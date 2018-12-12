Как России защититься от биологического оружия

США и другие западные страны уже давно целенаправленно разрабатывают бактериологическое и биологическое оружие, направленное против России и других неугодных стран. Опасны ли западные вакцины для прививок? Делается ли российской властью что-то для нашей защиты? Почему она сейчас ниже, чем во времена СССР? Можно ли хотя бы частично защитить себя самому? Об этом и многом другом в "Правде.Ру" рассказал бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

Читайте начало интервью:

Эксперт: Запад угрожает человечеству биологической бомбой

Эксперт: атипичная пневмония — биооружие против европеоидов

Откуда ветер дует: как США разносят по миру бактериологическую заразу

— Игорь Викторович, мы работаем над противоядием для бактериологического оружия, есть ли защита?

— Как-то работаем, что-то делаем, конечно. Вот недавно объявили, что у нас есть вакцина от Эболы. Это говорит о том, что все-таки достижения какие-то есть, наша наука все-таки двигается куда-то. Хотя я думаю, что совсем не теми темпами, которые нужны, потому что вложения в нашу науку пока что оставляют желать лучшего.

— Вы считаете, что мы не дорабатываем в области биологической защиты?

— Думаю, что не дорабатываем и руководству страны надо обратить на это пристальное внимание. Надо уровень биологической безопасности довести хотя бы до уровня Советского Союза, когда все могли пить из одного стакана и никто не болел ни гепатитом С, ни малярией, ни холерой и ничем бы то ни было еще.

— А какая защита была в Советском Союзе? Может быть, вот это нас спасало то, что мы были за железным занавесом?

— Нас спасала иммунная система в лице государства, которое и должно быть защитой. Индивидуально человек от современного биологического оружия защититься не может, он может защититься только в рамках своего национального государства, только вместе с ним. Именно против этого и направлены все усилия наших противников.

— Прививки?

— Западные прививки, которые нам навязывают, я считаю, делать не следует ни в коем случае. И американскую пищу с ГМО не стоит употреблять. Надо переходить на свои более качественные продукты, которые проверены, и, по крайней мере, специально никто нас травить здесь не собирается.

А вот насчет американцев я в этом не совсем убежден. Тот же Сноуден предупреждал, что многие продукты, лекарственные препараты, спортивное питание, которое экспортируется из США, специально заражены различными простейшими, еще чем-то.

— Все-таки возможно хотя бы частично защитить себя самим на бытовом уровне? Есть какие-нибудь советы населению?

— Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Но, конечно, это в достаточно полном объеме может сделать только государство. К сожалению, за последние десятилетия было многое упущено. Тот же элементарный клещ уже превратился чуть ли не в национальную угрозу.

Это наследие 90-х годов, когда у нас государство фактически не выполняло свои функции и все было пущено на самотек. Раньше клещ был только в Сибири и на Дальнем Востоке, а за это время он пересек благополучно Уральские горы и практически по всей Русской равнине распространился. А уж что говорить о целенаправленных диверсиях…

— Американцы действительно серьезно на наших границах в подконтрольных странах разрабатывают биологическое и бактериологическое оружие с целью применения против нашего населения?

— Да, против нас и против наших геополитических союзников — Китая, Ирана, Индии и даже Западной Европы. И в последнее время в Западной Европе постоянно случаются вспышки каких-то нехарактерных заболеваний. Там и лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге и т. д. В прошлом году в Турции была вспышка вируса, также совершенно нетипичного для нее.

— Конечной целью этих мероприятий является, видимо, оставление золотого миллиарда на Земле?

— Целей несколько. Нанесение экономического ущерба. Допустим, ту же Кубу они фактически разорили в 90-е годы, потравив у них практически все сельское хозяйство. Свиноводство (с помощью этой же африканской чумы свиней), сахарный тростник, табак и все другие важные направления, на которых было все основано.

У них большой опыт, ведь они много лет над этим работают. И сейчас они так же борются со своими другими геополитическими противниками и со всеми, кто не согласен с американской кровавой политикой. А мы живем по принципу "каждый сам за себя", но это неправильно.

В том числе и наше государство не дорабатывает совершенно — как на международной арене, так и внутри страны. Даже по рекомендациям ВОЗ, у каждого государства, в котором больше 50 миллионов, должны быть собственные вакцины, собственные инсулиновое и другие важные производства. И еще целый ряд жизненно необходимого, чего у нас, увы, нет.

Та же инсулиновая программа фактически провалена. Хотя было четыре поручения президента. Но каждый раз все это оказывалось в руках каких-то мошенников, которые обещали все решить на раз-два, а потом выяснялось, что никакого биотехнологического производства они не создают, а просто покупают в Китае или в Индии этот кристалл и здесь его просто разбавляют. Разливать можно водку или духи, а в медицине все это не есть решение проблемы.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Эксперт: отравление Скрипалей через ручку двери — абсурд

Почему России важно оставаться в ОЗХО