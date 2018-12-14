Трагическая страница ВОВ: история 35-й батареи

В июле 1942 года Филипп Октябрьский бросил 35-ю береговую батарею — восемьдесят тысяч солдат, оставленных в Севастополе. Эти обстоятельства положили начало героическим событиям, связанным с героизмом и трагедией Великой Отечественной войны.
Батарея под номером 35 — крупнейшее сооружение, защищавшее Севастополь со стороны моря. Оно представляло с собой несколько бетонных блоков с артиллерийскими орудиями, соединенными потернами на глубине.
Сооружение начали строить еще в Российской империи, когда пощечина в Русско-японской войне оголила все проблемы, связанные с обороной. Но позже по понятным причинам строительство прекратили, и к проекту вернулись лишь в двадцатые годы.
Героическая оборона города шла одиннадцать месяцев. Вермахт бросал в бой лучшие войска и орудия, например, печально известную артиллерийскую систему под именем "Дора".
С каждым днем фашисты давили советскую армию, заставляя ее отступать к окраинам. Мирные жители прятались в погребах и пещерах, а затем направлялись к 35-й батарее.
Верховное командование, в первую очередь Филипп Октябрьский, командующий Черноморским флотом, в конце июня перебрались в запасной командный пункт, а все офицеры были отозваны в тыл. Началась ужасающая дезорганизация, что и предопределило падение батареи.
Как только командующий получил добро на эвакуацию, под покровом ночи в гражданской одежде он покинул город. Был приказ, согласно которому командовать батареей должен быть его зам, однако дело в свои руки взял командир дивизии Новиков. Тот имел единственную инструкцию свыше: уничтожить последний рубеж и отступать к партизанам.
Вскоре Новиков получил телеграмму, в которой сообщалось, что помощи ждать не следует, и стоит заканчивать эвакуацию. Той же ночью были взорваны башни с артиллерийскими орудиями.
В батарее осталось примерно восемьдесят тысяч бойцов. Кроме солдат, оставались на последнем рубеже и врачи — например, Валентин Кофман, который был главным доктором Приморской армии. Под его руководством медики Севастополя поставили на ноги сорок тысяч бойцов. С помощью особых методов врачи добывали и пресную воду, которой поили раненых.
Сопротивление удавалось оказывать до 12 июля. Немцам таки удалось занять сооружение. Нацисты переоборудовали крепость в больницу. Оставшиеся советские люди попали в плен. Колонна пленных тянулась многие километры!
Что касается Филиппа Октябрьского, то позже он стал Героем Советского Союза. Свои действия он аргументировал тем, что стремился сохранить морскую мощь в целом, сохранив флот и пожертвовав армией.
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