Пилоты ВВС США во время полетов ходят под себя

Пилоты истребителей и других военных самолетов ВВС США в скором времени получат новое устройство, которое позволит им легко отвечать на зов природы во время полета. Устройство будет называться Aircrew Mission Extender Device, что можно перевести как "удлинитель для экипажа, используемый во время миссий". В настоящее время новое приспособление проходит испытания в ВВС США. Оно придет на смену предыдущему устройству, которое по сути представляло собой пакет-мочеприемник. Пользоваться им во время полета было крайне неудобно. Новое приспособление может самостоятельно отводить мочу в специальный приемник, который впоследствии опустошается на земле.

Мало кто задается вопросом о том, каким образом пилоты военных самолетов могут отвечать на зов природы во время миссий. Тем не менее, этот вопрос оставался большой проблемой на протяжении всей истории пилотирования. Изначально предполагалось, что пилоту просто нужно "потерпеть", но такое решение проблемы, несомненно, было крайне неудобным. Более того, оно могло привести к плачевным последствиям, поскольку пилоту было сложно сосредоточиться на боевых задачах. Пилотам также советовали не пить воду до и во время полета, но такое решение может вызвать головную боль, стресс и снизить устойчивость организма к высоким перегрузкам.

В конструкциях многих старых самолетов использовалась отводная трубка, по которой моча сбрасывалась за борт самолета. Тем не менее, не каждый пилот мог помочиться в трубку по некоторым очевидным физическим причинам, поэтому сегодняшние пилоты самолетов-истребителей используют небольшой специальный пластиковый пакет с наполнителем, который превращает жидкость в гель. При этом, однако, пилоту необходимо частично раздеться, что довольно сложно, так как пилот при этом должен находиться в своем кресле пристегнутым. Задача усложняется еще и тем, что кабина пилота военного самолета очень мала по своим размерам и совершать там какие-либо движения не так просто.

Новое устройство-удлинитель Aircrew Mission Extender, или сокращенно AMXDmax, может наконец-то стать прекрасным технологическим решением простой физиологической проблемы. Теперь пилоту не нужно будет раздеваться в кабине. AMXDmax выглядит как пара черных облегающих трусов-боксеров, в которых находится приспособление для приема и отвода жидкости. Как пишет military.com, новые устройства работают на батарейках, не требуют никакого вмешательства человека и активируются автоматически, как только жидкость попадает в приемник. Соответственно, надевается AMXDmax под униформу вместо обычного нижнего белья.

Как только AMXDmax обнаруживает поступающую в него жидкость, он отводит ее в мешок, который впоследствии утилизируется. Датчики обнаруживают мочу в течение секунды и быстро перекачивают ее в пакет для сбора размером 1.7 литров. Пилот при этом не делает ничего лишнего - он просто опорожняет свой мочевой пузырь.

На данный момент ВВС США тестируют 600 таких устройств.

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