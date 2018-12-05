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Автор Любовь Степушова

Ультиматум по РМСД: без одной минуты полночь часы остановятся

Силовые структуры » Министерство обороны

России дали 60 дней на то, чтобы признать нарушения по ДРСМД и начать переговоры по их ликвидации. Ультиматум гарантирует, что стрелка часов Судного дня будет переведена на без одной минуты полночь.

Ультиматум по РМСД: Часы Судного дня покажут без одной минуты полночь. 395574.jpeg

России предъявлен ультиматум

Напомним, что Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что России дается два месяца на то, чтобы она вернулась к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Помпео добавил, что если этого не произойдет, то Вашингтон приостановит свои обязательства по ДРСМД. Во вторник Вашингтон на саммите министров иностранных дел поддержал НАТО в составе 28 стран, в основном Европы.

Владимир Путин в среду прокомментировал ультиматум. Президент России сказал, что "Вашингтон сначала решил выйти из ДРМСД", а потом стал "искать под это обоснования" в нарушениях со стороны России, которые, как обычно, "не подкреплены доказательствами". Президент напомнил, что в 2002 году США "не постеснялись" и в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне (ПРО), "который был одним из краеугольных камней международной безопасности". Теперь то же самое происходит и с договором об РМСД, но теперь, они "думают, на кого бы свалить этот необдуманный шаг", цитирует Владимира Путина ТАСС.

Время подлета — главная угроза Европе

Согласно ДРМСД, Москва и Вашингтон отказались от оружия, которое представляло собой особую угрозу миру в Европе во времена холодной войны, а именно от ракет средней и малой дальности наземного базирования с ядерными боеголовками. Угроза определялась временем подлета этих ракет до столиц Европы — 6-10 минут. В свое время Михаил Горбачев сравнил американские "першинги" и крылатые ракеты с пистолетом, приставленным ему к виску. По итогам реализации ДРМСД США утилизировали 846, а Советский Союз 1846 обычных и крылатых ракет.

Взаимные подозрения

Американцы утверждают, что якобы новая российская ракета 9М729 нарушает договор и "создает значительные риски для евроатлантической безопасности". С помощью съемок со спутников они определили размеры этой крылатой ракеты. Считается, что чем длиннее крылатая ракета, тем больше дальность ее полета и, по данным Пентагона, уже два российских батальона комплексов "Искандер" вооружены 50 крылатыми ракетами этого типа.

Тем не менее, доказать американцы ничего не могут, а Россия тоже подозревает США в том, что пусковые установки МК-41 для ПРО в Румынии и Польше, оснащенные противоракетами, способны доставлять в заданную точку и ударные крылатые ракеты "Томагавк", оснащенные ядерными зарядами.

Форма ультиматума, в которой Россию приглашают к "сотрудничеству" исключает полюбовное устранение взаимных претензий, но американцам это и не нужно. Главная их задача — лишить Китай монополии в ракетах средней дальности наземного базирования в Юго-Восточной Азии, где у Вашингтона большие интересы, а Россию — преимуществ ее новейших разработок — лазерного и гиперзвукового оружия. Разместив в Европе ракеты с временем подлета 6 минут до Москвы, можно взять большую паузу на поиск аналогичных решений.

Заметим, что именно выход США из ПРО привел к созданию созданию в России гиперзвукового оружия, способного преодолеть любую противоракетную оборону. Россия и здесь будет искать ответ.

Что можно сделать уже сейчас в ответ

В связи с выходом США из ДРМСД в военных крухах России всполошились и даже заговорили об изменении военной доктрины с включением в нее превентивного ядерного удара. Так, генерал-полковник Виктор Есин задумался об эффективности системы "Мертвой руки" или "Периметра", гарантирующего ядерный ответ, даже в случае гибели "ядерного чемоданчика".

По мнению военных экспертов, России, чтобы купировать угрозу, необходимо увеличить мобильную составляющую стратегических ядерных сил: железнодорожных ракетных комплексов, ракетных комплексов "Ярс" и "Искандер", подлодок с баллистическими ракетами, самолетов стратегической авиации и аэродромов базирования для них. Почти готова новая воздушно-космическая система обороны страны, в которую входят комплексы ПВО С-400 и С-500 и системы предупреждения о ракетном запуске, связанные автоматизированной системой управления. То есть в дополнение к "Мертвой руке" создается система "живого" быстрого реагирования.

Ядерные часы покажут без одной минуты полночь

Много говорится о том, что Европе не нужно возвращение статус-кво 1987 года, но единодушное голосование за американскую позицию министров иностранных дел Европы, говорит о том, что Вашингтон найдет способ убедить европейцев в необходимости самоубийственных действий. А, скажем, Прибалтика и Польша готовы на это уже сейчас. Если же Вашингтон примет во внимание готовность во всем угодить Украины, тогда подлетное время крылатых ракет до Москвы сократится до 2-х минут.

Воображаемые ядерные часы показывают, сколько минут осталось до разрушительной мировой ядерной катастрофы. В начале этого года телеканал CNN заявил, что ядерные часы показывают без двух минут (ядерную) полночь, что совпадает с положением 1953 года. Интересно, сколько они покажут после выхода США из ДРМСД?

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