Американские военные не верят в успех российского "Авангарда"

Российские испытания новой гиперзвуковой ракетной системы привлекли внимание прессы всего мира. В западной печати многие отметили тот факт, что президент Путин присутствовал на испытаниях, где он лично отдавал соответствующие приказы о запуске новой системы. Новое оружие, получившее название "Авангард," состоит из межконтинентальной баллистической ракеты и сверхзвукового планирующего блока, который развивает скорость примерно в пять раз превышающую скорость звука.

По заявлениям российских разработчиков, "Авангард" может обойти все существующие системы ПРО в мире. В ходе тестового запуска новая ракета поразила цель на полигоне "Кура" на Камчатке.

Новая система вооружений, если она будет работать согласно заявленным характеристикам, действительно будет самой шустрой из всех известных систем противоракетной обороны, признает издание Gizmodo. Тем не менее, автор статьи сомневается, сможет ли "Авангард" функционировать именно так, как об этом говорят первые лица российского руководства, включая президента Путина. По мнению американских экспертов, гиперзвуковой планирующий блок российской системы не сможет справиться с огромными температурами при повторном входе в атмосферу Земли.

Авторы упоминают первую публичную презентацию "Авангарда" в марте 2018 года во время ежегодного послания президента Путина Федеральному Собранию, когда был показан анимационный ролик о нанесении ядерного удара по территории американского штата Флорида.

Издание не упускает из внимания и тот факт, что российские СМИ заявили о готовности новой ракетной системы к развертыванию. Президент Путин заявил 7 июня, что система "Авангард" находится в процессе производства и ее поставка в Вооруженные силы России планируется на 2019 год.

Американские военные полагают, что заявления их российских коллег не отражают реальное положение вещей.

"Очевидно, что мы внимательно наблюдаем за попытками России разработать высокотехнологичное оружие. На настоящий момент, однако, мы видим только громкие заявления о грандиозном успехе, а не фактические доказательства," - заявил представитель Министерства обороны США Эрик Пахон каналу CNBC еще в октябре. "Мы продолжаем развивать свои собственные защитные возможности и повышаем готовность как свою собственную, так и наших союзников противостоять любым угрозам, которые могут исходить от русских," - добавил он.

Разговоры о новых системах вооружений ведутся на фоне разногласий между Соединенными Штатами и Россией о будущем Договора о РСМД. Этот договор запрещает развертывание нового ядерного оружия средней дальности, которое может преодолевать расстояния от 500 до 5500 км. Представители Государственного департамента США объявили 4 декабря 2018 года, что Россия якобы нарушает договор 1987 года и что США в одностороннем порядке выйдут из него через 60 дней. Половина заявленного срока уже прошла.

В новой холодной войне, в которой конфронтация наблюдается между Россией, Северной Кореей, Китаем с одной стороны, а также США и большинством европейских стран с другой, существует один непредсказуемый фактор - президент Соединенных Штатов.

Никто не знает наверняка, какую роль в этом бахвальстве играет президент Дональд Трамп. Судя по тому, что говорил на этот счет бывший министр обороны США Джеймс Мэттис, президент Трамп на российской стороне. Трамп, по словам Мэттиса, не ценит альянсы, которые удерживали бы Америку на стороне так называемого "свободного мира."

"Одно из основных убеждений, которому я всегда придерживался, заключается в том, что наша сила как нации неразрывно связана с силой нашей уникальной и всеобъемлющей системы альянсов и партнерств. Поскольку у вас есть право иметь рядом министра обороны, чьи взгляды больше совпадают с вашими взглядами по этим и другим вопросам, я считаю правильным уйти со своей должности," - писал Мэттис в своем письме об отставке.

Как отмечает Gizmodo, Трамп находится у власти уже два года, но США до сих пор не назначили своего посла в Австралии. Австралия, как известно, является одним из ближайших союзников Америки, членом шпионского альянса Five Eyes и важнейшим стратегическим военным партнером США в Азии. Белый дом выдвинул своего кандидата только в ноябре 2018 года, но в Австралии до сих пор задаются вопросом, почему должность посла США была вакантной так долго.

Интересно, что Мэттис должен был остаться главой Пентагона до февраля 2019 года, но Трамп уволил его после того, как президент осознал, что на самом деле говорил Мэттис, а именно то, что президент Трамп представляет собой реальную угрозу безопасности Соединенных Штатов. Представители Пентагона сразу говорят о России или Китае, когда их спрашивают о том, против кого США строят свою противоракетную систему. Тем не менее, как замечают авторы статьи, такого однозначного ответа на данный вопрос вряд ли можно услышать в Белом доме.

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