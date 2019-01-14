США сделали Гавайи "кошмаром для Китая"

ВВС США уведомили Китай о размещении трех бомбардировщиков B-2 Spirit на Гавайях. Как сообщается, самолеты-невидимки были размещены на островах в учебных целях. Самолеты, способные нести ядерное оружие на борту, покинули базу ВВС США "Уайтмен" в Миссури и приземлились на Объединенной базе Перл-Харбор-Хикам на Гавайях, доставив туда 200 летчиков вспомогательного персонала.

Американский аналитик в области обороны назвал размещение дополнительного количества бомбардировщиков B-2 на Гавайях "кошмаром для Китая". По словам аналитика, Пекину придется к этому привыкнуть.

"Развертывание В-2 на Гавайях позволяет нам продемонстрировать американской и международной аудитории, что B-2 находятся на страже 24 часа в сутки и семь дней в неделю, чтобы защитить нашу страну и наших союзников", - заявил военный представитель подполковник Джошуа Дорр. Хотя в пресс-релизе Тихоокеанских ВВС по связям с общественностью Китай прямо не упоминается, стоит упомянуть, что Пекин в последние годы агрессивно реагировал на ряд плановых полетов дальней авиации США в Тихоокеанском регионе, а также в Южно-Китайском море. При этом случались инциденты, при которых китайцы пытались предотвращать попытки американских судов проходить через воды, которые Китай называет своими территориальными водами.

Как говорится далее в заявлении, B-2 может проникать в самые сложные оборонительные системы противника и подвергать риску самые важные цели, поскольку технология stealth позволяет самолету оставаться незамеченным для радаров.

Ранее бомбардировщики B-2 использовались на Гуаме для поддержки региональных союзников в момент обострения напряженности между Северной Кореей и США в 2017 году из-за ядерной программы Пхеньяна.

Важно отметить, что хотя размещение бомбардировщиков на Гавайях описывается как "обычная практика", B-2 Spirit были отправлены на Гавайи во второй раз за всю историю их эксплуатации и в наибольшем количестве.

В декабре 2018 года китайские чиновники заявили, что американские военные вмешиваются в дела Китая. В частности, Дай Сюй, президент Института морской безопасности и сотрудничества, полковник ВВС НОАК заявил: "Если военные корабли США снова вторгнутся в китайские воды, я предлагаю отправить два военных корабля: один, чтобы остановить его, и другой, чтобы таранить... В наших территориальных водах мы не позволим военным кораблям США создавать беспорядки."

В августе прошлого года самолет-разведчик ВМС США P-8A Poseidon, пролетавший над спорными островами Спратли в Южно-Китайском море, получил приказ от китайских военных "немедленно уходить и не допускать недоразумений". Подобные предупреждения получали от Китая и вооруженные силы Филиппин: "Уходите немедленно, или вы заплатите."

В ответ на агрессивное предупреждение по радиосвязи, американский экипаж заявил, что самолет совершал законный полет над международной территорией. Согласно международному праву, воздушное пространство страны отсчитывается в пределах 12 морских миль от береговой линии прибрежного государства. США отказываются признать права Пекина на территорию, которую Китай создает искусственно в районе островов Спратли.

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