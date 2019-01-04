Операция "Крестоносец": как британцы победили Роммеля

В ноябре 41-го Великобритания приняла решение уничтожить так называемые силы "стран оси" — немецких союзников на территории Северной Африки. Началась операция под названием "Крестоносец", исходя из которой должен был быть нанесен мощный танковый удар по фашистам и их союзникам. Роммель, немецкий генерал, не получил подкрепление с родины и принял решение держать оборону.

Очевидно, что на момент 1941-го основные события Второй мировой происходили на востоке, где шла отчаянная борьба между Третьим рейхом и Красной армией. Тем не менее немцы не забывали и о других своих задачах — например, захват Суэцкого канала и удержание за собой части Африки. Исходя из этого, Черчилль посчитал, что битва в Африке является второй по важности после защиты самой Англии.

Танковая операция началась в середине ноября. Перед англичанами стояла задача захвата северо-востока Ливии — немцы, согласно предположению британского командования, должны были двинуться к Триполитании. Ее захват означал бы полный успех "Крестоносца".

Армия серьезно готовилась к бою: прошло дополнительное укомплектование, произошло перевооружение, в Африку доставили новые танки. На момент начала операции англичане имели около 700 танков, в то время как немцы насчитывали всего триста. Однако у Роммеля был козырь в рукаве в виде мощных противотанковых пушек. Британцы уступали "оси" и в воздухе.

Еще до начала танкового наступления немцы с союзниками безуспешно осаждали городок Тобрук, являвшийся важным британским портом. Буквально через десять дней после начала "Крестоносца" англичане сняли осаду. А в бою за город фашисты потеряли большую часть своих танков.

К слову, сам исход операции решился за те десять дней. Англичане несмотря на большие потери нанесли сильнейший удар по неприятелю. Роммель же не рассчитывал на такое мощное наступление.

Уже в следующий месяц британцы начали наступление на Бардию, стратегически важный порт на территории Ливии. Здесь войскам на земле помогали не только представители авиации, но и флота. Итальянцы, укрепившиеся в городе, вскоре сдались.

В 1942-м солдаты с острова продолжили теснить врага. Операция, продолжавшаяся более двух месяцев, вскоре закончилась. По итогам удалось отодвинуть фронт от Суэцкого канала на 800 километров.

В результате операции "Крестоносец" английская армия потеряла 18 тысяч человек и 300 танков. Но силы неприятеля были потрёпаны еще больше: 30 тысяч человек ушли из жизни, а из строя были выведены те же 300 танков. Кроме того, был разрушен миф о непобедимости Роммеля как военачальника.

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