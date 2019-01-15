Новый самолет-заправщик ВВС США призван изменить технологию дозаправки в воздухе

Представители компании "Боинг" объявили 10 января, что ВВС США приняли первый самолет-заправщик KC-46A Pegasus.

KC-46A - это многоцелевой самолет, который призван изменить технологию дозаправки самолетов в воздухе. В ходе долгих летных испытаний шесть самолетов KC-46 отработали более 3800 летных часов и доставили более четырех миллионов фунтов топлива на самолеты A-10, B-52, C-17, KC-10, KC-135, KC-46, F-15Е, F-16 и F/A-18. Pegasus был протестирован в самых разных условиях дозаправки, включая ночные операции.

Военно-воздушная база McConnell получит первые четыре самолета KC-46 в ближайшее время.

"Боинг" заключил контракт на 52 самолетов-заправщиков для ВВС США. В дальнейшем планируется поставка 179 таких самолетов. Первый самолет уже поставлен, в то время как девять других проходят дополнительные проверки. Остальные самолеты, приобретаемые по контракту, находятся на стадии производства.

KC-46A Pegasus, созданный на основе коммерческого самолета Boeing 767, собирается на заводе Boeing в Эверетте, штат Вашингтон. KC-46A призван заменить парк самолетов-заправщиков ВВС США, которые находятся на службе уже более 50 лет. Обладая большей мощностью по дозаправке, расширенными возможностями, улучшенной эффективностью для грузовой и аэромедицинской эвакуации, KC-46A будет обеспечивать авиационную заправочную поддержку американских подразделений ВВС, ВМФ, Корпуса морской пехоты, а также военной авиации союзных стран.

В настоящее время, ВВС США используют для воздушной дозаправки самолет Boeing КС-135 Stratotanker. KC-135 Stratotanker и авиалайнер Boeing 707 были разработаны на основе прототипа Boeing 367-80. Это основной вариант транспортного самолета семейства C-135 Stratolifter. KC-135 был первым реактивным топливозаправщиком ВВС США и заменил Stratofreighter KC-97. Для самолета KC-135 изначально были поставлены задачи по заправке стратегических бомбардировщиков, но он широко использовался во время войны во Вьетнаме и последующих конфликтах, таких как операция "Буря в пустыне".

KC-135 поступил на вооружение ВВС США в 1957 году и стал одним одним из шести американских военных самолетов, которые эксплуатируются на протяжении уже более чем 50 лет. Исследования показали, что многие самолеты KC-135 смогут летать до 2040 года, хотя расходы на техническое обслуживание значительно возросли.

Фото: Wikipedia

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