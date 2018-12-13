Из истории войны 1812 года: как рядовой Четвертаков подвиг совершил

Отечественная война 1812 года выдвинула целую плеяду талантливых военачальников. Однако не только среди генералов, но порой даже среди рядовых находились люди, наделенные необычайным талантом и организаторскими способностями. И пример рядового Киевского Драгунского полка Ермолая Четвертакова — явное тому подтверждение.

Происходил Ермолай Четвертаков из крепостных крестьян. Казалось, ничто не предвещало ему героического будущего. Однако в 1804 году, будучи 23 лет от роду, Четвертаков за непослушание был отдан своим помещиком в солдаты. Сперва новобранец бежал из своего полка, однако вскоре был пойман, наказан и вынужден был продолжить службу.

В августе 1812 года полк, в котором служил Четвертаков, сражался в рядах арьергарда армии. В одном из боев под храбрым драгуном была убита лошадь и, падая, она придавила его. Так Четвертаков попал во вражеский плен.

Казалось, война для него уже закончена, однако в действительности все только начиналось. Спустя всего три дня бравый драгун и еще несколько солдат смогли бежать из плена. Началась погоня, уйти от которой смог лишь один Четвертаков.

Прибыв в ближайшую деревню, он попытался убедить крестьян сформировать партизанский отряд для войны с французами. Однако на призывы Четвертакова откликнулся лишь один человек.

Вооружившись вилами, двое новоиспеченных партизан отправились в соседнее село. Там они встретили двух неприятельских солдат, которых после короткой схватки убили, забрав их форму, ружья и палаши.

На жителей села, наблюдавших эту схватку, увиденное подействовало лучше любых речей, и отряд Четвертакова в один миг вырос на 47 человек. Правда, пока что у них было всего два ружья (у остальных были лишь вилы и косы), но эта нехватка была лишь делом времени.

Уже вскоре отряд Четвертакова заманил в засаду 12 французских кавалеристов, которых партизаны перебили без особого труда. Теперь в отряде появились карабины, пистолеты и лошади. Начали прибывать и новые добровольцы.

Спустя еще несколько дней отряду Четвертакова пришлось выдержать бой с ротой французов численностью в 159 солдат, сопровождавших обоз с награбленным имуществом. Несмотря на численное превосходство врага, партизаны сходу пошли в атаку и принудили французов отступить.

Эта победа произвела на округу такое впечатление, что через считанные дни отряд Четвертакова вырос до 300 человек. Еще более двух месяцев четвертаковцы громили небольшие отряды неприятеля, захватывали вражеские обозы, а однажды победили даже вражеский батальон.

Французы до конца не могли поверить, что таким успешным отрядом командует всего лишь рядовой, считая Четвертакова как минимум полковником. Сам же Четвертаков не только обучал своих партизан обращаться с оружием, но и смог наладить разведку и караульную службу.

Так продолжалось до ноября, пока отряд народных мстителей не оказался в тылу русских войск. После этого Четвертаков распустил отряд, а сам вернулся в свой полк, продолжив войну с французами уже в рядах регулярной армии.

Источник фото: mil. ru

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