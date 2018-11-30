Лишь на бумаге: как в СССР хотели создать флот линкоров

Так как СССР, как в будущем и Россия, был в первую очередь державой сухопутной, то большая часть финансов и ресурсов выделялась на сухопутные войска. Морские амбиции уходили на второй план. Несмотря на то, что в 80-х годах были приняты на вооружение тяжелые крейсеры "Киров", мечты о мощном красном флоте оставались лишь мечтами.

В СССР никогда не было достаточных ресурсов для строительства мощных кораблей, а позже карты спутала Великая Отечественная война — промышленный потенциал государства был подорван.

Идея создания красного флота отодвигалась все дальше и дальше. Планировалось создать семь тяжелых крейсеров, но из этого ничего не вышло. А как только Сталин ушел из жизни, про флот забыли окончательно.

После военного триумфа 1941-1945 годов Красная армия была одной из самых мощных во всем мире. Но Сталину этого было недостаточно. Он мечтал о сильном флоте, который позволил бы распространить сферу влияния Советского Союза еще дальше. Вождь задумался о грандиозном строительстве линкоров.

В военный период флот был третьим в списке приоритетов. Вся нагрузка возлагалась на Красную армию, которой помогали ВВС. Флоту отводилась весьма небольшая роль — охранять конвои и оказывать сухопутным войскам поддержку.

В 1945 году стало понятно, что после капитуляции гитлеровской Германии главным врагом СССР станут Соединенные Штаты с Великобританией. А без флота до них никак не добраться. То же касалось и Японии. Да, Красная армия была сильнейшей в то время, но без флота нельзя было сохранить ведущие позиции на международной арене.

Однако уже тогда линкоры уступали по всем параметрам авианосцам. Яркий тому пример — Тихоокеанский театр военных действий, где Япония терпела сокрушительные удары от США. После войны западные державы делали ставку в первую очередь на авианосцы, постепенно отказавшись от линкоров.

Сталин же был человеком старой закалки. В 1945 году он отверг все предложения о создании авианосцев, дав указание достраивать линкор с названием "Советская Россия". Также он утвердил строительство подобных кораблей с различным водоизмещением.

Но послевоенная ситуация не позволила превратить план в реальность. Промышленных ресурсов едва хватало на самые насущные нужды, а надводный флот не был в их числе. Линкоры так и не были построены.

Однако в западном блоке началась истерия. Пошли слухи о том, что Сталин строит "суперлинкоры" где-то в Сибири. Кораблям приписывали недостижимые характеристики и даже рассказывали об управляемых ракетах на борту.

Москва, узнав об этом, начала слухи активно поддерживать и распространять. Если бы блок НАТО поверил в появление у Советского Союза "суперлинкоров", то неизбежно пришлось бы тратить баснословные суммы на создание противовеса. По мнению Сталина, это означало бы, что сухопутные войска будут ослаблены. А СССР на суше был как рыба в воде.

Источник фото: mill. ru

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