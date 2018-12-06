Военный ход вермахта: тактика выжженной земли

Казалось бы, всего лишь четыре слова: разрежение, очистка, парализация, разрушение. Но за ними стоит страшнейший военный ход — "выжженная земля".

Этим принципом руководствовались нацисты, начавшие в 1943 году отступление по всей территории СССР. Действия Третьего рейха оказались грандиозными по масштабу разрушений. Впоследствии данная тактика сыграла злую шутку с самими немцами: Гитлер отдал приказ сжигать и собственные земли.

Целью подобной тактики было абсолютное разрушение: все, что невозможно было транспортировать и взять с собой, уничтожалось на месте.

В 43-м году впервые появился приказ о том, что покидаемые территории должны быть "зачищены от инфраструктуры и разрушены без остатка". Подразумевалось, что территория не доставалась никому, ибо превращалась в выжженный пустырь. Первым данную стратегию в полной мере испытал на себе так называемый Донецкий бассейн.

Хотя еще в начале Великой Отечественной войны, когда Красная армия начала первое наступление зимой, Гитлер приказал "уничтожить все возможности для размещения на освободившейся территории".

Фюрер поступал так вслед за Иосифом Сталиным, который в свою очередь также приказал при необходимости уничтожать инфраструктуру на территории, рисковавшей попасть под контроль вермахта. Позже в верхушке СССР пришли к выводу, что нужно сжигать все, что находится в тылу немцев. В реальности же Красная армия разрушала не все населенные пункты.

После поражения под Сталинградом Адольф Гитлер возвел тактику "выжженной земли" в абсолют, и немецкие действия по этому поводу нельзя сравнивать с опытом СССР.

Разрежение подразумевало под собой вывоз всего материала, представляющего ценность, а затем разрушение всех объектов. Парализация означала демонтаж промышленного оборудования, но без разрушения — считалось, что земли можно отвоевать и восстановить предприятия. Зачистка решала задачу по освобождению подконтрольных земель от техники, которую можно увезти, и пленения всего населения. Название последнего этапа говорит само за себя.

Нельзя не сказать о так называемом "железном плуге". Это был особый вагон, с помощью которого уничтожались железнодорожные пути. Вагон скручивал шпалы и уничтожал рельсы. Чтобы привести пути сообщения в строй после такой "обработки" требовались недели.

Апогей военного принципа случился в марте 45-го года с опубликованием приказа "Нерон". В нем Адольф Гитлер приказывал уничтожать все предприятия, военные сооружения, инфраструктуру и склады.

Но приказ был исполнен лишь частично. В ином случае Германия превратилась бы в огромный пустырь.

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