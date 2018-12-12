Причины и история появления ЧВК

В XXI веке человеческая жизнь ценится все выше и выше. Она практически бесценна. Большая часть граждан крупных, развитых и современных держав не хочет воевать и проливать свою кровь. Национальное самосознание и общественное мнение негативно воспринимают попытки государства использовать национальную армию в местечковых конфликтах, происходящих за тысячи километров от обычных обывателей.

Несмотря на расцвет подобных взглядов, вооруженные конфликты и войны никуда не делись, а государствам приходится отстаивать интересы путем боевых действий. В этих условиях начинает расцветать так называемое "наемничество".

Наемником называют человека, который участвует в военных действиях за материальные блага, отстаивая идеологические или национальные интересы той или иной державы. Наемники не принимают присягу, не вникают в политическую подоплеку, они интересуются лишь финансовой составляющей вопроса. В настоящее время подобным бизнесом занимаются частные военные компании (ЧВК).

Появление ЧВК датируется серединой XX века, но расцвет произошел лишь пару десятилетий назад. Компании представляют услуги, связанные с охраной или обороной, непосредственным участием в боевых столкновениях.

Первая подобная организация появилась в Англии в 67-м году. За ней стоял британский полковник по имении Дэвид Стерлинг, а называлась компания Watchguard International. В ее задачи входила подготовка военных кадров и специальных организаций на Ближнем Востоке, а иногда и в Африке.

Спустя три года в Штатах появилась Vinnell Corp, заключившая многомиллионные контракты с правительством страны. ЧВК решала задачи по подготовке национальной гвардии Саудовской Аравии.

Наемники также принимали участие во время конфликта в Анголе. Но не стоит думать, что наемники — пушечное мясо. Иногда они могут быть как офицерами, так и связистами. Да кем угодно — спектр задач огромен.

В последующие годы поднялся спрос на ЧВК и стоимость их услуг начала расти, равно как и их количество. Кроме того, заинтересованность показали не только правительства государств, но и частные компании.

Отраслью заинтересовались в ООН, и в 79-м году была принята особая резолюция и создан комитет, правда в особой деятельности не замеченный.

Как только холодная война закончилась, США, снизив расходы на оборону, начали активно прибегать к услугам ЧВК.

Многочисленные армии наемников воевали на территории Африки в конце XX века, американские ЧВК занимались подготовкой хорватской армии во время конфликта на Балканах. А настоящий бум произошел, когда Штаты вторглись в Ирак и Афганистан. Сейчас на территории этих стран находится больше наемников, чем простых военнослужащих.

В 2008 году западные частники готовили грузинскую армию, французские ЧВК боролись с сомалийскими пиратами, множество подобных компаний вели боевые действия в Ливии.

На данный момент во всем мире зарегистрировано около 450 ЧВК, оказывающих полный спектр военных услуг.

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