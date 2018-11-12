Путин одобрил армию, которая будет воевать с Россией

Владимир Путин поддержал создание армии Европы, которая главным противником будет рассматривать Россию. Зачем он это сделал?

Владимир Путин одобрительно высказался в отношении создания армии Европы. "Это разумно, что экономический блок европейских размеров будет иметь собственную армию", — сказал президент РФ на мероприятии в Париже в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

И это при том, что автор инициативы Эммануэль Макрон назвал главной угрозой, против которой создается эта армия, Россию. "Столкнувшись с Россией, которая находится на наших границах и показала, что она может угрожать, у нас должна быть Европа, которая защищается сама по себе, не полагаясь исключительно на Соединенные Штаты", — сказал Макрон.

Американская пресса скептически отнеслась к призыву Макрона, называя это шаг популистским в условиях низкого рейтинга президента внутри страны и разобщенности Евросоюза.

Французская пресса, напротив, поддерживает этот шаг, говоря о том, что армия — это прежде всего общее видение угроз и оно в Европе есть. "Это террористические нападения, возрождение российской власти, посягательство на суверенитет в киберпространство и т. д.", — пишет сайт 20minutes.fr. Кроме того, есть практическое сотрудничество, например, в Мали, где европейские офицеры и солдаты работают сообща.

У европейцев, отмечает портал, есть два новых механизма в рамках ЕС — программы закупок европейского военного оборудования, объединяющие 25 государств-членов и Европейский фонд обороны (IEI) с 13 миллиардами евро для финансирования исследований. Главная задача на первом этапе — заставить европейцев покупать не американское оружие, а европейское. Но Бельгия, член IEI, недавно решила купить американские истребители F-35, а не европейские, говорится в статье.

"Все зависит от того, что означает этот термин", — сказал в интервью Le Parisien экс-начальник штаба вооруженных сил Франции Пьер де Вильерс. "Если он примет форму проектов сотрудничества между различными странами вокруг конкретных направлений, это даже необходимо! А если это будет объединенная армия под руководством Брюсселя, нет, это невозможно. Солдат умирает за своего лидера, свою страну, национальные ценности, а не за экономическое сообщество. Я за суверенную Францию ​​в сильной Европе", — сказал де Вильерс.

Как сказал "Правде.Ру" политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, союзники США по НАТО пытаются создать параллельную военную структуру. "У России есть понимание, что любые европейские военные альянсы, как включающие Соединенные Штаты, так и не включающие, не будут ей дружественны", — заметил эксперт в интервью "Правде.Ру". По его мнению, российский президент "немножко иронизирует в своей поддержке, а может быть, своим протестом против такой армии не хочет раздувать антироссийские настроения".

По словам эксперта "Правды.Ру", "идея европейской армии такая же древняя, как идея европейского объединения".

"Причем эта идея должна выполнять две цели: с одной стороны, поддержание внутреннего порядка внутри Европейского союза, а с другой — сдерживание двух главных врагов, российскую и османскую империи. Эта идея периодически теоретически обсуждается, а по факту никто не будет тратить на нее дополнительные средства. Это история скорее связана с политическими амбициями Макрона, его желанием сыграть более существенную роль в европейской политике и скоро погаснет так же быстро, как она и появилась", — завершил Станислав Бышок беседу с корреспондентом "Правды.Ру".

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