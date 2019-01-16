США думают, как уничтожить Великую подземную стену Китая

Китай создал огромный подземный оборонный комплекс, способный перехватывать гиперзвуковые ракеты, которые могут поразить обычные системы противоракетной обороны.

Цянь Циху (Qian Qihu) — ученый, проработавший над этой системой и получивший самую высокую награду Китая в области науки и техники, — сообщил в беседе с The Global Times, что "подземная Великая китайская стальная стена" может гарантировать безопасность стратегического арсенала страны и защиту от нападений, в том числе с применением сверхзвукового оружия.

"Подземная стальная Великая стена" — это ряд оборонительных сооружений, расположенных глубоко под горами. В то время как горная порода достаточно прочна, чтобы противостоять атакам противника, входы и выходы из этих объектов часто уязвимы. Работа ученого заключалась в обеспечении дополнительной защиты этих частей подземной системы.

По словам ученого, подземная система ПРО является последней линией национальной обороны Китая и способна выдержать ядерную атаку, прежде чем страна ответит использованием стратегического оружия.

"Разработка щита должна вестись одновременно с разработкой копья. Наши военные технологии развивались в соответствии с текущими требованиями, поскольку оружие нападения постоянно ставит новые задачи", — заявил ученый.

По словам китайского академика, сверхзвуковое оружие, которое движется в 10 раз быстрее скорости звука, способно изменять траекторию полета и поражать любые противоракетные системы.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин, представляя миру новое оружие в марте 2018 года во время своего послания Федеральному собранию, назвал его "непобедимым".

Китай приложил большие усилия, чтобы идти в ногу с передовыми военными технологиями и соответствовать реалиям в значительной степени непредсказуемой международной обстановки. В январе 2018 года сообщалось, что администрация президента Трампа рассматривает возможность установить "более низкую планку" для развертывания ядерного оружия, включая ядерные заряды малой мощности. Военные эксперты предположили, что американское оружие, использующее ядерные боеголовки малой мощности, будет устанавливаться в бункерах и иметь более высокую способность к нанесению высокоточного удара по сравнению с обычным оружием.

Служба подотчетности правительства США (Government Accountability Office) предупредила в конце 2018 года, что нынешняя система противоракетной обороны в США беззащитна перед российскими и китайскими сверхзвуковыми ракетами.

Скорость, высота полета и маневренность таких ракет нивелируют все системные датчики (включая космические), наземные и морские радары, ракеты-перехватчики наземного и морского базирования. В итоге, атака с использованием сверхзвуковых ракет сделает Пентагон бессильным.

Китай и Россия разрабатывают сверхзвуковое оружие, потому что его скорость, высота и маневренность могут нанести ущерб большинству существующих систем противоракетной обороны. В отчете GAO подчеркивалось: "Никаких контрмер не существует".

Это не значит, что США бездействуют. В ноябре 2018 года сообщалось о проекте DARPA (Агентство оборонных перспективных исследовательских разработок США) Glide Breaker — оружии, призванном сбивать сверхзвуковые планеры с помощью оружия непосредственного поражения.

Интересно, что в своем запросе на 2019 финансовый год DARPA не запросила финансирования ни для проекта Glide Breaker, ни для исследований и разработок систем гиперзвуковой защиты в целом.

Также неясно, каким образом Glide Breaker может быть связан с собственным проектом гиперзвуковой защиты Агентства по противоракетной обороне (MDA). По состоянию на февраль 2018 года MDA, как ожидается, потратит в общей сложности более 700 миллионов долларов на этот проект в период до 2023 года.

Совместная программа Агентства DARPA и Армии США выбрала в общей сложности три оборонные компании для разработки новой наземной системы, с использованием сверхзвукового планирующего оружия, способного поразить самые передовые средства противовоздушной обороны в мире.