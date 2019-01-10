Русско-японская война: как минный транспорт "Амур" неприятелю досадил

Принято считать, что Русско-японская война являлась чередой удручающих поражений, без каких-либо намеков даже на шанс победить. Все знают историю "Варяга", слышали про Цусимское сражение. Однако минный транспорт "Амур" доказывает, что в конфронтации с японцами были и проблески.

На момент начала боевых действий отечественный флот в Порт-Артуре имел в распоряжении два минных транспорта, которые были построены по проекту капитана Степанова — "Енисей" и "Амур".

Судьба первого крайне печальна — он подорвался на собственной же мине. А вот "Амур", пожалуй, доставил японцам неприятностей больше, чем весь остальной русский флот.

Когда в конце марта 1904 года погиб адмирал Макаров, то дела у Тихоокеанской эскадры стали совсем плохи, и японцы добились господства в Желтом море.

Из-за того, что отечественные корабли почти-что не действовали, бдительность неприятеля упала, кроме того, в дальнейшем командование азиатской страны недооценило возможности Российской империи.

Дело в том, что флот противника в основном стал проводить лишь разведку побережья, а также заниматься высадкой пехоты в Корее и на Квантунском полуострове.

Порт-Артур японский флот блокировал. Вскоре русское командование вычислило маршрут движения японский кораблей, в задачу которых входила блокада.

Командир "Амура" предложил на данном маршруте выставить минные заграждения. После долгих обсуждений решение было принято — минный транспорт вступал в игру.

В начале мая, когда был сильный туман, минный транспорт, прикрываемый миноносцами, отправился на рейд возле крепости, где выставил пятьдесят мин прямо на пути следования японского флота.

Следующим утром появилась эскадра. Практически сразу же броненосец "Хацусе" подорвался на минах, а затем затонул. В результате погибло более тридцати пяти офицеров и четырехсот пятидесяти прочих чинов.

Выжившие перебрались на другие корабли. Затем броненосец "Ясима" постигла та же участь — правда, потери экипажа оказались намного меньше. А корабль "Тацута", так же находившийся на рейде, несколько позже вылетел на камни и больше в войне участия не принимал.

Морские силы японцев за одно утро значительно уменьшились, а залатать дыры в ходе войны не представлялось возможности.

Этим дело не окончилось. В последующие дни из строя были выведены корабли "Миако", "Акацуки", несколько японских миноносцев. Потери в людском составе также были значительными.

Таким образом, за несколько майских дней ВМФ Японии лишился нескольких броненосцев, крейсеров, лодок и миноносцев. Из жизни ушло около тысячи японцев (что намного больше, чем за все остальные сражения 1904-1905 годов).

Несмотря на то, что обстановка складывалась крайне неблагоприятно для островного государства, русский флот продолжал бездействовать. Тактика обороны, избранная командованием, позволила неприятелю продолжать блокаду и развертывать силы на суше.

Источник фото: ru. wikipedia.org

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