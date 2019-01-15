Вьетнамская война: как Новый год повлиял на исход противостояния

Новогоднее наступление, более известное как Тетское, является обобщающим названием первого крупного наступления коммунистов во время вьетнамской войны, которое датируется 1968 годом.

Именно этот момент принято считать переломным во всей войне, так как после данных событий американская общественность утратила веру в победу в этом противостоянии.

Дело в том, что для вьетнамцев "Тет" — главный праздник года, имеющий древнюю историю, связанную с поклонением предкам. Он отмечается, исходя из лунного календаря, в новый год. Дата праздника — плавающая, но в основном связанная с первыми двумя месяцами.

Во время войны Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама объявлял перемирие на время праздника и, как ни странно, южновьетнамская сторона делала то же самое. Несмотря на то, что перемирие сопровождалось военными стычками, крупных операций в этот период не было.

В 1968 году праздник пришелся на 31 января. Более десяти лет на территории Южного Вьетнама длилась гражданская война, в которую вмешались американцы, отправив крупные военные силы.

Как и раннее, было объявлено перемирие, однако северные силы готовили крупную операцию. По задумке она должна была поднять местное население на борьбу с ненавистным режимом, что автоматически вело к победе в войне, а затем — и к объединению Вьетнама.

Коммунисты собирались нанести серию ударов по крупнейшим районам страны с целью их захвата — так, план включал и захват Сайгона.

Чтобы отвлечь внимание американцев, за год до этого коммунисты провели серию пограничных битв, чтобы оттянуть основные силы от центра. Интересно, что разведданные подтверждали, что Вьетконг готовит крупное наступление, но они были разрозненные и неточные.

Основная мощь атаки должна была наноситься Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама, а регулярная армия северян должна была захватить Хюэ.

Но все пошло не по плану — часть войск начали боевые действия на день раньше, из-за чего был утрачен эффект неожиданности. Вследствие этого американцы отменили перемирие, а южных вьетнамцев начали выдергивать из увольнений по случаю отпуска.

Операция началась 31 января, когда в Южном Вьетнаме были атакованы американские части, а ряд городов был захвачен коммунистами. Так, Вьетконг почти полностью захватил Хюэ.

В Сайгоне также велись ожесточенные боевые столкновения. Самая известная акция Тетского наступления — нападение на посольство Соединенных Штатов. Но и она не имела успеха.

Атаки северян были разрозненными и хаотичными, и поэтому не достигли успеха. Несмотря на ожесточенный характер противостояния, ключевые города не были захвачены, а атаки на базы американцев были незначительны по ущербу. Это же касается и событий в Сайгоне.

В марте Новогоднее наступление захлебнулось. Народного восстания не случилось, и режим не был свергнут. Более того, он даже укрепился, так как население консолидировалось из-за вероломного предательства национальных традиций вьетнамскими коммунистами.

С другой стороны, был силен пропагандистский эффект. Президент Линдон Бейнс Джонсон неоднократно заявлял, что война близится к победоносному завершению, однако данное наступление показало, что не все так однозначно.

Население США пришло к выводу, что войну нельзя завершить победой, а поэтому и держать там военный контингент бессмысленно.

Потери НФОЮВ были огромными — около сорока пяти тысяч убитыми, в то время как США и союзники потеряли лишь четыре тысячи солдат.

Источник фото: ru.m.wikipedia.org

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