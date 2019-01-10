Российская военная база в ЦАР "для людей уже существует"

Министр обороны Центральноафриканской республики (ЦАР) подтвердила, что в стране может появиться российская военная база.

"Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении, которое уже было заключено между нашими странами. Если президентами будет принято решение о размещении базы, значит мы, как министры, уже будем его реализовывать", — сказала РИА "Новости" министр обороны ЦАР Мария Ноэль Койяра.

Она отметила, что образовательный армейский центр в Беренго нельзя считать российской военной базой, однако "люди уже начали воспринимать его именно так".

Напомним, что Россия и ЦАР в августе 2018 года подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. В мае Россию посетил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, он поблагодарил Путина за "поддержку процесса консолидации и примирения в нашей стране".

Руководство ЦАР считает, что Россия может помочь в борьбе с исламисткими группировками, которых насчитывается более 14. По данным ООН на конец июля, за время межконфессионального конфликта с 2013 года в стране погибли около шести тысяч человек.

Недавно в Хартуме прошла встреча крупнейших вооруженных группировок ЦАР "Антибалака" и "Селека", сделана попытка наладить политический процесс с правительством. В принятой по итогам встречи декларации содержится призыв к властям страны начать работу по примирению при содействии России и международных организаций. Однако население ЦАР недовольно помощью ООН. Всего с 2013 по 2015 годы в ЦАР было зарегистрировано 22 случая сексуального насилия, совершенного миротворцами из разных стран.

Внимательно наблюдает за российским присутствием в ЦАР Франция, которая через свои СМИ информирует о присутствии в ЦАР российских ЧВК. Отметим, что погибшие в ЦАР в прошлом году россияне — журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер-документалист Александр Расторгуев поехали снимать фильм о деятельности в ЦАР именно российских частных военных компаний. Среди мест, куда они планировали попасть, был центр в Беренго.

Как сообщала "Правда.Ру", Франция создала в своих бывших колониях секретную сеть из политиков, бизнесменов и представителей спецслужб. С помощью подобной сети Париж искусственно поддерживает богатые природными ресурсами страны в нищенском положении, смещая непокорные правительства.

Фото:президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и Владимир Путин, Kremlin.ru

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