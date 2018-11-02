Охотничья классика Remington M700: плюсы и минусы

Remington M700, произведенная в Америке, является винтовкой с действующим магазином.

Система винтовки основывается на продольно-скользящем затворе. Данная модель — одна из популярнейших охотничьих одностволок. Также это оружие используют полицейские, военнослужащие и обычные граждане.

Общие сведения

Для обычной версии M700 используются патроны 7.62×51 мм, соответствующие "натовским" стандартам. В разных моделях магазинов, которые могут быть как съемными, так и нет, может находиться от трех до пяти патронов.

Одной из отличительных черт M700 является ее высокое качество деталей. Имеет отличные данные по показателям точности и кучности. Средняя стоимость одной такой винтовки составляет 30 тысяч рублей.

При повреждении некоторых деталей, можно будет их заменить на комплектующие от других популярных производителей. К примеру, с помощью универсального крепления винтовка может оснащаться прицелом любых компаний.

Основой цилиндрического обода является хромомолибденовая сталь. Канал ствола запирается двумя боевыми упорами, которые располагаются во фронтовой части затвора.

Корпус покрыт антибликовым матовым слоем. Гарантом надежности и качества служит синтетическое покрытие ложи. Переходы между ложей и цевьем сделаны из предназначенного эргономичного материала, который предотвращает выскальзывание винтовки из рук.

Характерные положительные и отрицательные качества винтовки

Ремингтон М700 выделяется весьма несложной сборкой, крепкими деталями и надежной работой при плохих погодных условиях.

Хорошие аэробаллистические характеристики

Отличные аэробаллистические показатели имеет дуло с воронкой. Даже в условиях использования патронов весьма низкого качества характеристики МОА остаются меньше единицы.

Неудобная перезарядка

В связи с особой конструкцией магазина, к сожалению, перезарядка может проводиться лишь через отверстие выбрасывателя гильз. Поэтому данный способ весьма неудобен на практике.

Если же исполнитель не хочет вводить патрон в патронник, тогда он должен будет воспользоваться личинкой затвора.

В теплые времена данную операцию можно провернуть с легкостью, но вот в холодное время сделать это будет достаточно непросто. Если же использовать планку вместо кронштейнов для оптического прицела, то могут возникнуть некоторые трудности.

Секретная кнопка для безопасности

Безопасное использование оружия происходит благодаря специальному отверстию или кнопке. Данный элемент предупреждает движение затвора.

Специальное ламинированное покрытие помогает защищать оружие от влаги, что является достаточно важным для снайперской винтовки.

Однако в силу своих характеристик ламинированное покрытие превышает по массе покрытие деревянное, поэтому вес оружия составляет порядка 4,4 килограмма. Данное оружие будет весьма удобным для использования в лежачем положении.

Remington M700 — винтовка, предназначенная для охотников. Она стала основой для многих дальнейших модификаций.

Источник фото: flickr.com

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