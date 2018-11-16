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Автор Александр Толмачев

Битва на Сомме: одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой

Силовые структуры » Министерство обороны

1 июля 1916 года началась одна из самых кровопролитных битв Первой мировой войны — битва на реке Сомме.

Битва на Сомме: одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой. 394984.jpeg

Противостояние продолжалось более четырех месяцев, а потери исчислялись более чем миллионом человек. Кроме того, ни одна из воюющих сторон не добилась желаемых результатов.

Антанта, планировавшая это сражение, собиралась значительно ослабить германскую армию и заодно переломить ход войны. Разрабатывали операцию несколько месяцев, подготовка к бою велась скрупулезно: готовили множество боеприпасов, собирали продовольствие, строили железные дороги и аэродромы. Впервые в истории военных действий планировалось задействовать танки.

Столь масштабную подготовку невозможно было скрыть от неприятеля. Немцы собирались нанести предупреждающий удар, однако Брусиловский прорыв на Восточном фронте спутал им все карты. Часть немецких дивизий отправили выправлять ситуацию.

Объединенные войска французов и англичан должны были нанести удар по немецким позициям. Артиллерия расчищала путь пехоте, а напоследок в дело вступали кавалерийские дивизии.

Однако и у Антанты все было не слава богу: Верденская мясорубка так сильно истощила ресурсы союзников, что атака прошла не в том масштабе, в каком планировалось изначально.

Французская армия по началу прорывалась вглубь, но корпуса англичан были отбиты, из-за чего французам на некоторое время пришлось остановиться. К моменту возобновления наступления немцы значительно укрепили свои рубежи. Англичане же понесли огромные потери в ходе наступления.

Наступление с каждым днем шло все медленней и медленней. Сражение приобретало характер позиционной войны. Хаотичные атаки союзников не приносили должного результата. Солдаты устали, боевой дух упал, а вместе с этим упала и боеспособность.

Однако представители Антанты не опускали рук. Осенью 1916 года ситуация изменилась — союзники собирались начать масштабную атаку с использованием тяжелой артиллерии.

Это принесло свои плоды — войска продвинулись вглубь, прорвав оборону на несколько километров.

15 сентября в дело вступили танки — с их помощью англо-французская армия стремительно двигалась вперед. Конечно, это были совсем не нынешние танки — оказывали он в первую очередь психологическое воздействие на противника.

Следующие несколько месяцев битва при Сомме развивалась с переменным успехом — несмотря на локальный успех, прорвать немецкую линию обороны никак не удавалось.

В середине ноября крупное сражение на Западном фронте закончилось. У обеих сторон ресурсы были максимально истощены.

Многомесячное противостояние не принесло желаемых результатов, в первую очередь — коренного перелома в войне. Но, несмотря на это, инициатива перешла к союзникам. Немецкая армия уже не смогла восстановить прежнюю боеспособность.

Источник фото: Википедия

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Темы история Франция Германия битва на Сомме Великобритания Первая мировая война
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