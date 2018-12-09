Курская битва: перелом перед наступлением

Сталинградская битва и последующая победа помогли Советскому Союзу вновь поверить в свои силы, а фашисты пытались хоть как-то отчистить репутацию, вновь захватив Харьков. Германия еще лелеяла надежду на то, что войну можно выиграть — началась тотальная мобилизация, производство оружия увеличилось в несколько раз, появились новые виды военных машин: "Пантера", "Тигр", "Фердинанд". Немцы планировали продемонстрировать всю свою мощь в Курской битве.

Согласно сводкам о ежемесячных потерях с начала восточной кампании и до 43-го года, вооруженные силы нацистов потеряли более двух миллионов человек, в то время как СССР, согласно немецкой информации, потерял 11 миллионов.

У русских на этот счет другое мнение. За этот период ВМФ и армия потеряли приблизительно два с половинной миллиона погибшими в ходе боевых действий, еще 800 тысяч умерли позже от ран. Четыре миллиона пропали без вести или оказались в плену, еще пять миллионов были ранены. Исходя из ситуации немцы надеялись, что в конце концов Советскому Союзу некем будет покрыть потери.

План немцев был следующим: на Курской дуге, выделяющейся вперед относительно остального фронта, нужно было окружить и уничтожить армии Воронежского и Центрального фронтов СССР. Вся ответственность возлагалась на группы армий "Юг" и "Центр". Так появилась операция "Цитадель".

Немцы планировали использовать лучшие боевые части, оружие, боеприпасы и командующий состав. Битва на Курской дуге должна была доказать остальному миру, что Германия все еще сильна.

В СССР также готовились к сражению. После долгих обсуждений руководство пришло к выводу занять оборону, измотать противника и начать контрнаступление. На Курской дуге Красная армия сосредоточила огромный военный контингент, значительно превышавший численность противника.

Курской битвой называют серию нескольких операций. Первая — Курская оборонительная операция, в ходе которой ценой ужасающих потерь советские солдаты отбили наступление противника. Вторая — Орловская наступательная операция, проходившая в июле-августе. В ее ходе была освобождена огромная территория и разбита группа армий "Центр". Наконец, третья операция — Белгородско-Харьковская, освободила стратегически важный харьковский промышленный район, что ознаменовало освобождение левобережной Украины в будущем. После Курской битвы в Москве прогремел фейерверк.

В ходе ожесточенного сражения, длившегося 50 дней, воюющие стороны понесли колоссальные потери. СССР потерял 800 тысяч солдат, шесть тысяч танков и артиллерийских установок, полторы тысячи самолетов. Армия Третьего рейха лишилась 200 тысяч солдат, чуть более 700 танков и приблизительно 700 самолетов.

Для немцев поражение под Курском означало окончательную потерю инициативы — стало ясно, что коренной перелом совершить не получится, Советский Союз будет наступать.

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