Какую роль играли в истории войн поддельные деньги

Производство неподлинных купюр и монет враждебных стран многие века практиковалось в большинстве европейских государств.

Война считалась немалым экономическим источником большой прибыли на протяжении всех времен. Постоянно велась борьба за международные рынки, ценные ресурсы, возможность заниматься мародерством.

Как говорил император Наполеон Бонапарт: "Война требует только лишь трех вещей — это деньги, деньги и еще раз деньги".

Никто не желал на поле боя терять накопленный капитал. Продуктивнее было истратить иной, и тогда атака на вражескую экономическую составляющую будет гораздо действеннее.

Первые попытки по производству чужих фальшивых ассигнаций были зафиксированы во время Смуты.

Захватив Новгород, шведские ремесленники начали выпускать поддельные монеты с именем Василия Шуйского. Делая так, они не ставили задачи противодействовать царской власти, а решали свои финансовые проблемы на вражеских землях.

К примеру, местные купцы, к которым обращались шведские солдаты, просили рассчитываться с ними привычной копейкой. Но вот вопрос, а где их достать?

И тут пришло очевидное решение. Прямо в Новгороде шведы наладили производство московских денежек, не придавая особого внимания качеству выпущенных средств.

Также обильным производством чужих денег, в свою очередь, занимался король Пруссии Фридрих II.

При захвате Саксонии в Лейпциге стали выпускать червонцы Польши и Саксонии. И для того, чтобы не тратить собственные ресурсы, в монетах было уменьшено количество серебра. При расплате этими деньгами Фридрих II сберегал свои экономико-финансовые ресурсы.

Таким образом, подделывание купюр со временем стало вполне стандартным явлением в годы военных разногласий.

Основная задача состояла в том, чтобы производить оплату товаров на вражеских землях поддельными монетами. Поэтому к 1788 году шведский монарх, в начале войны с Россией, велел начать производить поддельных русских монет. Сама же Россия в войне с османами также наладила выпуск поддельных турецких монет.

Индустриализация и рост численности армии полностью поменяли не только порядок ведения войны, но и значимость фальшивых монет и купюр в деле ослабления вражеской экономической системы.

Первым же к этому пришел Наполеон Бонапарт. Ходило множество легенд и историй о подделке денег в ходе экспериментов Наполеона.

Назывались гигантские суммы денежных единиц, которые по приказу императора были произведены для Англии, Австрии, России и еще нескольких государств.

На деле эти эксперименты не принесли пользы, и никаких прогрессивных результатов получить не удалось. Впоследствии был заключен мир с Австрией и Пруссией, но вот наполнить рынок Англии поддельными купюрами было задачей не из простых.

Поддельные российские монеты выглядели весьма нелепо из-за большого числа орфографических ошибок, которые были допущены французскими печатниками. Но эти подделки также не оказали никакого воздействия на русскую экономику.

Далее в двадцатом столетии обильной подделкой купюр занималась Германия, но это уже совсем другая история…

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