Как известно, самые тяжелые и зачастую жестокие войны — гражданские. Раскол в обществе приводит к тому, что жители одного государства идут друг на друга с оружием. Иногда конфликт сходит на нет быстро, но иногда затягивается на многие десятилетия.
Ничего удивительного, что началом войны стал государственный переворот, в ходе которого от власти отстранили президента страны по имени Хакобо Арбенс. Однако военных, совершавших переворот, быстро подавили и часть из них была вынуждена покинуть родную страну и начать подготовку к партизанской войне.
Партизаны как раз-таки и стали основной силой в этой затянувшейся войне. Их поддерживали индейцы-майя, что привело к массовому истреблению последних.
К восьмидесятым годам существовало четыре фронта военных действий, охвативших всю Гватемалу. Повстанцы даже сформировали Гватемальское национальное революционное единство, с которым вела нещадную борьбу армия Гватемалы.
Конфликт пыталось разрешить мировое сообщество — президенты других держав выступали посредниками между воюющими. На переговоры, к слову, большое влияния оказывала Католическая церковь. Уже в 1996 году был заключен "Договор о прочном и длительном мире".
Обе войны развернулись из-за религиозного конфликта. Дело в том, что на юге жили христиане, а на севере — мусульмане. Соответственно, в недалеком прошлом часть страны контролировала Великобритания, а другую часть — Египет.
После обретения независимости все государственные учреждения оказались на севере, что не могло не вызывать недовольство на юге. Вскоре христиане восстали против мусульман, и началась жестокая гражданская война с ужасающими карательными выступлениями.
Правительства менялись одно за другим, но толку было мало. В 1972 году было заключено соглашение, по которому за югом признавалась автономия. Новый виток войны оказался намного более жестоким по отношению к простому населению — в конфликте погибло более двух миллионов человек.
В этом конфликте силы представлены партией "Гоминьдан" и коммунистами. Противостояли они друг другу почти что двадцать пять лет.
Началом войны формально считается поход Чан Кайши на Север. Националистически настроенный Чан Кайши намеревался захватить территории, которые контролировали "милитаристы" — последние вооруженные формирования империи Цин.
Конфликт с коммунистами непосредственно развился в ходе Шанхайской резни" После Второй мировой Чан Кайши и Мао Цзэдун начали новый виток гражданской войны.
За лидером Гоминьдана стояли США, а за коммунистами, как несложно догадаться, СССР. К концу сороковых армия Чан Кайши развалилась, и он запросил мирные переговоры. Вскоре была создана КНР.
Окунемся в Средневековье. Здесь речь идет о серии кровопролитных войн между католиками и протестантами.
Гугеноты (то есть протестанты) имели за спиной поддержку Бурбонов, а католики — Екатерины Медичи и Гизов.
Все началось с вооруженных нападений в Шампани в 1562 году — герцог де Гиз направил толпу против гугенотов. Те, в свою очередь, захватили Орлеан, ставший их оплотом.
Королева Великобритании открыто выступала за протестантов, а католиков поддерживали прочие европейские силы — Испания и Папа Римский.
"Заморозился" конфликт со смертью лидеров обеих группировок. Однако затем война вновь возобновлялась — до того момента, пока Генриху Наваррскому не удалось примирить стороны.
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