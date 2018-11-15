Русские оружейники: Игорь Стечкин

15 ноября 1922 года в городе Алексин Тульской области, родился Игорь Яковлевич Стечкин, знаменитый конструктор советского и российского стрелкового оружия. Уникальный автоматический пистолет Стечкина, способный стрелять очередями, уже несколько десятилетий стоит на вооружении отечественных вооруженных сил и спецподразделений, а также армий еще 52 стран.

Когда-то, после первого курса военно-морского училища, мне довелось проходить курсантскую практику в полку морской пехоты под Севастополем. Там впервые довелось пострелять из 20-зарядного Стечкина. После пистолета Макарова и автомата Калашникова ощущение необычное.

По условиям боевого упражнения нужно было сделать пять одиночных выстрелов, потом дать очередь по мишени. АПС (без пристегнутой кобуры, которая является прикладом) лежит в руке плотно, и почему-то кажется достаточно легким — грамотно рассчитан центр тяжести. Самое интересное, что из Макарова у меня целая обойма (восемь патронов) ушла в "молоко", а из Стечкина удалось нормально поразить мишень и одиночными, и очередью.

Сейчас понимаю, почему на территориях, где несколько лет назад происходили бои с незаконными вооруженными формированиями, наши бойцы "гонялись" именно за Стечкиным, надежным и эффективным пистолетом. Кстати, у главы Чечни Рамзана Кадырова, который известен своим непримиримым отношением к боевикам, в личном арсенале есть именно Стечкин. Причем золотой…

Создатель уникального оружия, Игорь Яковлевич Стечкин, был родом из бывшей дворянской семьи. Сохранились воспоминания его старшего брата Олега Яковлевича, которые уместно процитировать: "15 ноября 1922 года мама лежала в родах. Роды были чрезвычайно тяжелыми, мама была между жизнью и смертью. Нас с сестрой повели с ней прощаться. Но Бог милостив, и все завершилось благополучно. Младенец был крупный, с большой головой. Так появился на свет мой брат Игорь, третий ребенок в семье.

Ему с рождения было суждено стать оружейником. Я хорошо помню, как его, только-только издавшего первый крик, положили пеленать на тумбочку, в которой хранился отцовский револьвер. Так что с первого дня появления на свет брат оказался в "поле тяготения" огнестрельного оружия. В нем он пребывал до самой смерти!". Действительно, Игорь Стечкин словно родился конструктором-оружейником.

Кстати, не все знают, что в семье Игоря Яковлевича имелось немало известных людей. Как свидетельствют исторические первоисточники, его дед Сергей Яковлевич Стечкин (Соломин) был писателем-фантастом. Дядя будущего прославленного оружейника Борис Сергеевич Стечкин рассчитывал первый русский танк "Нетопырь", был заместителем директора ЦАГИ, автором теории реактивных двигателей, сидел в одной камере с известным конструктором Глушко и работал в Туполевской "шарашке", был академиком АН СССР и лауреатом Сталинской и Ленинской премии.

А отец Игоря Стечкина, Яков Сергеевич был знаменитым хирургом, а во время Великой Отечественной войны — ведущим хирургом города Тулы. Зимой 1941-го в один из дней доктор Стечкин с ассистентом сделал около трехсот операций. Но, конечно, всех их затмил своей известностью именно Игорь, благодаря которому фамилия Стечкин стала синонимом его легендарного оружия.

По воспоминаниям брата, оружием Игорь Яковлевич начал увлекаться с детства. Дома у них был целый арсенал, оставшийся со времен гражданской войны. Будущий конструктор с детства умел разобрать-собрать, почистить-починить любой вид оружия, хоть охотничьего, хоть боевого.

В 1935 году, когда Игорю исполнилось 13 лет, семья Стечкиных переехала в Тулу. В самом начале войны, в 1941 году, освобожденный от службы в армии по зрению, Игорь эвакуируется на Урал и поступает в Ижевске в эвакуированное из Москвы МВТУ имени Баумана, одновременно работая шлифовщиком на заводе.

В конце 1942 года он возвращается в Тулу и продолжает обучение в Тульском механическом институте на оружейно-пулеметном отделении. Дипломной у Стечкина будет тема "Самозарядный пистолет калибра 7,65 миллиметра". Он получил разрешение на изготовление опытного образца и при защите диплома произвел несколько выстрелов холостыми патронами, сейчас этот пистолет хранится в музее кафедры института.

А в мае 1948 года инженер-оружейник Игорь Стечкин начинает работу в ЦКБ-14, одном из головных конструкторских бюро, занимавшемся проектированием автоматического стрелкового оружия. Одно из первых заданий, которое он получил, было спроектировать 9-миллиметровый пистолет, позволяющий вести одиночную и автоматическую стрельбу на дистанции до 200 метров, имеющий магазин большой емкости и использующий кобуру в качестве приклада. В 1949 году пистолет уже проходил боевые испытания.

Было произведено 20 тысяч выстрелов по обширной программе. 3 декабря 1951 года на вооружение экипажей боевых машин, первых номеров расчетов тяжелого оружия, а также в качестве оружия индивидуальной самообороны офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях, принимают 9-миллиметровый автоматический пистолет системы Стечкина (АПС). За создание АПС Игорь Яковлевич был удостоен в 1952 году Сталинской (Государственной) премии II степени.

С тех пор вот уже более 60 лет это легендарное оружие используется в войсках. Правда, в последние годы оно постепенно заменяется на новые образцы боевой техники. Значительную часть которой изобрел тот же Игорь Яковлевич Стечкин!

Именно Стечкин был главным конструктором оружия, предназначенного для специальных подразделений армии, ФСБ и МВД: это револьвер "Кобальт", пистолеты СБЗ (Стечкин-Бальцер-Зинченко), "Дротик", ПСА (пистолет Стечкина-Авраамова), "Бердыш" и автоматический пистолет "Пернач". Последней работой Игоря Яковлевича Стечкина стал револьвер для спецподразделений ГРУ "Ворчун". Уже в наши дни на базе автоматического пистолета Стечкина его учениками был разработан уникальный пистолет "Паук."

Более десяти лет он занимался проектированием сначала ракет класса "воздух-воздух", а затем работал в главным конструктором проекта управляемых противотанковых реактивных комплексов "Овод", "Фагот" и "Гобой".

28 ноября 2001 года Игорь Яковлевич Стечкин скончался. Но осталось жить его оружие, ставшее легендой еще при его жизни…

На фото: Игорь Стечкин

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