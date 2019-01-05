В 2019 году начнется серийное производство вертолета Ка-62

В этом году российскими властями планируется запустить процедуру сертификации основной версии многообещающего, легкого, разноцелевого вертолета Ка-62. Данный вариант станет подспорьем для разработки нескольких специальных версий воздушного транспортного средства.

Отечественные инженеры проводят работу по созданию вышеуказанного вертолета с 2011 года. Первостепенно планировалось, что он будет относиться к гражданскому типу военного разноцелевого вертолета Ка-60. Но спустя время вердикт был пересмотрен и проектирование летального аппарата Ка-62 стало самостоятельным проектом.

Исходя из официальных данных, грузоподъемность нового воздушного транспортного средства равняется 2,5 тонны на внешней подвеске. Транспортировать на своем борту вертолет может максимально 15 человек. И это учитывая, что взлетный вес вертолета перед отправлением должен быть равен 6,5 тонны. Уже известно, что Ка-62 сможет с легкостью пролетать дистанцию до 770 километров и развивать скорость до 308 километров в час.

На сегодняшний день новый летальный аппарат успешно прошел первичные испытания. Еще весной 2016 года его запускали в небо в состоянии висения, но уже в мае прошлого года были проведены полноценные пробные запуски, когда вертолет на скорости 110 километров в час сумел совершить круг.

Как сообщают разработчики Ка-62, планируется уже в 2020 году закончить процедуру сертификации корпоративного варианта данного аппарата. В его зону ответственности будет входить транспортировка руководящего состава многих организаций. От стандартной версии он отличается низкой пассажировместимостью — воздушное средство предполагает присутствие девяти человек.

Офшорный вид летательного аппарата Ка-62, спроектированный для совершения полетов над акваториями, пройдет сертификацию в 2022 году. Дополнительно в него установят программу аварийного приводнения. В этот же момент планируется выпустить Ка-62, который станет помощником при проведении поисково-спасательных операций. Вариант для блюстителей порядка будет создан к 2024 году.

Уже известно, что первые модели будут оснащены созданными во Франции турбовальными двигателями Ardiden 3G. Но в дальнейшем планируется новые летальные аппараты Ка-62 выпускать с силовыми установками и трансмиссией российского производства. Сейчас на воздушном транспортном средстве усовершенствованы и усилены конструкции корпуса рулевого винта и хвостовой части, а также вмонтирована трансмиссия базовой сборки.

Источник фото: "Википедия"

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