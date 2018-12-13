Новый голос в полемике: почему F-35 проиграет Су-57 первый же бой

Не утихает полемика по поводу преимуществ новейших истребителей Су-57 и F-35. Эксперт Алексей Леонков считает, что в воздушном бою "американец" проиграет.

Об этом он заявил телеканалу "Звезда". "Су-57 — это атакующий хищник. Самолет F-35 — это крадущийся хищник", — заметил эксперт. По его мнению, "тяга вооруженности" двух двигателей, которые стоят на самолете Су-57, существенно больше "тяги вооруженности" одного двигателя на F-35. "Су-57 — это маневрирующий самолет, он использует технологии пониженной радиолокационной заметности, поэтому если эти два самолета встретятся, то, скорее всего, Су-57 раньше обнаружит F-35 и раньше применит оружие", — высказал свое мнение Алексей Леонков в программе "Специальный репортаж".

Ранее эксперт Майкл Кофман из аналитического центра CNA в интервью Business Insider сказал, что хотя Су-57 и вправду более невидим, чем боевые самолеты прошлого поколения, но он в этом отношении не может сравниться ни с F-22, ни с F-35.

В случае прямого столкновения в воздухе с другим истребителем Су-57, уступающий F-35 в качестве, может выиграть в количестве, говорит по этому поводу бывший американский военный летчик Том Фарриер. "Большого количества не вполне совершенных самолетов может быть достаточно, для того чтобы победить кучку исключительно эффективных, но чудовищно сложных и дорогостоящих противников", — заметил эксперт.

О преимуществах российского истребителя, его экспортных возможностях и аналогах на Западе "Правде.Ру" рассказал член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Виктор Мураховский.

"Этот истребитель пятого поколения обладает рядом преимуществ по сравнению с предыдущими образцами: малозаметен на экранах радиолокационных станций и вооружен новейшим боекомплектом авиационных средств поражения, который располагается "исключительно внутри фюзеляжа". Это снижает расход топлива при полетах на крейсерских скоростях, увеличивает дальность за счет снижения сопротивления воздуху и обеспечивает ту самую малозаметность на радарах", — заметил эксперт "Правды.Ру".

В российских ВВС Су-57 предположительно заменит истребители МиГ-29 и Су-27, которые поступили на вооружение в 80-х годах. Новый самолет быстрее и почти невидим, пишет Popular Mechanics. Су-57 — первый российский истребитель, использующий технологию "стелс", для того чтобы его не засекли вражеские радары.

Су-57 производит корпорация "Сухой". Его стоимость — 50 миллионов долларов, в воздух самолет поднялся в 2010 году. До недавнего времени его мотор был старой модели, известной как "изделие 117". Недавно было проведено первое успешное испытание нового мотора — "изделия 30". Новый мотор обеспечивает более быстрый полет, при этом ему не надо использовать форсажную камеру, что сжигает много топлива и делает самолет более видимым на экранах радаров.

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