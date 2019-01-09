Как был создан первый глушитель для оружия

О том, чтобы тихо стрелять, человек мечтал давно. Чего только не придумывали, чтобы уменьшить звук, производимый выстрелом. С мертвой точки дело сдвинулось сравнительно недавно.

Сегодня устройства для бесшумной стрельбы широко применяются не только военными. Ими активно пользуются спортсмены, охотники и даже простые любители оружия.

Давайте узнаем, когда все-таки появился первый глушитель, и кому мы этим обязаны.

Первые разработки в надежде хоть немного снизить уровень шума при стрельбе начались в конце XIX века. К этому времени был изобретен бездымный порох, и поскольку выстрелы стали менее заметны визуально, нужно было что-то делать с грохотом.

В эту гонку кинулось сразу множество инженеров и конструкторов, патенты давались один за одним.

Так, швейцарский конструктор Кристоф Эппли запатентовал свой глушитель в 1894 году. Затем в 1898-м французский полковник Гумберт представляет шариковый клапан, который одевается на дуло оружия.

Спустя год датские конструкторы Дж. Борренсен и С. Сигбъернсен патентуют модель многокамерного глушителя. Значительно позже — в 1911 году — свой вариант глушителя патентует Э. Тирлер.

Увы, но все эти разработки имели существенные изъяны и широкого распространения не получили.

Считается, что первый серийный прибор для бесшумной стрельбы сконструировали и внедрили сын и отец — Х. С. Максим и Х. П. Максим. Они, начиная с 1908 года, регулярно выпускали новые конструктивно улучшенные модели глушителей. А в 1910 году эти глушители пошли в массовое производство.

В России также велись подобные разработки. Серьезно этим вопросом занимался А. Эртель. Но его работы в основном изучали снижение шумности артерии, и поэтому для стрелкового оружия особо передовых разработок не было.

И только лишь в СССР этим вопросом стали более активно заниматься. Так, над созданием глушителя работали Короленко, Маркевич и Гуревич.

Популярными глушители стали в 20-х годах прошлого века. Любопытно, но толчок им дали не военные, а охотники, которые сразу оценили пользу от таких устройств.

Тут же стали появляться охотничьи карабины с легальными глушителями. Но со временем преступный мир также оценил удобство глушителей, и на их открытую продажу наложили запрет практически во всем мире.

Сегодня этот запрет снят во многих странах, и рынок наполнился различными модификациями приборов для бесшумной стрельбы. Но в любом случае, перед тем как купить подобное устройство, проконсультируйтесь, нет ли каких-либо запретов в вашей стране на подобный аксессуар.

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