Финка - идеальный нож для самообороны

Финский нож (как его принято называть, финка) — один из самых известных представителей холодного оружия. Несмотря на название данный нож принято считать сугубо русским изобретением.
Универсальность его применения поражает — им пользуются как лесники, так и бойцы особого назначения. Нельзя не заметить, что финка часто мелькает и в криминальных сводках. А все дело в боевых качествах ножа.
Внешний вид финского ножа, начиная от формы и заканчивая размерами, формировался многими столетиями. В итоге современный облик вобрал в себя опыт предыдущих поколений: от охоты до применения в реальных боевых условиях. На выходе получился почти что идеальный нож для самообороны.
Финский нож давно стал традиционным отечественным представителем холодного оружия, однако родоначальниками все же считаются финны. Дело в том, что долгие годы Финляндия входила в состав Российской империи, в то время нож и приобрел небывалую популярность.
Аналогом финки считается традиционный финский охотничий нож "пуукко". Переводится это слово как "деревянный нож". А "пуукко" всегда считался изделием кропотливого ручного труда. Он представлял собой прямой острый клинок, где внушительный обух и большая рукоятка обеспечивали удобную хватку.
В соседской стране до сих пор разрабатывают изделия, следующие исконной форме, размеру и качеству. Версии холодного оружия, появлявшиеся в дальнейшем, были модификациями, самой известной из которых является русская версия.
В царские времена, а затем и в Советском Союзе подобные ножи стали использовать как боевое оружие. Финкой пользовались в Комиссариате внутренних дел, и красноармейцы.
Нож должен быть эффективным в практическом использовании. И финка отвечает данной потребности. Более того, ее можно использовать и в повседневной жизни.
У классической конструкции клинок совсем небольшой, заостренный с одной стороны. Благодаря этому можно резать ветки, затачивать концы палок, разделывать туши. Внушительный обух позволяет применять дополнительные усилия.
Длина составляет 125 миллиметров, а ширина лезвия — 20 миллиметров. Толщина стали — четыре миллиметра. Такая характеристика делает его устойчивым к воздействию извне.
Современные финские ножи производятся из особой высокоуглеродистой стали, с применением никеля и хрома. Дело в том, что никель предотвращает коррозию металла, а хром добавляет конструкции устойчивости. Качественный материал гарантирует долгое сохранение заточки, а при правильной эксплуатации ржавчина не появится вовсе.
Несмотря на то, что на рынке холодного оружия в XXI веке огромное разнообразие, финки продолжают пользоваться спросом благодаря практичности, компактности и давней истории.
Источник фото: top-nozhi.ru
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