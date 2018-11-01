ИС-2: укротитель зверинца

31 октября 1943 года на вооружение Красной армии был принят советский тяжелый танк "ИС-2". Об истории его создания и технических характеристиках рассказывается в статье, предоставленной "Правде.Ру" Музеем Победы.

В конце лета 1943 года советские специалисты активно занялись анализом результатов Курской битвы. Директор и главный конструктор опытного завода № 100 Жозеф Котин, а также специалисты КБ Завода № 9 почти одновременно пришли к одинаковым выводам. Они заметили, что в ходе боев на Курской дуге самым эффективным средством борьбы с вражескими "Тиграми" и "Пантерами" были 122-мм пушки образца 1931/37 г., также известные под названием А-19. Вскоре Завод № 9 разработал танковое орудие Д-25Т, которое должно было иметь баллистику пушки А-19 на лафете гаубицы М-30. После некоторых доработок такая пушка могла стать оружием перспективных тяжёлых танков и успешно бороться с аналогичной техникой противника, коим и стал принятый на вооружение75 лет назад 31 октября советский тяжёлый танк "ИС-2".

Установленная 122-мм пушка Д-25Т стала очень грозным оружием против фашистского "зверинца". "ИС-2" был универсальной боевой машиной, способной решать широкий круг задач. На поле боя "Исы" и сражались с танками противника и поддерживали пехоту. Ни одна танковая пушка Великой Отечественной и Второй мировой войны не имела более мощного осколочно-фугасного снаряда, чем советская. Благодаря калибру орудия и мощному снаряду эти танки широко применялись в конце войны при штурме сильно укрепленных оборонительных линий немецко-фашистской армии и в городских боях, в том числе на улицах Берлина. На тяжёлом танке "ИС-2" в конце войны воевал один из прославленных советских танковых асов Великой Отечественной войны Зиновий Колобанов. Во время Кингисеппско-Лужской оборонительной операции 1941 года, он подбил из засады 22 танка противника на другом тяжёлом танке КВ-1.

Наравне с другим танком-победителем Т-34-85 "ИС-2" занимает почётные места на постаментах во многих городах не только нашей страны, но и Европы. Именно танк "ИС-2" стал первым танком, установленным на постамент, как свидетельство мужество и отваги советских солдат и офицеров. И не где-нибудь, а в Германии, в американском секторе оккупации германской столицы в районе Целендорф. Этот памятник был открыт 17 октября 1945 года. Правда, в 1955 году памятник был демонтирован, а танк возвращен Советскому Союзу.

После войны танки "ИС-2" несколько раз модернизировали. Несмотря на то, что боевая машина к концу 1940-х морально устарела, в Советской Армии танки "ИС-2" и ИС-2М" эксплуатировали вплоть до начала 1980-х годов. Значительное количество этих танков было установлено на границе с Китайской Народной республикой в качестве стационарных долговременных артиллерийских огневых точек. Официально тяжелые танки "ИС-2М" были сняты с вооружения уже российской армии только в 1995 году.

Музей Победы обладает обширной коллекцией бронетанковой техники всех стран-участниц Великой Отечественной и Второй мировой войны. На экспозиции вооружения, военной техники и инженерных сооружений Музея Победы представлена богатая коллекция экспонатов советской бронетехники, среди которых есть тяжёлый танк ИС-2, изготовленный Челябинским Кировским заводом во второй половине 1944 года.

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