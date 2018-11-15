Как США сравняли Токио с землей во время Второй мировой

10 марта 1945 года авиация США устроила одну из самых крупных бомбардировок Второй мировой, практически сравняв Токио с землей. Целью данной акции являлась попытка склонить Японию к миру, но затея провалилась.
Многие знают о печальной судьбе Дрездена, который союзники превратили в руины. Через месяц после акции в Германии, подобная участь ждала и японскую столицу. Эта бомбардировка является национальной трагедией уровня Хиросимы и Нагасаки.
Япония подвергалась американским бомбардировкам еще с 1942 года, однако эти вылазки не имели особого эффекта. Авиабазы Соединенных Штатов располагались в Китае, а посему самолетам приходилось проделывать огромные расстояния.
Когда американцы захватили Марианские острова, возникла прямая угроза Токио, а эти острова стали плацдармом для атак.
США собирались бомбить предприятия. Но дело в том, что японцы не строили огромных заводов и тщательно маскировали небольшие промышленные точки.
Чтобы действовать наверняка, нужно было сбрасывать бомбы на весь город, что вело к огромному урону и количеству жертв. По правилам военного времени это звучит неплохо: ведь так можно нанести не только материальный, но и психологический урон противнику.
Начались ночные бомбардировки городов. Авианосцы летали ночью потому, что ПВО Японии очень слабо проявляла себя в темное время суток.
Самолеты сбрасывали зажигательные снаряды и напалм каждые пятнадцать метров — это была крайне эффективная тактика, повреждавшая множество скрытых предприятий. Сперва такой участи подвергся город Кобе, а затем и Токио. Правда, для столицы это было лишь начало.
В очередном налете принимали участие более трехсот бомбардировщиков, сбросив в сумме более полутора тысяч тон напалма и прочих снарядов.
Основной удар пришелся по центру города, что вызвало пожар, превратившийся в ужасающий огненный смерч. Так огонь распространялся по всему Токио. Вся инфраструктура была разрушена, а сотни тысяч японцев остались без крыши над головой.
Согласно планам американского командования, бомбардировка столицы должна была заставить Японию выйти из войны. Это был главный аргумент в принятии решений о подобной атаке. Разрушение древнего города, по мнению американцев, свело бы боевой дух японцев на нет.
Подобного не произошло. Хирохито прибыл в разрушенный Токио 11 марта, ужаснувшись тому, что столица лежала в руинах. Предложение от США о капитуляции Япония проигнорировала. Наоборот, были приняты меры по защите от воздушных налетов в дальнейшем.
В ходе очередного налета американцев ждал суровый отпор. Ситуация складывалась таким образом, что воздушные силы США стали терять самолеты.
Высшее командование посчитало, что игра не стоит свеч, и прекратило яростные бомбардировки Токио. В дальнейшем Японии пришлось испытать страшнейший удар по Хиросиме и Нагасаки.
Источник фото: "Википедия"
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