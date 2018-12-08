История "Авроры": от дозорного до крейсера революции

Аврора в мифологии древних римлян является богиней зари. Но легендарный крейсер был назван не в честь нее, а по имени фрегата, который в годы Крымской войны защищал Петропавловск-Камчатский.

Создание "Авроры" началось в Санкт-Петербурге — на воду ее спустили в 1900 году. В ВМФ России в будущем легендарный крейсер вступил спустя три года.

На реализацию проекта не жалели средств — например, в ход пустили особую сталь, лучшую в мире по своему составу. Корпус защищала броня с необычными пластическими особенностями — во время вражеских атак она предотвращала раскалывание корпуса.

На корабле были установлены 24 паровых котла с отоплением на угле. Энергетическая система включала в себя три паровые машины, создававшиеся на особом русско-французском заводе

Среди прочего отметим электрическую систему освещения, а также особую холодильную камеру. Нельзя не заметить телеграф и телефонную сеть, что для того времени было совсем нетипично.

Однако сверхсовременным крейсер назвать было нельзя, ибо он все еще имел устаревший носовой таран, да и вооружение на 1903 год было отнюдь не самым передовым.

Крейсер создавали под конкретные задачи: для проведения разведки и дозора, защиты других кораблей от миноносцев неприятеля.

В период войны с Японией "Аврора" участвовала в Цусимском сражении. По счастливой случайности крейсер не был уничтожен. Он оказался в Маниле, где попал в руки США. Как только война закончилась, корабль был возвращен Российской империи. В Кронштадте "Аврору" привели в порядок, и с 1906 года крейсер превратился в учебное судно.

Дальнейшая судьба такова: в период с 1906-го по 1912 год он совершил множество походов в зарубежные страны. В годы Первой мировой войны находился на Балтике, где нес службу. После войны стоял на ремонте уже в Петрограде.

Но, конечно, "Аврора" в первую очередь известна своим участием в русской революции 1917 года. Одно из орудий ознаменовало штурм Зимнего дворца.

После триумфа большевиков крейсер был в резерве, и только в 20-е годы начали восстановление судна. Как только ремонт закончился, корабль начал выполнять учебные задачи.

На начало Великой Отечественной войны "Аврора" находилась в Ораниенбауме. В конце войны была отбуксирована в Ленинград, где ей предстоял очередной ремонт. Через четыре года повидавшего виды представителя ВМФ отправили на вечную стоянку. За долгие годы существования СССР ремонтные работы проводились неоднократно — например, в 80-х годах.

Уже в 1992 году над кораблем вновь стал развеваться Андреевский флаг. Крейсер снова стал числиться в составе ВМФ России. Однако уже в 10-х годах нашего века "Аврора" превратилась в музей. Военный экипаж покинул ее в 2012 году, и ныне местом вечной стоянки является набережная Петербурга.

Фото: mil.ru

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