Лучшие танки Второй мировой: гитлеровские "Пантеры"

Фюрер в 1943 году не раз давал пространные обещания о том, что вскоре случится невиданный доселе технический прорыв, который перевернет ход военных действий.

Так, после капитуляции одной из армий под Сталинградом и массовых отступлений танковых дивизий вблизи Харькова — он пообещал, что "уникальное" оружие уже движется на помощь.

На тот момент не было понятно, о чем идет речь. Хотя сейчас мы знаем, что это отнюдь не авиационные бомбы и баллистические ракеты, которые, во-первых, появились на вооружении лишь в 1944 году, а во-вторых, просто не применимы на фронте.

Если откинуть вариант о том, что это были пустые слова для поднятия боевого духа, то становится понятно, что Адольф Гитлер подразумевал танк под названием "Пантера".

Их производство было поручено двум немецким концернам еще в ноябре 1941 года, которые до этого строили танки Panzer III и II. Так называемых "Тигров" производил концерн Henschel.

Задача стояла следующая: создать танк с лобовой броней в 60 мм, а боковой — 40 мм. Машина должна была развивать скорость в 55 километров в час, а общая масса — составлять около тридцати пяти тонн.

Заводы представили свои варианты. Один из них практически полностью соответствовал первоначальному заданию, в то время как второй был значительно тяжелее. Однако оба имели похожую черту — экземпляры походили на советский E-34.

Началось производство первого варианта, но продолжалось оно совсем недолго. Танк не отличался дальнобойностью, да и конкуренты усовершенствовали свой прототип. Тогда стали массово производить "Пантеры".

После создания первых двадцати машин — руководство потребовало увеличить лобовую броню до 80 мм и заменить двигатели. Уже в марте 1943-го было построено две сотни танков. Но на фронт их не отправили из-за брака: новый двигатель зачастую самовозгорался.

Из-за этого пришлось отложить отправку их на фронт до лета. Впрочем, впервые "Пантеры" были задействованы в сражении на Курской дуге.

Но и на фронте с первыми "Пантерами" случались неполадки: все те же самовозгорания и плохая трансмиссия. Первая партия не была готова к бою.

В Германии тем временем кипела работа, а инженеры учились на своих ошибках. Каждая новая партия становилась все лучше и лучше, а вскоре начали выпускать экземпляры серии А, а затем и G.

Скорость, броня, вооружение и проходимость стали эталонными. Установленные на боевой единице орудия способны были уничтожать T-34. "Пантера" превратилась в один из лучших танков Второй мировой.

В итоге было построено более шести тысяч танков различной комплектации.

Источник фото: http://pro-tank.ru

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