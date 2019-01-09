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Автор Дмитрий Судаков

Китайская армия вооружается новыми легкими танками

Силовые структуры » Министерство обороны

Подразделения китайской армии, которые находятся на службе в гористых приграничных районах, в скором времени получат на вооружение новый легкий танк. Танк Type 15 меньше и легче основных боевых танков Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Новая машина, как сообщается, может пересекать местность, которая считается непроходимой для более тяжелых танков.

Китайская армия вооружается новыми легкими танками. 396868.jpeg

По сообщениям газеты South China Morning Post, новый танк Type 25 оснащен дизельным двигателем мощностью 1000 л. с., который обеспечивает соотношение мощности самого двигателя к весу машины на уровне 28:1. Для сравнения, последняя версия основного боевого танка США M1A2 Abrams имеет соотношение мощности к весу 23:1. Такой высокий коэффициент нового китайского танка будет полезен в горных районах, где машине придется часто ехать вверх по наклонной плоскости. Дизельные двигатели меньше подвержены воздействию высоты, чем бензиновые аналоги, что повышает их эффективность в использовании на некоторой высоте.

Танк Type 15 оснащен 105-мм пушкой, которая, вероятно, является копией или моделью британской пушки L7, которая была лицензирована для Китая в 1980-х годах. Танк может стрелять как высокоскоростными бронебойными боеприпасами, так и противотанковыми управляемыми ракетами. Противотанковые ракеты танка Type 15 могут поражать цели в радиусе до 4000 метров и более, хотя относительно долгое время полета и система наведения ракеты делают ее уязвимой для перехвата системами активной защиты танков противника. Относительно небольшой диаметр ракеты означает, что она может поразить цель, такую как, например, Abrams M1A2, нанеся удар сбоку или сзади. При этом, если такая ракета поразит боевую машину пехоты М2 Bradley или бронетранспортера Stryker, то ее удар окажется смертельным независимо от того, с какой стороны он будет нанесен.

Зачем китайской армии танк, который может функционировать в горных районах? Китай имеет достаточно протяженную границу, которая отчасти проходит по гористой местности, где передвижение на военной технике достаточно проблематично. Например, дороги могут быть недостаточно широкими для обычных боевых танков, а мосты недостаточно прочными, чтобы выдержать вес машины в 50 тонн. Более легкий танк может проехать там, где более тяжелые боевые машины пройти не могут, и военные таким образом получат больше возможностей для развертывания своих войск в труднодоступных районах. Легкие и меньшие по размеру танки также можно использовать в десантных операциях.

Танк Type 15 является заменой танку Type 62, который находится на вооружении Китая уже 57 лет с 1962 года. Военная мощь Китая делает его практически неуязвимым для вторжения. Тем не менее, военно-промышленный комплекс Пекина в настоящее время уделяет первоочередное внимание воздуху, морю и космосу — стихиях, где вероятность столкновения с США наиболее высока.

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Темы танки армия китая новое оружие
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