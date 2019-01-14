Интересные факты об оружии

Оружие ведёт свою историю с момента как человек стал именно тем существом, которое начало менять окружающую среду, а не приспосабливаться к ней.

Можно поспорить, для каких целей человекообразная обезьяна взяла в руку палку или камень. Возможно, именно оружие сделало из животного человека. И с тех пор мы неразрывно связаны с оружием.

Более того, оружие совершенствуется быстрее, чем что-либо другое. И, кстати, многим достижениям прогресса мы обязаны именно разработкам оружия.

Многие недолюбливают охотников. Считают, что убийство животных наносит вред природе. Но вот, например, за последние 50 лет только американские охотники пополнили налогами фонд дикой природы более чем на два миллиарда долларов.

Несмотря на то, что пришельцев пока не обнаружено, российские космонавты имеют в своем снаряжении пистолеты. Это для того чтобы защититься от диких зверей, если спускаемый аппарат сядет в лесу.

Во время съемок фильма "Оружейный барон" съёмочная группа предпочла купить три тысячи боевых чешских автоматов вместо муляжей АК-47. Оказалось, что боевое оружие стоит дешевле муляжей.

В Мексике, как известно, огромное количество огнестрельного оружия находится на руках как преступников, так и гражданских. Но в этой стране есть только один оружейный магазин, который работает легально.

В США в начале XX века некоторые тюремщики в целях самозащиты носили с собой однозарядные пистолеты в виде ключей от камер.

Главный конструктор известного пистолета "Глок" все свои изобретения тестировал в подвале собственного дома. Что интересно, он всегда стрелял с левой руки, чтобы в случае разрыва пистолета не пострадала правая рука, без которой он не смог бы работать.

Если постоянно чистить и смазывать барабан револьвера, велика вероятность, что при игре в русскую рулетку, после раскрутки барабана, пуля всегда будет внизу из-за своего веса.

Одна американская компания занималась продажей ветряных мельниц. И каждому клиенту, купившему мельницу, дарилась пневматическая винтовка. В итоге эти винтовки стали очень популярны, а компания бросила мельницы и стала продавать винтовки.

Человек решивший застрелить президента Гарфилда, специально выбирал такое оружие, которое будет красиво выглядеть в музее.

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