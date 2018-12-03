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Автор Редакция military.pravda.ru

Эксперт: Отравление Скрипалей через ручку двери - абсурд

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Почему химическое оружие все чаще используется для провокаций, в том числе для политических атак на Россию? Насколько применение химоружия масштабно в реальности? Как работает Организация по запрещению химического оружия? Насколько она политизирована? Об этом "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказал эксперт по химическому оружию, инспектор ООН в Ираке, автор российских технологий уничтожения химического оружия, кандидат химических наук Антон Уткин.

Эксперт: Отравление Скрипалей через ручку двери - абсурд. 395488.jpeg

— Антон Юрьевич, шумиха вокруг отравления Скрипалей заставила всех задуматься о том, как в реальности обстоят дела с химическом оружием? Как работает Организация по запрещению химического оружия?

— В ОЗХО работают профессиональные специалисты — аналитики, химики, медики, различные военные специалисты… Это — высокопрофессиональная организация, которая работает по четко отлаженной системе. Есть конвенция, которая очень детально прописывает параметры проверок, и еще есть целый ряд внутренних процедур. И, безусловно, все эти процедуры выполняются.

По инциденту в Солсбери Великобритания пригласила специалистов ОЗХО для технической поддержки с целью подтверждения или неподтверждения правильности определения отравляющего вещества своими специалистами.

Туда приезжают специалисты ОЗХО, они отбирают биологические пробы у Скрипалей, то есть кровь, мочу, какие-то другие биологические образцы. Определенным образом это все упаковывается. Есть процедура соблюдения неприкосновенности этих образцов. То есть — отобрали, поместили в какую-то емкость, запечатали — так, чтобы нельзя было вскрыть. Если вскрывается, то повреждается специальная печать.

Контейнер приходит в лабораторию ОЗХО, там специалисты определяют, фотографируют, говорят, что образец не вскрыт. Вскрывают его, перекладывают в несколько других контейнеров, разделяя одну пробу на несколько, также запечатывают и отправляют в лаборатории, которые сертифицированы ОЗХО на возможность проведения анализов.

В России тоже имеются две такие лаборатории. Всего их сейчас порядка 15 штук в мире. Они анализируют данные пробы по вполне определенным процедурам, не могут нарушить эти процедуры. И анализ проводится не менее чем в двух лабораториях.

Поэтому, когда Великобритания пригласила специалистов ОЗХО, мы могли точно быть уверенными в том, что в организмах Скрипалей найдут вещество А-234 — то самое, которое определили их специалисты. И позднее ОЗХО подтвердила, что определено было верно, что это было вещество А-234.

— Но при чем здесь Россия? Все их доводы в отношении нашей страны — совершенно неубедительны.

— Да, как только начали говорить об этом, то сразу же стали хорошо видны какие-то несуразности. Всяких несуразностей в деле отравления Роули и Стерджесс — тоже ничуть не меньше. Как и со Скрипалями, была масса разных вариантов, где они могли отравиться.

Я навскидку насчитал почти десяток. Там — одежда и багаж, парфюмерия Юлии, ручка двери и вентиляционная система автомобилей, на кладбище могли и еще в массе разных мест. Но наиболее циркулируемый вариант, что на ручку двери было нанесено это вещество, которым они поразились.

Но даже это не внушает доверия. Просто представьте, как два человека выходят из квартиры. Значит, ручка была испачкана снаружи. Смотрите, первый человек выходит и открывает эту дверь. Предположим, это мужчина, он открыл дверь, женщина проходит, он закрывает. И только он дотрагивается до внешней ручки.

А дальше начинается совсем уже тяжелая история. Оба человека дотронулись до ручки двери, но только где-то через 2,5-4 часа, они попадают в парк, и вдруг там они буквально за 15 минут доходят до тяжелой стадии отравления. Как происходит поражение нервно-паралитическими ядами, давным-давно очень хорошо известно.

Есть огромное множество бытовых нервно-паралитических ядов. Допустим, какой-нибудь карбофос, бутифос, хлорофос и многое другое, что используется в быту против тараканов, муравьев и прочего-прочего, это все тоже — нервно-паралитические яды.

Есть несколько степеней тяжести отравления. Первая степень — сужаются зрачки, человек испытывает просто легкое беспокойство. Эта стадия даже называется призрачной или фантомной, то есть — вроде бы как что-то такое есть, а ничего такого существенного и нет.

Вторая стадия — человек начинает потеть, чувствует усталость и так далее. Третья стадия — начинается подергивание мышц, тошнота, рвота и другие неприятности. Четвертая стадия -начинаются непроизвольное мочеиспускание, дефекация и потеря сознания. Это уже все -финальная, самая тяжелая стадия поражения.

Как вдруг за 15 минут у людей, без начальных стадий, развилась тяжелая стадия поражения? Если они дотронулись до ручки двери, то в течение всего этого времени яд должен был потихонечку проникать в их организм, и они должны были проходить через все эти стадии. Извините, у них непроизвольное мочеиспускание наступило бы гораздо раньше, чем через эти 3-4 часа, пока они дошли до этого парка.

Самое главное, это — два разных человека. Один — мужчина, другая — женщина. Один — в возрасте, другая — молодая. Объем массы у них разный. Если они дотронулись до ручки двери в одно и то же время, вероятность того, что одновременно у них разовьются одни и те же симптомы, равна нулю, это невозможно.

Даже в экспериментальных лабораториях при работе с животными невозможно сделать так, чтобы у двух животных даже приблизительно одного и того же размера, одной и той же массы, одного и того же возраста симптомы развивались строго параллельно. Это — нереально. У всех есть свои индивидуальные физиологические особенности.

Это говорит о том, что люди получили отравление ровно на той самой скамейке, где их нашли. И они получили это отравление достаточно быстро, достаточно эффективно. Кстати, сержант, который их нашел, тоже получил отравление. А он ручку двери не трогал.

Значит, безусловно, все эти версии являются или ложными, или уводящими расследование далеко от реальности, игнорирующими реальные факты. И заметьте, что органы расследования ни одной версии так до сих пор и не высказали, не озвучили официально. Все то, что мы обсуждаем, это — версии, которые высказывали только средства массовой информации.

— Они ссылаются на какие-то источники в следственных органах и во власти.

— А что значит — источники? Ведь официальные британские лица не высказали ни одного мнения относительно того, какова же итоговая версия отравления Скрипалей. И я хочу четко сказать, что в интересах Великобритании было, как можно дольше хранить молчание.

Потому что, факты, которые всплывают по этому делу, так или иначе начинают противоречить версии о виновности России. И чего стоит то самое заявление Бориса Джонсона о подтверждении Порт-Даунской лабораторией происхождения "Новичка"? Мгновенно развалилась эта версия. Поэтому все закрыто, никаких утечек нет.

Производятся утечки через средства массовой информации, а ведь в Великобритании законодательство запрещает публикацию материалов, которые вредят безопасности страны. Фактически — это жесточайшая цензура. У нас такое, может быть, было только в самые сталинские времена.

И второе: мы прекрасно знаем, как журналисты западных СМИ взаимодействуют со спецслужбами. Вспомните хотя бы знаменитую книгу Удо Ульфкотте из Allgemeine Zeitung. Это - журналист, который умер буквально накануне своего полета к вновь избранному президенту США Дональду Трампу.

Он напечатал книгу, где рассказывает, насколько продажной является западная журналистика. На самом деле, журналисты печатают информацию, которую им предоставляют спецслужбы, не проверяя этих фактов.

Просто — "как сообщили нам источники". Безусловно, именно так и идут вбросы. И я бы не доверял вообще ни одному вбросу, который осуществляется через средства массовой информации.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы ОЗХО Россия эксперт обвинения провокация Антон Уткин Точка зрения дело Скрипалей химическое оружие
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