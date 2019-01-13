Рурская операция: как союзники побеждали Гитлера

В апреле 1945 года подошла к концу операция США, Англии и Канады неподалеку от Рура. Перед военной операцией по немецким позициям были нанесены мощнейшие авиаудары, разрушившие важнейшие коммуникации. В итоге индустриальные позиции Германии окончательно пошатнулись, а ее сопротивление на Западном фронте практически сошло на нет.

В зиму с 44-го на 45-й год Третий рейх на западе потерял более 125 тысяч солдат, а провальная Арденнская операция привела к тому, что страна лишилась практически всей авиации. Запасы боеприпасов и топлива также стремились к нулю. Теперь союзники собирались нанести удар по Рурскому району, который давал немцам надежду на продолжение успешного сопротивления. Началось планирование операции. Противники фашистов исходили из того, что основные силы неприятеля находились на востоке.

Операция началась 23 марта и продолжалась две недели. За этот промежуток были разрушены основные немецкие коммуникации и территория оказалась отрезанной от остальной Германии. Англичанам, американцам и канадцам противостояли около 30 дивизий, но их боевая готовность оставляла желать лучшего. Более того, немцы насчитывали лишь 1700 самолетов, в то время как союзные армии — девять тысяч.

Следует заметить и выдающийся командный состав: американскими силами руководил Омар Брэдли, а британскими командовал выдающийся полководец Бернард Монтгомери.

Так, в первый день операции на правом берегу Рейна союзники захватили несколько плацдармов. Неподалеку от Везеля появились десантники, а в воздушном пространстве находилось около двух тысяч истребителей.

Уже через три дня американские соединения начали движение на север. Гитлеровцы, оказавшись без ресурсов, к тому же находившиеся в упадническом настроении, не смогли оказать достойного сопротивления. Геббельс в своем дневнике сообщал, что американцам удалось забраться в тыл, а значительная часть армии попала в плен, из-за чего моральное состояние было близким к нулю. Кроме того, собственное население зачастую выступало против своих же солдат.

Через неделю, 1 апреля, девятая американская армия соединилась с первой, тем самым окружив противника. Двенадцатого числа солдаты вышли к Эльбе, и уже через несколько дней был захвачен Лейпциг. Таким образом открывалась дорога к столице Германии — Берлину.

Отдельных слов заслуживает судьба генерала-фельдмаршала Моделя, который командовал немецкими частями. Убедившись в неминуемом поражении, он покончил с собой, предварительно распустив армию. Тем не менее в плен попало более 300 тысяч германских солдат.

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