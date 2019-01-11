Тайвань использует двигатели старых истребителей для новых крылатых ракет

Тайвань нуждается в собственном оружии большого радиуса действия, чтобы предотвратить возможную агрессию Китая. Для этой цели Тайвань нашел необычное решение. Местные инженеры собираются использовать двигатели старых самолетов-истребителей для изготовления новой крылатой ракеты, сообщает журнал Popular Mechanics.

Речь идет о турбореактивных двигателях J85, используемых в самолетах Northrop F-5E/F, также известных как Tiger II. Это истребитель производства 1970-х годов. В то время Tiger II был недорогим многоцелевым самолетом наподобие сегодняшнего F-16. У F-5E/F был один двигатель, General Electric J85-GE-21, конструкция которого все еще используется на учебных самолетах ВВС США T-38.

На протяжении нескольких десятилетий Тайвань купил или произвел 308 самолетов Tiger II, в том числе 242 самолета одноместной версии -E и 66 двухместной версий -F. Согласно недавним сообщениям в тайваньской прессе, китайская Академия наук Тайваня совместно с ВВС Китайской Республики демонтирует двигатели из выведенных из эксплуатации самолетов Tiger II с целью создать упрощенный и улучшенный турбореактивный двигатель, который, как ожидается, будет использован при создании новой ракеты для противодействия политики Китая.

По своим размерам двигатель J-85 чуть более 17 дюймов в ширину и 45 дюймов в длину. Размер двигателя делает его подходящим для использования в конструкции крылатых ракет. Во времена холодной войны двигатели J-85 приводили в действие беспилотник ADM-20 Quail, предназначенный для имитации и отвлечения огня от бомбардировщиков B-52. Вариант двигателя J-85-21 имел самое высокое отношение тяги к весу для своего времени - 7,3 к 1, что обеспечивало самолету F-5E/F достаточную мощность для достижения скорости до 1,6 числа Маха.

Тайвань отделился от Китая в 1949 году в результате кровопролитной гражданской войны, и старое правительство Китайской Республики бежало на остров после того, как коммунистические силы одержали победу на материке. В течение десятилетий Пекин неоднократно угрожал вторгнуться на территорию Тайваня и такие угрозы становятся все более правдоподобными по мере роста военной мощи Китая.

Чтобы предотвратить вторжение, Тайвань может нацелить свои ракеты на цели на материке. Пролив Формозы между двумя странами всего 177 км длиной. Следовательно, крылатая ракета с радиусом действия в 300 миль (500 км) может поразить цели на расстоянии более 150 миль (240 км) в пределах материкового Китая. Такими целями могут стать аэродромы, порты, командным центры и многие другие важные объекты, которые могут использовать китайские военные для атаки на Тайвань. Упреждающий удар по таким целям может задержать или предотвратить нападение китайской армии через пролив.

Тайвань может запустить свои крылатые ракеты по заранее установленным целям на территории Китая. Если, к примеру, самолеты Y-20 будут уничтожены еще на аэродромах, то китайские десантники не смогут пересечь пролив. При помощи ракет Тайвань может уничтожить топливные хранилища в портах КНР, чтобы китайские корабли также не имели возможности добраться до побережья Тайваня. Таки образом, имея на вооружении крылатые ракеты, Тайвань может привнести достаточно сомнений в ряды китайских военных, если последние будут принимать решение о нападении - они будут вынуждены признать, что нападение на Тайвань будет слишком рискованным.

Планы Тайваня об использовании двигателей старых истребителей вписываются в другие необычные попытки Тайваня изучить старые военные технологии для разработки нового оружия. Китай использует свое новое экономическое и политическое влияние, чтобы предотвратить передачу военных технологий иностранных государств Тайваню. Иными словами, Китай перекрывает поток оружия на Тайвань. В определенный момент, не имея возможности получать дизельные электрические подводные лодки, Тайвань решил построить свою собственную подводную лодку. Чтобы сделать это, тайваньские инженеры решили разрезать пополам (вдоль) одну из подводных лодок времен Второй мировой войны, чтобы досконально изучить ее конструкцию.

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