Модернизация Rafale обойдется Франции в 2,3 млрд евро

Французское правительство подписало контракт на 2 миллиарда евро с компанией Dassault Aviation на создание 28 модернизированных самолетов Rafale и дало разрешение на разработку стандарта самолета Rafale F4, который должен быть утвержден к 2024 году.

Согласно контракту, 28 самолетов будут иметь некоторые функции стандарта F4. Поставка обновленных истребителей военно-воздушным силам Франции начнется с 2023 года. Министр обороны Франции Флоренс Парли объявила, что в 2023 году будут заказаны еще 30 самолетов стандарта F4 для поставки в период с 2027 по 2030 годы.

Стандарт F4 истребителей Rafale означает наличие модернизированных радарных станций и оптической электроники в носовой части самолета. Пилоты истребителей Rafale стандарта F4 используют в работе улучшенные возможности встроенного в шлем дисплея. Самолет стандарта F4 также будет нести на борту новое оружие, в частности, ракету класса "воздух-воздух" MDA NG и модульную перспективную ракету класса "воздух-земля". Самолет также сможет нести новые ракеты Scalp и будет оснащен многофункциональным оптроэлектронным модулем Talios производства компании Thales.

Таким образом, истребитель Rafale F4 будет оснащен новыми технологиями, которые позволят повысить эффективность самолета в сетецентрической войне. "Мы сможем получать больше данных и улучшать скорость передачи данных, в частности, благодаря спутниковой связи и радиосвязи с программируемыми параметрами. Rafale F4 продвинется еще дальше в эру данных", - сказала Министр обороны Франции Флоренс Парли на заводе Dassault недалеко от Бордо.

"Стандарт F4 гарантирует, что Rafale останется на уровне самолетов-истребителей мирового класса, чтобы наши воздушные силы могли выполнять все свои миссии с оптимальной эффективностью, будь то коалиционные или самостоятельные операции, как того требует французский ядерный сдерживающий фактор", - заявил Эрик Траппье, генеральный директор Dassault Aviation. Он добавил, что новый стандарт также гарантирует, что Rafale останется надежным эталоном на экспортном рынке авиационного оружия.

Первый самолет для французского флота был обозначен как самолет стандарта F1. Стандарт F2 привнес с собой технологии "воздух-земля" и "воздух-воздух", а последующие стандарты F3 и F3R - расширенную универсальность.

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