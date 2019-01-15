Представители компании "Боинг" объявили 10 января, что ВВС США приняли первый самолет-заправщик KC-46A Pegasus.
KC-46A - это многоцелевой самолет, который призван изменить технологию дозаправки самолетов в воздухе. В ходе долгих летных испытаний шесть самолетов KC-46 отработали более 3800 летных часов и доставили более четырех миллионов фунтов топлива на самолеты A-10, B-52, C-17, KC-10, KC-135, KC-46, F-15Е, F-16 и F/A-18. Pegasus был протестирован в самых разных условиях дозаправки, включая ночные операции.
Военно-воздушная база McConnell получит первые четыре самолета KC-46 в ближайшее время.
"Боинг" заключил контракт на 52 самолетов-заправщиков для ВВС США. В дальнейшем планируется поставка 179 таких самолетов. Первый самолет уже поставлен, в то время как девять других проходят дополнительные проверки. Остальные самолеты, приобретаемые по контракту, находятся на стадии производства.
KC-46A Pegasus, созданный на основе коммерческого самолета Boeing 767, собирается на заводе Boeing в Эверетте, штат Вашингтон. KC-46A призван заменить парк самолетов-заправщиков ВВС США, которые находятся на службе уже более 50 лет. Обладая большей мощностью по дозаправке, расширенными возможностями, улучшенной эффективностью для грузовой и аэромедицинской эвакуации, KC-46A будет обеспечивать авиационную заправочную поддержку американских подразделений ВВС, ВМФ, Корпуса морской пехоты, а также военной авиации союзных стран.
В настоящее время, ВВС США используют для воздушной дозаправки самолет Boeing КС-135 Stratotanker. KC-135 Stratotanker и авиалайнер Boeing 707 были разработаны на основе прототипа Boeing 367-80. Это основной вариант транспортного самолета семейства C-135 Stratolifter. KC-135 был первым реактивным топливозаправщиком ВВС США и заменил Stratofreighter KC-97. Для самолета KC-135 изначально были поставлены задачи по заправке стратегических бомбардировщиков, но он широко использовался во время войны во Вьетнаме и последующих конфликтах, таких как операция "Буря в пустыне".
KC-135 поступил на вооружение ВВС США в 1957 году и стал одним одним из шести американских военных самолетов, которые эксплуатируются на протяжении уже более чем 50 лет. Исследования показали, что многие самолеты KC-135 смогут летать до 2040 года, хотя расходы на техническое обслуживание значительно возросли.
Фото: Wikipedia
Читайте также:
Минобороны РФ показало, как истребителей "кормят" в полете
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
"Уважение героям!" - написало в своем обращении к народу венгерское правительство.
Почему Польша, Украина, США, Прибалтика и иже с ними пытаются унизить подвиг советского солдата? Что это - чистая политика, неонацизм, историческая зависть? Глава департамента поисковой и конструкторской работы Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский, побывавший в эфире Pravda.Ru, говорит, что это страх перед советским солдатом.
Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.