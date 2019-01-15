Солдаты США учились носить ядерные рюкзаки

Их называли ядерными фугасами, "специальными боеприпасами для атомного уничтожения" (special atomic demolition munitions, сокращенно SADM). Такие боеприпасы выглядели как небольшая ядерная бомба, упакованная в рюкзак.

В распоряжении Армии США и Корпуса морской пехоты имелись десятки маленьких ядерных зарядов во время холодной войны. Члены элитных групп солдат, морских пехотинцев и моряков, обученных проникать за линию противника и использовать это оружие против важных целей, вероятно, поджаривали себя в процессе.

После окончания Корейской войны США сделали ставку на свое техническое превосходство в области ядерного оружия, чтобы компенсировать огромное преимущество, которыми пользовались Советский Союз и остальные страны Варшавского договора. США развернули различные виды тактического ядерного оружия, от противолодочного оружия до оперативно-тактических ракет, предназначенных для быстрого уничтожения советских войск. В определенных обстоятельствах небольшое количество солдат могло уничтожить десятки танков и убить сотни человек с помощью всего лишь одной небольшой атомной бомбы.

Снаряжение SADM представляло собой оружие весом примерно 27 кг, заключенное в корпус из алюминия и стекловолокна. Оружие можно было переносить непосредственно на себе при помощи специальных ремней, которые фиксировали его на спине человека, как рюкзак. Его также можно было буксировать по засаженному ландшафту или сбрасывать на парашюте на вражескую территорию.

Это оружие могли использовать группы специального назначения армии США, специально обученные морские пехотинцы США или "морские котики". Бомбы могли быть использованы для уничтожения аэродромов, портов, промышленных центров и других объектов противника. Их также можно было применять на поле битвы для создания радиоактивных зон для вражеских войск.

Солдат учили переносить фугас и устанавливать таймер на ядерном рюкзаке. Многие солдаты догадывались, что их готовят к миссии, с которой они уже не вернутся живыми. Один боеприпас SADM имел взрывную мощность в 1 килотонну (примерно 1/16 от мощности взрыва бомбы в Хиросиме), поэтому человек, устанавливающий SADM, должен был погибнуть во время взрыва. Кроме того, предполагалось, что солдату нужно будет оставаться рядом, пока таймер отсчитывает время, чтобы убедиться, что противник не обнаружит и не обезвредит бомбу.

Ядерные фугасы B54 были официально выведены из состава вооруженных сил США в 1989 году. В то время Пентагон не озвучил официальной причины для отказа от такого оружия, но, скорее всего, военные США пришли к выводу, что такое оружие неэффективно в полномасштабном военном сценарии. При использовании такого фугаса могло произойти множество неприятностей. Например, можно было сбить транспортный самолет, который перевозил группы применения SADM, не говоря уже о том, что можно было просто ликвидировать самого оператора, который устанавливал таймер на устройстве. К тому же, стратегически важную цель можно было уничтожить более надежными средствами, такими как, например, реактивный истребитель с ядерным оружием на борту.

Существенной проблемой ядерного фугаса B54 было и то, что это было ядерное оружие, применение которого могло привести к использованию более мощного ядерного оружия. Такая цепочка могла привести к полномасштабной ядерной войне. В наше время, большинство, если не все миссии, для которых были разработаны ядерные фугасы B54, могут быть выполнены при помощи обычного оружия.