правительство заблаговременно сообщает населению о надвигающихся естественных угрозах, создает инфраструктуру, тратит огромные суммы, но все равно несет огромные убытки во всех отношениях. В то время как ядерная ракета застает государство врасплох.

С зарождением ядерного оружия мысль о том, что нужно расширять строительство бункеров значительно усилилась. Правда, тут вплывали два немаловажных фактора: масштаб угрозы и возможные потери. Для защиты от такой угрозы требовались особые меры. Цена на строительство бункеров для защиты всего населения была баснословной. Плюс стоит учитывать и полную социальную перестройку под новый образ жизни.

В 1950-х президент Эйзенхауэр поставил вопрос ребром: что же нужно делать для защиты. Появилась идея о том, что можно спрятаться под землей. Начались масштабные исследования о постройке бункеров в каждом городе страны.

Постройку для тысяч людей нужно было закопать не менее, чем на триста метров в землю — столько достаточно, чтобы спастись от ядерного удара. Подразумевались повсеместные широкие входы, словно в торговых центрах, чтобы как можно больше американцев могло спасти свою жизнь. Дисциплина должна была стать почти что армейской: строгая регламентация дня, сон в общих комнатах, прием пищи в общих столовых. Все должно было делаться в группах.

Это был неслыханных масштабов проект. На его реализацию требовалось затратить половину ВВП Америки за 1957 год. С другой стороны, реализация плана потенциально сохраняла жизнь более чем 80 процентам населения США. В конце концов идею замяли — уж слишком неприемлема она была для западного образа жизни.

Однако уже через два года появился другой сценарий - идея о "городе-компании" в мире постапокалипсиса. Десять тысяч жителей штата Нью-Йорк спустились бы в бомбоубежище, дабы пережить ядерную атаку. После чего следовало поддерживать ряд важнейших предприятий, пока ядерное загрязнение не рассеется.

Эйзенхауэр, выслушав все предложения, пришел к единственно верному выводу — ядерную войну допустить нельзя.

Все, что осталось от программы защиты населения от угрозы ядерной атаки, — потрепанные таблички с надписью "бомбоубежище".

В других странах есть собственные защитные объекты. Так, в Швейцарии была развернута программа сооружения хранилищ, защищавших от ядерной атаки. В 80-х годах большая часть населения европейской державы имела потенциальную возможность укрыться в подобном хранилище.

Источник фото: Википедия

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