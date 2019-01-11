Китай опередил США в разработке электромагнитного оружия

Китай может стать первой в мире державой, которая установила на палубе своего военного корабля новейшее оружие, известное как рельсотрон.

Несколько дней назад сообщалось, что военные КНР якобы тестируют нечто похожее на рельсотрон на борту военного корабля "Хайяншань" (Haiyangshan), который покинул воды реки Янцзы и вышел для испытаний в Тихий океан. Если верить этим данным, то Китай действительно оставил позади США и стал первой в мире страной, которая проводит испытания рельсотрона на воде. Тем не менее, этот вопрос пока остается открытым, поскольку информация не нашла официального подтверждения.

На настоящий момент местонахождение десантного корабля Haiyangshan класса Yuting неизвестно, но считается, что он находится в открытом океане. Его фотографии впервые появились в конце января 2018 года и вызвали много вопросов как среди специалистов, так и интернет-пользователей. На фотографиях был изображен китайский корабль Haiyangshan с большой орудийной башней на носу. Остальная часть корабля была закрыта транспортными контейнерами, брезентом и другим оборудованием. Корабль Haiyangshan длиной 390 футов - это старое десантное судно, предназначенное для операций по высадке на берегах противника до десяти танков или доставке 500 тонн груза.

В отличие от обычных орудий, которые используют энергию химической реакции (порох), чтобы вытолкнуть снаряд из ствола и направить его к цели, принцип действия рельсотрона или рельсового оружия электромагнитного типа основано на электромагнетизме. Это оружие использует электричество для генерации очень сильных электромагнитных полей между двумя рельсами. Проводящее металлическое устройство, называемое арматурой, притягивает снаряд и ускоряется по пути между рельсами, посылая снаряд к цели. Рельсотроны могут разгонять снаряды до гораздо более высоких скоростей по сравнению с традиционными орудиями на расстояния, превышающие сотню миль (больше 150 километров).

Эксперты полагают, что китайцы неслучайно выбрали десантный корабль для испытаний своего рельсотрона. Во-первых, "Хайяншань" - устаревший корабль, поэтому Китай может либо использовать его в качестве испытательного средства для каких-либо целей, либо отказаться от него вовсе. Во-вторых, длинный грузовой трюм корабля является отличным местом для установки там электрических генераторов, которые снабжают рельсотрон энергией. Генераторы также работают как противовес самому рельсотрону, установленному на носу корабля.

В июне телеканал CNBC сообщил, ссылаясь на данные американской разведки, что рельсотрон Китая будет готов к войне к 2025 году. Кк сообщалось, китайский рельсотрон способен поразить цель на расстоянии до 124 мили со скоростью до 1.6 мили в секунду. Чтобы представить мощь такого оружия, достаточно сказать, что снаряд, выпущенный из рельсотрона в Вашингтоне, может достичь Филадельфии менее чем за 90 секунд, говорилось в сообщении CNBC. Снаряд для рельсотрона стоит от 25 до 50 тысячи долларов за штуку.

В настоящее время остается неизвестным насколько Китай продвинулся в развитии электромагнитного оружия. В США рельсотроны тестируются уже на протяжении нескольких лет. Согласно USNI News, цель испытаний состоит в том, чтобы продлить срок службы ствола и производить выстрелы мощностью 32 мегаджоулей со скоростью в десять выстрелов в минуту. Тем не менее, проблемы с выработкой электроэнергии, неполадки с электроникой и быстро изнашиваемые стволы рельсотрона до сих пор остаются главной проблемой этого оружия. Тем не менее, ВМФ США не собирается останавливать работу над ним и твердо намерен довести все до своего логического конца, чтобы принять рельсотрон на вооружение и установить его на военные корабли.

Информации о рельсотроне КНР очень мало. Скептики полагают, что Китай или отстает от Соединенных Штатов в этом отношении, или находится на аналогичной стадии развития, но проводит большую часть испытаний на море, а не на суше. Не исключено, однако, что Китай вырвался вперед и отхватил кусок пирога у США.

Портал Task and Purpose сообщает, что США заложили в оборонный бюджет на 2019 год 20 миллионов долларов на работу над рельсотронами. Когда все работы будут закончены, рельсотрон можно будет установить на трех ракетных крейсерах класса Zumwalt. Эти корабли - Zumwalt, Monsoor и Johnson - могут генерировать 78 мегаватт электричества, чтобы приводить в движение энергетическое оружие, включая рельсовые электромагнитные пушки.

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