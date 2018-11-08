Партизанская война: сюрпризы от вьетконговцев

Война во Вьетнаме длилась чуть больше десятилетия — с 1964-го по 1975 год. Конфликт охватил множество стран — как крупных, так и совсем небольших: от США и Советского Союза до Новой Зеландии. Это было еще одним проявлением холодной войны — борьбы за сферы влияния между коммунистическим и капиталистическим миром.

Вьетнамские коммунисты оказались весьма находчивыми в деле создания смертельно опасных ловушек практически из подручных средств. Это был один из немногих эффективных способов ведения боя, так как на начальных этапах конфликта вооружение вьетнамцев не шло ни в какое сравнение с оружием США.

Для борьбы с иноземными захватчиками, в частности, использовали следующие "вьетнамские сюрпризы".

Ядовитые змеи

Борцы за свободу взяли на вооружение обычных ядовитых змей, однако чаще всего использовали особь бамбуковой куфии. Сама по себе эта змея — небольших размеров.

Ее подвешивали за хвост примерно на уровень человеческого лица — эффект был летальным. При укусе нарушается процесс свертывания крови и разрушаются кровяные клетки.

Доска со змеями

Еще один ловкий трюк от вьетнамцев. Доску со змеями устанавливали в водоемах, которые американцы наверняка будут переходить вброд.

И когда бедолага наступал на доску со специальной пластиной, она била другим концом незадачливого солдата. На этом самом конце зачастую была ядовитая змея, которая в гневе жалила всех подряд.

Ананасы

Казалось бы, перед вами обыкновенный ананас. Но как бы не так. Скорее всего, внутри него — граната или другой разрывающийся снаряд.

Детонировал он мгновенно — при первом же прикосновении, и уносил с собой сразу несколько жизней. Это одна из самых простых и действенных ловушек той войны.

Минные поля

Оставляя свои поселки, вьетконговцы использовали обычные советские противопехотные мины. Кроме того, минировали и большие поля, где могли разбить лагерь войска противника.

Мин ребята не жалели: их находили на окнах, дверях и предметах, которыми могли заинтересоваться мародеры.

Шипастый куб

Одна из самых "безобидных" ловушек. Название говорит само за себя — это обычный куб с шипами.

Как только туда попадает нога, солдат сразу становится небоеспособен. Более того, из строя выходят и двое других, так как вынуждены нести товарища.

Ловушка Пунджи

Тот же самый куб с шипами, но слегка усовершенствованный. Эти шипы смазывали различными мазями и отходами. Понятное дело, это почти что со стопроцентной вероятностью вызывало летальный исход из-за заражения крови.

Ловушка Бамбу

В основном предназначалась для мародеров. Ее устанавливали на входе в заброшенный дом. Когда незваный гость переступал порог, в него на огромной скорости впивалась палка с шипами. В большинстве случаев удар был смертельным, ибо приходился прямиком по голове.

Патрон

Простой механизм нажимного действия приводил к следующему результату: при наступлении на пластинку из специального контейнера вылетала пуля, поражавшая ногу или, что гораздо хуже, пах.

Источник фото: commons.wikimedia.org

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