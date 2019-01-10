Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры » Министерство обороны
ФСБ Министерство обороны МВД
Автор Редакция military.pravda.ru

Российская военная база в ЦАР "для людей уже существует"

Силовые структуры » Министерство обороны

Министр обороны Центральноафриканской республики (ЦАР) подтвердила, что в стране может появиться российская военная база. 

Российская военная база в ЦАР

"Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении, которое уже было заключено между нашими странами. Если президентами будет принято решение о размещении базы, значит мы, как министры, уже будем его реализовывать", — сказала РИА "Новости" министр обороны ЦАР Мария Ноэль Койяра.

Она отметила, что образовательный армейский центр в Беренго нельзя считать российской военной базой, однако "люди уже начали воспринимать его именно так".

Напомним, что Россия и ЦАР в августе 2018 года подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. В мае Россию посетил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, он поблагодарил Путина за "поддержку процесса консолидации и примирения в нашей стране".

Руководство ЦАР считает, что Россия может помочь в борьбе с исламисткими группировками, которых насчитывается более 14. По данным ООН на конец июля, за время межконфессионального конфликта с 2013 года в стране погибли около шести тысяч человек.

Недавно в Хартуме прошла встреча крупнейших вооруженных группировок ЦАР "Антибалака" и "Селека", сделана попытка наладить политический процесс с правительством. В принятой по итогам встречи декларации содержится призыв к властям страны начать работу по примирению при содействии России и международных организаций. Однако население ЦАР недовольно помощью ООН. Всего с 2013 по 2015 годы в ЦАР было зарегистрировано 22 случая сексуального насилия, совершенного миротворцами из разных стран.

Внимательно наблюдает за российским присутствием в ЦАР Франция, которая через свои СМИ информирует о присутствии в ЦАР российских ЧВК. Отметим, что погибшие в ЦАР в прошлом году россияне — журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер-документалист Александр Расторгуев поехали снимать фильм о деятельности в ЦАР именно российских частных военных компаний. Среди мест, куда они планировали попасть, был центр в Беренго.

Как сообщала "Правда.Ру", Франция создала в своих бывших колониях секретную сеть из политиков, бизнесменов и представителей спецслужб. С помощью подобной сети Париж искусственно поддерживает богатые природными ресурсами страны в нищенском положении, смещая непокорные правительства.

Фото:президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и Владимир Путин, Kremlin.ru

Читайте по теме: Эксперт: за переворотом в ЦАР следят исламисты и Китай

Куда ведет новый африканский курс России

Американские военные не верят в успех российского Американские военные не верят в успех российского "Авангарда"

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы чвк ЦАР российская военная база
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Почему гадание - большой грех?
Военные новости
Российская военная база в ЦАР "для людей уже существует"
Недвижимость
Паркинги в жилых комплексах: необходимость или роскошь
Новости Все >
Минтранс разработал закон о запрете высадки детей-безбилетников
Инвестиции в недвижимость станут самыми выгодными в 2019 году
США в Арктике могут повторить "Керченский кризис"
Госдума решила умерить аппетиты Японии на Курильские острова
Вице-премьер Италии спрогнозировал возрождение Европы
СМИ: "желтые жилеты" призвали обрушить банковскую систему ЕС
"Галс-Девелопмент" представит серию художественных новелл о Москве
Похороны уголовника: МВД привлечет к суду автора видео и комментаторов из Амурска
На Украине похитили крымского футболиста
Скончался онкобольной мальчик, о котором просили Путина
Сейчас читают
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата"
Бывший СССР
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата" Видео 
Почему Россия не учится на ошибках Каддафи
Евросоюз
Почему Россия не учится на ошибках Каддафи Видео 
Что такое простатит и как с ним бороться
Новости медицины
Что такое простатит и как с ним бороться
Читательский топ
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Освободитель Украины, из которого сделали врага народа
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков
Демограф: 1990-е для России были хуже голодоморов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"

Писательница, поэтесса, драматург и общественный деятель Мария Арбатова встречает наступающий год с семьей и переживает за свой народ.

Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Эсминец ВМС США отправил жесткий сигнал Китаю. Пекин ответил
Военные новости
Эсминец ВМС США отправил жесткий сигнал Китаю. Пекин ответил
Евросоюз
Расследование о покушении на семью Скрипалей "привело" к Путину
Власть
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Власть
Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым

Власть якобы готовит референдум по Курилам, чтобы после еще одним референдумом "легализовать" вернувшийся в Россию Крым. Это разорвет Россию, как СССР.

Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Общество
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Евросоюз
Расследование о покушении на семью Скрипалей "привело" к Путину
Дальний Восток
Абэ поклялся вернуть Курилы на могиле своего отца
Советское наследие
Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков

Многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман несколько лет назад "сменил амплуа". Теперь он чаще выступает в роли общественного деятеля и оригинального мыслителя. Одна из его идей: скоро общество на системном уровне победит коррупцию и перейдет к другому способу производства. О том, почему это произойдет, он рассказал Pravda.Ru.

Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков
Туристы смогут выехать из Японии только за деньги
Путешествия
Туристы смогут выехать из Японии только за деньги
Общество
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Новости Европы
Маразм крепчает: над домом Скрипалей в Солсбери построят купол
Александр Артамонов За "цветной революцией" во Франции стоят США? Александр Артамонов Игорь Буккер Партизаны: Война без погон и званий Игорь Буккер Соломон Соловьев Живущие осмысленно каждую минуту - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Скончался онкобольной мальчик, о котором просили Путина
Когда власть против всего народа
Похороны уголовника: МВД привлечет к суду автора видео и комментаторов из Амурска
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Госдума решила умерить аппетиты Японии на Курильские острова
В Раде заявили о замерзании Украины из-за тарифов ЖКХ
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
На Украине похитили крымского футболиста
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Демограф: 1990-е для России были хуже голодоморов
СМИ: россиян заставят отчитываться обо всех важных покупках и переводах
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Взрыв в Магнитогорске: что мешает СКР сделать выводы
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
История и современность Все >
"Живые" шахматы инквизитора
"Живые" шахматы инквизитора
Филипп I герцог Орлеанский: единственный брат короля
Филипп I герцог Орлеанский: единственный брат короля
Daily Express описало "ужасающее" оружие Путина
Daily Express описало "ужасающее" оружие Путина
Американские военные не верят в успех российского "Авангарда"
Американские военные не верят в успех российского "Авангарда"
Китайская армия вооружается новыми легкими танками
Китайская армия вооружается новыми легкими танками
"Североморск" ответит в Черном море на вызов Fort McHenry
"Североморск" ответит в Черном море на вызов Fort McHenry
Пентагон не в состоянии защитить свои баллистические ракеты от хакеров
Пентагон не в состоянии защитить свои баллистические ракеты от хакеров
За что Британия обещала России Константинополь и почему из этого ничего не вышло
За что Британия обещала России Константинополь и почему из этого ничего не вышло
Почти неизвестная победа: как русские разбили "князя ордынского" задолго до Куликова поля
Почти неизвестная победа: как русские разбили "князя ордынского" задолго до Куликова поля
"Голубого Урганта" удалили за непристойность
"Голубого Урганта" удалили за непристойность
Эксперты оценили главные мировые угрозы
Эксперты оценили главные мировые угрозы
Женское Все >
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
В новогоднюю ночь житель Липецкой области сжег свои гениталии
В новогоднюю ночь житель Липецкой области сжег свои гениталии
Исследователи: дремота опасна для здоровья пожилых людей
Исследователи: дремота опасна для здоровья пожилых людей
Делаем ножки гладкими и блестящими надолго
Делаем ножки гладкими и блестящими надолго
В 2019 году потребительская корзина может подорожать более чем на 5%
В 2019 году потребительская корзина может подорожать более чем на 5%
Россияне продолжают брать кредиты
Россияне продолжают брать кредиты
Женский гороскоп на неделю с 8 по 13 января для всех знаков Зодиака
Женский гороскоп на неделю с 8 по 13 января для всех знаков Зодиака
Любовный гороскоп на неделю с 8 по 13 января для всех знаков Зодиака
Любовный гороскоп на неделю с 8 по 13 января для всех знаков Зодиака
Пять продуктов, помогающих отрастить "животик"
Пять продуктов, помогающих отрастить "животик"
Новые правила снабжения лекарствами больных с редкими недугами в действии
Новые правила снабжения лекарствами больных с редкими недугами в действии
Мужское Все >
На рыбалке подрались два пьяных рыбака
На рыбалке подрались два пьяных рыбака
Казанские драйверы встречали Новый год под водой
Казанские драйверы встречали Новый год под водой
Как сделать маленькую квартиру более просторной
Как сделать маленькую квартиру более просторной
Идеи по украшению дома цветами
Идеи по украшению дома цветами
Расчет напольного покрытия для ванной комнаты онлайн
Расчет напольного покрытия для ванной комнаты онлайн
Наиболее частые ошибки при ремонте
Наиболее частые ошибки при ремонте
Пять вещей, которых не должно быть в доме у хорошей хозяйки
Пять вещей, которых не должно быть в доме у хорошей хозяйки
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Десять суперупражнений для плеч
Десять суперупражнений для плеч
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Порошенко присвоил звание Героя Украины главе бывшей УПЦ
Порошенко присвоил звание Героя Украины главе бывшей УПЦ
Подвиг и арфа святителя Филарета
Подвиг и арфа святителя Филарета
В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа
В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа
Домашние питомцы в праздничные дни: как уберечь от опасности
Домашние питомцы в праздничные дни: как уберечь от опасности
Миниатюрные собаки: правила выбора и три популярные породы
Миниатюрные собаки: правила выбора и три популярные породы
Заводим дома черепаху
Заводим дома черепаху
Любимые антидепрессанты: домашние питомцы
Любимые антидепрессанты: домашние питомцы
Эта интересная... плесень
Эта интересная... плесень
Остров-свалка: Гонконг
Остров-свалка: Гонконг
В 2019 году будут сохраняться высокие цены на говядину
В 2019 году будут сохраняться высокие цены на говядину
Нерпа облюбовала себе полынью под мостом в Питере
Нерпа облюбовала себе полынью под мостом в Питере
Пять убийц нашего умственного развития
Пять убийц нашего умственного развития
Расчет стоимости отопления станет более справедливым
Расчет стоимости отопления станет более справедливым
Долго держать дома новогодние елки опасно
Долго держать дома новогодние елки опасно
Рождественские гадания
Рождественские гадания
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа

Японцы "роют землю", создается ощущение, что вопрос о передаче им двух Курильских островов уже решен. Даже США должны им в этом помочь, заявляют чиновники.﻿

Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ