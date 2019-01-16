Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры » Министерство обороны
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Дмитрий Судаков

США думают, как уничтожить Великую подземную стену Китая

Силовые структуры » Министерство обороны

Китай создал огромный подземный оборонный комплекс, способный перехватывать гиперзвуковые ракеты, которые могут поразить обычные системы противоракетной обороны.

США разрабатывают оружие, способное взорвать подземный оборонный комплекс Китая. 397241.jpeg

Цянь Циху (Qian Qihu) — ученый, проработавший над этой системой и получивший самую высокую награду Китая в области науки и техники, — сообщил в беседе с The Global Times, что "подземная Великая китайская стальная стена" может гарантировать безопасность стратегического арсенала страны и защиту от нападений, в том числе с применением сверхзвукового оружия.

"Подземная стальная Великая стена" — это ряд оборонительных сооружений, расположенных глубоко под горами. В то время как горная порода достаточно прочна, чтобы противостоять атакам противника, входы и выходы из этих объектов часто уязвимы. Работа ученого заключалась в обеспечении дополнительной защиты этих частей подземной системы.

По словам ученого, подземная система ПРО является последней линией национальной обороны Китая и способна выдержать ядерную атаку, прежде чем страна ответит использованием стратегического оружия.

"Разработка щита должна вестись одновременно с разработкой копья. Наши военные технологии развивались в соответствии с текущими требованиями, поскольку оружие нападения постоянно ставит новые задачи", — заявил ученый.

По словам китайского академика, сверхзвуковое оружие, которое движется в 10 раз быстрее скорости звука, способно изменять траекторию полета и поражать любые противоракетные системы.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин, представляя миру новое оружие в марте 2018 года во время своего послания Федеральному собранию, назвал его "непобедимым".

Китай приложил большие усилия, чтобы идти в ногу с передовыми военными технологиями и соответствовать реалиям в значительной степени непредсказуемой международной обстановки. В январе 2018 года сообщалось, что администрация президента Трампа рассматривает возможность установить "более низкую планку" для развертывания ядерного оружия, включая ядерные заряды малой мощности. Военные эксперты предположили, что американское оружие, использующее ядерные боеголовки малой мощности, будет устанавливаться в бункерах и иметь более высокую способность к нанесению высокоточного удара по сравнению с обычным оружием.

Служба подотчетности правительства США (Government Accountability Office) предупредила в конце 2018 года, что нынешняя система противоракетной обороны в США беззащитна перед российскими и китайскими сверхзвуковыми ракетами.

Скорость, высота полета и маневренность таких ракет нивелируют все системные датчики (включая космические), наземные и морские радары, ракеты-перехватчики наземного и морского базирования. В итоге, атака с использованием сверхзвуковых ракет сделает Пентагон бессильным.

Китай и Россия разрабатывают сверхзвуковое оружие, потому что его скорость, высота и маневренность могут нанести ущерб большинству существующих систем противоракетной обороны. В отчете GAO подчеркивалось: "Никаких контрмер не существует".

Это не значит, что США бездействуют. В ноябре 2018 года сообщалось о проекте DARPA (Агентство оборонных перспективных исследовательских разработок США) Glide Breaker — оружии, призванном сбивать сверхзвуковые планеры с помощью оружия непосредственного поражения.

Интересно, что в своем запросе на 2019 финансовый год DARPA не запросила финансирования ни для проекта Glide Breaker, ни для исследований и разработок систем гиперзвуковой защиты в целом.

Также неясно, каким образом Glide Breaker может быть связан с собственным проектом гиперзвуковой защиты Агентства по противоракетной обороне (MDA). По состоянию на февраль 2018 года MDA, как ожидается, потратит в общей сложности более 700 миллионов долларов на этот проект в период до 2023 года.

Совместная программа Агентства DARPA и Армии США выбрала в общей сложности три оборонные компании для разработки новой наземной системы, с использованием сверхзвукового планирующего оружия, способного поразить самые передовые средства противовоздушной обороны в мире.

Кто защищает нас из космоса. ФОТО Кто защищает нас из космоса. ФОТО

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы Китай Китай и США новое оружие гиперзвуковое оружие сверхзвуковая скорость противоракетная оборона
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
Как "сумасшедший Иван" напугал Америку
Военные новости
США думают, как уничтожить Великую подземную стену Китая
Недвижимость
Бизнес: квартиры посуточно, с чего начать?
Новости Все >
Самолет задел крылом трап в аэропорту Калининграда
Глава МИД Германии обсудит в Москве участие России в Совете Европы
Африканских рыбаков напугала красная река
Помощник президента России: отношения с США хуже некуда
Квартиру мамы солиста "Сектора Газа" Юрия Хоя в Воронеже купят под музей﻿
Nature: магнитный полюс Земли смещается в Россию
Украинский священник: "Я проклял их, и они умерли"
Американский адмирал заявил о конце периода господства США на море
Технологии "умных городов" будут внедрены в регионах в течение пяти лет
Украина решила возобновить производство "Русланов" без помощи России
Сейчас читают
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата"
Бывший СССР
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата" Видео 
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм Видео 
Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?
Южная Америка
Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?
Читательский топ
Шойгу анонсировал "Гром": по всей России пройдут ядерные учения
Секретарь Совбеза раскрыл дальность "нарушающей ДРСМД" ракеты
Запад раскрывает все секреты Гитлера
Любовь д'Артаньяна: реальность горче сказки
Расплата за предков: христианское мнение
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?

После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.

Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Шойгу анонсировал "Гром": по всей России пройдут ядерные учения
Военные новости
Шойгу анонсировал "Гром": по всей России пройдут ядерные учения
Дальний Восток
Китай планирует казнить канадца несмотря на возмущение Запада
Новости Украины
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Общество
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?

После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.

Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Единая Россия
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Политика. Новости и аналитика
Лужков посоветовал отдать Японии "два маленьких острова"
Новости Украины
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Советское наследие
Советского солдата гнобят, потому что боятся

Почему Польша, Украина, США, Прибалтика и иже с ними пытаются унизить подвиг советского солдата? Что это - чистая политика, неонацизм, историческая зависть? Глава департамента поисковой и конструкторской работы Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский, побывавший в эфире Pravda.Ru, говорит, что это страх перед советским солдатом.

Советского солдата гнобят, потому что боятся
Рихард Зорге - русский герой с немецкой душой
Советское наследие
Рихард Зорге - русский герой с немецкой душой
Советское наследие
"Петра Войкова коварно оклеветали"
Советское наследие
Советский убийца американских авианосцев
Соломон Соловьев Заложники жизненных обязательств - Гороскоп дня Соломон Соловьев Андрей Михайлов Города-герои - 12 столпов Великой Победы Андрей Михайлов Любовь Степушова Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле? Любовь Степушова
Комментарии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
Украинский священник: "Я проклял их, и они умерли"
США задействуют Украину для давления на Европу
Чиновники отобрали у ветерана "ошибочно подаренные" белье и конфеты
Россияне беднеют и отказываются от новой одежды и телефонов
Изменения экзамена в ГИБДД: что в лоб, что по лбу - мнение
Чубайс поддержал введение соцнорм энергопотребления
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Путин признал возможность отмены пенсионной реформы
США задействуют Украину для давления на Европу
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
В Москве не отвергают возможности обмена украинских моряков
США задействуют Украину для давления на Европу
Кудрин призвал улучшать отношения с другими странами - иначе не будет роста экономики
Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым
Чубайс поддержал введение соцнорм энергопотребления
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Шойгу анонсировал "Гром": по всей России пройдут ядерные учения
Смертная казнь не актуальна для чиновников-теневиков. Есть способ лучше
История и современность Все >
Невидимые злоумышленники: "призрачный стекольщик"
Невидимые злоумышленники: "призрачный стекольщик"
В Египте обнаружили сохранившиеся гробницы Римской эпохи
В Египте обнаружили сохранившиеся гробницы Римской эпохи
Американский адмирал заявил о конце периода господства США на море
Американский адмирал заявил о конце периода господства США на море
Секретарь Совбеза раскрыл дальность "нарушающей ДРСМД" ракеты
Секретарь Совбеза раскрыл дальность "нарушающей ДРСМД" ракеты
Солдаты США учились носить ядерные рюкзаки
Солдаты США учились носить ядерные рюкзаки
Новый самолет-заправщик ВВС США изменит технологию дозаправки в воздухе
Новый самолет-заправщик ВВС США изменит технологию дозаправки в воздухе
По кому прозвучит ядерный "Гром" из России
По кому прозвучит ядерный "Гром" из России
Дворцовые перевороты: почему похожи Россия и Дания
Дворцовые перевороты: почему похожи Россия и Дания
Кудрин призвал улучшать отношения России с другими странами
Кудрин призвал улучшать отношения России с другими странами
Как Путин приказал расселить взорванный дом в Магнитогорске
Как Путин приказал расселить взорванный дом в Магнитогорске
Озвучен сценарий развала Украины после выборов
Озвучен сценарий развала Украины после выборов
Женское Все >
Новая замечательная фиалка: стрептокарпус
Новая замечательная фиалка: стрептокарпус
Как укрыть гортензию, чтобы она зацвела в конце мая
Как укрыть гортензию, чтобы она зацвела в конце мая
Легкоусвояемая древесная зола: секреты подкормки
Легкоусвояемая древесная зола: секреты подкормки
Подготовка теплиц и парников к новому дачному сезону
Подготовка теплиц и парников к новому дачному сезону
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Пластырь с микроиголками заменит гормональные контрацептивы
Пластырь с микроиголками заменит гормональные контрацептивы
Ребенка вырвало: что делать?
Ребенка вырвало: что делать?
Если скучно в отношениях...
Если скучно в отношениях...
В Европе молодежь работает за троих, а в России – инфантильна
В Европе молодежь работает за троих, а в России – инфантильна
Весенняя коллекция Clarins уже в продаже
Весенняя коллекция Clarins уже в продаже
Роспотребнадзор изъял икру
Роспотребнадзор изъял икру
Поклонники сравнили Ольгу Бузову со Скарлет О'Хара из "Унесённые ветром" Маргарет Митчелл
Поклонники сравнили Ольгу Бузову со Скарлет О'Хара из "Унесённые ветром" Маргарет Митчелл
Проблемы в кишечнике влияют на психические болезни у женщин
Проблемы в кишечнике влияют на психические болезни у женщин
Женщину с опухолью яичников лечили от одержимости бесами
Женщину с опухолью яичников лечили от одержимости бесами
Мужское Все >
В Китае нашли новый опасный вирус
В Китае нашли новый опасный вирус
Что предложить рыбе вместо живца?
Что предложить рыбе вместо живца?
Преимущества совмещения кухни со столовой
Преимущества совмещения кухни со столовой
Освещение в доме: как сделать его правильным
Освещение в доме: как сделать его правильным
Тенденции 2019 года в интерьере
Тенденции 2019 года в интерьере
Не нужно выбрасывать эти вещи
Не нужно выбрасывать эти вещи
Что делать с маленькой прихожей? Расширяем пространство
Что делать с маленькой прихожей? Расширяем пространство
Заблуждения о питании и тренировках
Заблуждения о питании и тренировках
Десять заповедей обретения мощной спины
Десять заповедей обретения мощной спины
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Украинский священник: "Я проклял их, и они умерли"
Украинский священник: "Я проклял их, и они умерли"
Путин назвал ПЦУ угрозой мировому православию
Путин назвал ПЦУ угрозой мировому православию
Бездомные животные: каков мировой опыт
Бездомные животные: каков мировой опыт
Топ-8 сомнительных методов дрессировки собак
Топ-8 сомнительных методов дрессировки собак
Попугай ара: особенности содержания
Попугай ара: особенности содержания
Хвост трубой: расшифровываем кошачьи знаки
Хвост трубой: расшифровываем кошачьи знаки
Ни слова хозяину! Кошачьи секреты
Ни слова хозяину! Кошачьи секреты
Город Роддиктон-Биде Арм заполонили тюлени
Город Роддиктон-Биде Арм заполонили тюлени
Японский дизайнер разработал стеклянную мебель
Японский дизайнер разработал стеклянную мебель
В Льюисберге у пенсионерки исчез пруд
В Льюисберге у пенсионерки исчез пруд
В Улан-Удэ жителей обязали согласовывать перепланировку туалетов
В Улан-Удэ жителей обязали согласовывать перепланировку туалетов
Эти удивительные птицы: интересные факты о сороках
Эти удивительные птицы: интересные факты о сороках
Правило пяти секунд
Правило пяти секунд
Тают ледники Антарктиды, повышается уровень воды в океанах
Тают ледники Антарктиды, повышается уровень воды в океанах
Работники почты порой ведут себя неадекватно
Работники почты порой ведут себя неадекватно
Евросоюз
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?

Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit? Если мы не мазохисты, то мы - за Brexit , считает эксперт Николай Платошкин.

Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
США задействуют Украину для давления на Европу
США и Канада. Новости и аналитика
США задействуют Украину для давления на Европу
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
Новости Украины
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Евросоюз
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ