Топ-4 затянувшихся гражданских войн

Как известно, самые тяжелые и зачастую жестокие войны — гражданские. Раскол в обществе приводит к тому, что жители одного государства идут друг на друга с оружием. Иногда конфликт сходит на нет быстро, но иногда затягивается на многие десятилетия.

Гражданская война в Гватемале (1960-1996)

Ничего удивительного, что началом войны стал государственный переворот, в ходе которого от власти отстранили президента страны по имени Хакобо Арбенс. Однако военных, совершавших переворот, быстро подавили и часть из них была вынуждена покинуть родную страну и начать подготовку к партизанской войне.

Партизаны как раз-таки и стали основной силой в этой затянувшейся войне. Их поддерживали индейцы-майя, что привело к массовому истреблению последних.

К восьмидесятым годам существовало четыре фронта военных действий, охвативших всю Гватемалу. Повстанцы даже сформировали Гватемальское национальное революционное единство, с которым вела нещадную борьбу армия Гватемалы.

Конфликт пыталось разрешить мировое сообщество — президенты других держав выступали посредниками между воюющими. На переговоры, к слову, большое влияния оказывала Католическая церковь. Уже в 1996 году был заключен "Договор о прочном и длительном мире".

Гражданская война в Судане (1955-1972, 1983-2005)

Обе войны развернулись из-за религиозного конфликта. Дело в том, что на юге жили христиане, а на севере — мусульмане. Соответственно, в недалеком прошлом часть страны контролировала Великобритания, а другую часть — Египет.

После обретения независимости все государственные учреждения оказались на севере, что не могло не вызывать недовольство на юге. Вскоре христиане восстали против мусульман, и началась жестокая гражданская война с ужасающими карательными выступлениями.

Правительства менялись одно за другим, но толку было мало. В 1972 году было заключено соглашение, по которому за югом признавалась автономия. Новый виток войны оказался намного более жестоким по отношению к простому населению — в конфликте погибло более двух миллионов человек.

Гражданская война в Китае (1927-1950)

В этом конфликте силы представлены партией "Гоминьдан" и коммунистами. Противостояли они друг другу почти что двадцать пять лет.

Началом войны формально считается поход Чан Кайши на Север. Националистически настроенный Чан Кайши намеревался захватить территории, которые контролировали "милитаристы" — последние вооруженные формирования империи Цин.

Конфликт с коммунистами непосредственно развился в ходе Шанхайской резни" После Второй мировой Чан Кайши и Мао Цзэдун начали новый виток гражданской войны.

За лидером Гоминьдана стояли США, а за коммунистами, как несложно догадаться, СССР. К концу сороковых армия Чан Кайши развалилась, и он запросил мирные переговоры. Вскоре была создана КНР.

Религиозные войны во Франции (1562-1598)

Окунемся в Средневековье. Здесь речь идет о серии кровопролитных войн между католиками и протестантами.

Гугеноты (то есть протестанты) имели за спиной поддержку Бурбонов, а католики — Екатерины Медичи и Гизов.

Все началось с вооруженных нападений в Шампани в 1562 году — герцог де Гиз направил толпу против гугенотов. Те, в свою очередь, захватили Орлеан, ставший их оплотом.

Королева Великобритании открыто выступала за протестантов, а католиков поддерживали прочие европейские силы — Испания и Папа Римский.

"Заморозился" конфликт со смертью лидеров обеих группировок. Однако затем война вновь возобновлялась — до того момента, пока Генриху Наваррскому не удалось примирить стороны.

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