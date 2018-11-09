Как Павел I Индию покорял

В истории как на обывательском, так и на профессиональном уровне за Павлом I закрепилась дурная репутация. Мол, он сумасброд, самодур и обычный солдафон. Однако это совсем не так.
За небольшой период правления император направил Российскую империю на путь модернизации. Он упорядочил систему престолонаследия, ограничил в правах помещиков, запретив продажу крестьян без земельного участка.
Боролся он и с так называемым "фаворитизмом". В военной сфере тоже произошли изменения: Павел Петрович отодвинул гвардию на второй план, ввел систему казарм.
Однако вместе с этим император вступил в крупный военный конфликт с Англией. И противостоять могучей державе он собирался в Индии.Он полагал, что Англия — корень всех европейских бед.
В 1800 году началось сближение России и Франции. Так появилась идея о совместном походе в Индию. План похода разрабатывал Наполеон, который давно собирался направить туда военные силы.
Добраться в Индию можно было лишь через Россию, потому что вряд ли Турция пропустила бы французов по своей земле.
Наполеон собирался, пройдя через территорию Российской империи, дойти до Астрахани и соединиться с русской армией.
Объединенные войска добираются через Каспийское море до Персии и оттуда планируют направиться к Индии.
Дискуссионным остается вопрос о том, мог ли этот поход стать успешным. Вряд ли даже объединенной армии хватило бы сил, чтобы захватить страну. Однако у командовавших была уверенность, что на сторону французов и русских перейдут местные племена — те, кто больше всего боялся попасть в лапы Британии.
По расчетам - на все про все требовался год. В случае успеха Россия получала северную часть, а Франция забирала все остальное.
В 1801 году начались движения — армия выдвинулась в поход. Конечной точкой должны были стать Бухара и Хива.
Однако уже через одиннадцать дней пришли известия, что император убит. И, как полагают историки, не без активного участия англичан. К власти пришел Александр I, который первым делом разорвал договор о военном походе.
Политический курс Российской империи резко изменился, и о таких походах уже никто не грезил. Страна вновь поменяла курс, и все реформы Павла стали резко отрицаться и отменяться.
Понятное дело, Павел I — личность сложная и неоднозначная. Но нельзя считать его самодуром и плохим государственником. Вся его политическая активность была адекватной времени.
К тому же, возможно, если бы не его убийство, не было бы и противостояния с Наполеоном, Бородинской битвы, и много чего еще. Однако история не знает сослагательного наклонения...
Источник фото: ru.m.wikipedia.org
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