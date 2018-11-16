Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры » Министерство обороны
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Александр Толмачев

Лучшие танки Второй мировой: гитлеровские "Пантеры"

Силовые структуры » Министерство обороны

Фюрер в 1943 году не раз давал пространные обещания о том, что вскоре случится невиданный доселе технический прорыв, который перевернет ход военных действий.

Гитлеровские

Так, после капитуляции одной из армий под Сталинградом и массовых отступлений танковых дивизий вблизи Харькова — он пообещал, что "уникальное" оружие уже движется на помощь.

На тот момент не было понятно, о чем идет речь. Хотя сейчас мы знаем, что это отнюдь не авиационные бомбы и баллистические ракеты, которые, во-первых, появились на вооружении лишь в 1944 году, а во-вторых, просто не применимы на фронте.

Если откинуть вариант о том, что это были пустые слова для поднятия боевого духа, то становится понятно, что Адольф Гитлер подразумевал танк под названием "Пантера".

Их производство было поручено двум немецким концернам еще в ноябре 1941 года, которые до этого строили танки Panzer III и II. Так называемых "Тигров" производил концерн Henschel.

Задача стояла следующая: создать танк с лобовой броней в 60 мм, а боковой — 40 мм. Машина должна была развивать скорость в 55 километров в час, а общая масса — составлять около тридцати пяти тонн.

Заводы представили свои варианты. Один из них практически полностью соответствовал первоначальному заданию, в то время как второй был значительно тяжелее. Однако оба имели похожую черту — экземпляры походили на советский E-34.

Началось производство первого варианта, но продолжалось оно совсем недолго. Танк не отличался дальнобойностью, да и конкуренты усовершенствовали свой прототип. Тогда стали массово производить "Пантеры".

После создания первых двадцати машин — руководство потребовало увеличить лобовую броню до 80 мм и заменить двигатели. Уже в марте 1943-го было построено две сотни танков. Но на фронт их не отправили из-за брака: новый двигатель зачастую самовозгорался.

Из-за этого пришлось отложить отправку их на фронт до лета. Впрочем, впервые "Пантеры" были задействованы в сражении на Курской дуге.

Но и на фронте с первыми "Пантерами" случались неполадки: все те же самовозгорания и плохая трансмиссия. Первая партия не была готова к бою.

В Германии тем временем кипела работа, а инженеры учились на своих ошибках. Каждая новая партия становилась все лучше и лучше, а вскоре начали выпускать экземпляры серии А, а затем и G.

Скорость, броня, вооружение и проходимость стали эталонными. Установленные на боевой единице орудия способны были уничтожать T-34. "Пантера" превратилась в один из лучших танков Второй мировой.

В итоге было построено более шести тысяч танков различной комплектации.

Источник фото: http://pro-tank.ru

Читайте также: 

Вторая мировая. У немцев танки лучше?

Лжеученые делают карьеру на истории ВОВ

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы танк война Гитлер история военная техника Вторая мировая война
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
Лучшие танки Второй мировой: гитлеровские "Пантеры"
Военные новости
Битва на Сомме: одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой
Мировая кооперация
Украинским олигархам откажут в российской кормушке
Новости Все >
Scientific Reports: люди с мутацией генов больше подвержены кофеиновой зависимости
Американский историк вычислил самый плохой год в истории человечества
ВОЗ: к 2025 году число диабетиков достигнет 1 млрд
Золотовалютные резервы России выросли почти на два млрд долларов за неделю
Посол РФ в Минске: Россия с 2015 года не поднимала вопрос о базе в Белоруссии
В Белоруссии разрешили ловить радиационную рыбу
ICO привлекли в 2014-2018 годах 19,4 млрд евро
Суд развел юмористов Степаненко и Петросяна
Власти Петербурга объявили аукцион на закупку квартир для сирот﻿
Украинский чиновник признал невозможным строительство базы на Азовском море
Сейчас читают
"Вагончик тронулся": об Ахеджаковой и серии "Автограф века"
Россия
"Вагончик тронулся": об Ахеджаковой и серии "Автограф века" Видео 
Велоурбанисты замахнулись на некрополь у Кремлевской стены
Практика
Велоурбанисты замахнулись на некрополь у Кремлевской стены
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Южная Азия
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Читательский топ
Синоптики: в ноябре выпадет снег, но декабрь будет теплым
Украинским олигархам откажут в российской кормушке
День, когда закончился СССР и начались "лихие 90-е"
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Уфология и НЛО
Пилот после столкновения с НЛО над Ирландией: "Рад, что это видел не только я!"

Сразу несколько пилотов различных авиакомпаний стали свидетелями неопознанных летающих объектов. Записи разговоров пилотов с диспетчерами доступны на YouTube.

Пилот после столкновения с НЛО над Ирландией: "Рад, что это видел не только я!"
Пастыри УПЦ спасли православие, Украину и Россию
Православие
Пастыри УПЦ спасли православие, Украину и Россию
Комнатные цветы
Растения, которые должны быть в каждом доме
Экономика
Путин попросил Медведева понимать, какова реальная жизнь в России
Мировая кооперация
Авось пронесет: Россия не готова к "драконовским санкциям"

Вашингтон угрожает Москве все большими санкциями за все большие "провинности".Список в ближайшее время будет неисчерпаем. Готова ли экономика страны к вызовам?

Авось пронесет: Россия не готова к "драконовским санкциям"
"Единая Россия" пользуется поддержкой лишь трети россиян
Общество
"Единая Россия" пользуется поддержкой лишь трети россиян
Православие
Пастыри УПЦ спасли православие, Украину и Россию
Политика. Новости и аналитика
Депутаты ввели налог для самозанятых россиян
Православие
Пастыри УПЦ спасли православие, Украину и Россию

Собор Украинской православной церкви отказался от автокефалии патриарха Варфоломея. Это историческое решение, которое спасет православие, Украину и Россию.

Пастыри УПЦ спасли православие, Украину и Россию
Депутат поделился впечатлениями от жизни на 3,5 тысячи рублей в месяц
Кошелек
Депутат поделился впечатлениями от жизни на 3,5 тысячи рублей в месяц
Политика. Новости и аналитика
День, когда закончился СССР и начались "лихие 90-е"
Наука и техника
Медведев анонсировал отключение "обыкновенного" ТВ в России
Игорь Буккер Велоурбанисты замахнулись на некрополь у Кремлевской стены Игорь Буккер Василий Амирджанов Депутатам Госдумы разрешили ковыряться в ушах Василий Амирджанов Любовь Степушова Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре Любовь Степушова
Комментарии
Авось пронесет: Россия не готова к "драконовским санкциям"
В Белоруссии разрешили ловить радиационную рыбу
Абэ пообещал не размещать базы США на спорных Курильских островах
Абэ пообещал не размещать базы США на спорных Курильских островах
"Не смейте угрожать!": Белоруссия одернула зарвавшуюся Украину
"Не смейте угрожать!": Белоруссия одернула зарвавшуюся Украину
Пилот после столкновения с НЛО над Ирландией: "Рад, что это видел не только я!"
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Навальный сообщил о закрытии ему выезда из России
Навальный сообщил о закрытии ему выезда из России
Абэ пообещал не размещать базы США на спорных Курильских островах
Депутат против рэперов: батл со здравомыслием
Депутатам Госдумы разрешили ковыряться в ушах
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
Бунт: Франция не хочет быть вассалом США
Авось пронесет: Россия не готова к "драконовским санкциям"
Раймонд Паулс рассказал, что его семья живет там, где не поют латвийские песни
Раймонд Паулс рассказал, что его семья живет там, где не поют латвийские песни
Пастыри УПЦ спасли православие, Украину и Россию
Пастыри УПЦ спасли православие, Украину и Россию
Пастыри УПЦ спасли православие, Украину и Россию
История и современность Все >
Нoтр-Дaм де Пари: чем интересно место с популярным названием
Нoтр-Дaм де Пари: чем интересно место с популярным названием
Огюст Роден - гений с каменным сердцем
Огюст Роден - гений с каменным сердцем
Битва на Сомме: одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой
Битва на Сомме: одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой
Как США сравняли Токио с землей во время Второй мировой
Как США сравняли Токио с землей во время Второй мировой
Почему санкции не пугают желающих купить ЗРК С-400
Почему санкции не пугают желающих купить ЗРК С-400
Русские оружейники: Игорь Стечкин
Русские оружейники: Игорь Стечкин
В конгрессе усомнились в способности США выиграть войну с Россией или Китаем
В конгрессе усомнились в способности США выиграть войну с Россией или Китаем
В посольстве Британии рассказали об "ожидании сигналов" от Москвы
В посольстве Британии рассказали об "ожидании сигналов" от Москвы
Onet: США отказались создания базы "Форт Трамп" в Польше
Onet: США отказались создания базы "Форт Трамп" в Польше
Порошенко обвинили в убийстве собственного брата
Порошенко обвинили в убийстве собственного брата
"Я - Цеповяз!": какие привилегии купил VIP-арестант
"Я - Цеповяз!": какие привилегии купил VIP-арестант
Женское Все >
Декоративная жимолость - каприфоль
Декоративная жимолость - каприфоль
Как избавиться от тли на розах народными способами
Как избавиться от тли на розах народными способами
Миксбордер в деревенском стиле
Миксбордер в деревенском стиле
Лаванда: лакомство для чувств
Лаванда: лакомство для чувств
Пошаговая инструкция по пересадке фаленопсиса
Пошаговая инструкция по пересадке фаленопсиса
Аллергия на яблоки: как обнаружить и чем лечить
Аллергия на яблоки: как обнаружить и чем лечить
Четыре шага на пути к избавлению от расстройства пищевого поведения
Четыре шага на пути к избавлению от расстройства пищевого поведения
Секреты хорошего педикюра в домашних условиях
Секреты хорошего педикюра в домашних условиях
Чем хорошо жить в складчину
Чем хорошо жить в складчину
Мария Кожевникова просит совета, какие бриллианты выбрать
Мария Кожевникова просит совета, какие бриллианты выбрать
Растения с которыми надо вместе жить
Растения с которыми надо вместе жить
Регина Тодоренко просит поклонников поделиться секретом семейных отношений
Регина Тодоренко просит поклонников поделиться секретом семейных отношений
Выбор из 6 или 24 вариантов вгоняет человека в ступор
Выбор из 6 или 24 вариантов вгоняет человека в ступор
Хакеры – главная угроза здоровью пациентов в 2019 году
Хакеры – главная угроза здоровью пациентов в 2019 году
Мужское Все >
Щука долгожитель. Развенчание мифов
Щука долгожитель. Развенчание мифов
Синоптики обещают ненастную погоду
Синоптики обещают ненастную погоду
Семь ошибок при монтаже теплого пола
Семь ошибок при монтаже теплого пола
Минимализм в интерьере: аристократическая кухня и стильная детская
Минимализм в интерьере: аристократическая кухня и стильная детская
Как выбрать цвет для спальни: рекомендации психологов
Как выбрать цвет для спальни: рекомендации психологов
Нужна ли посудомоечная машина?
Нужна ли посудомоечная машина?
11 вещей, которым нет места в ванной
11 вещей, которым нет места в ванной
Зачем шокировать мышцы во время тренировки?
Зачем шокировать мышцы во время тренировки?
Как увеличить результаты в жиме лежа?
Как увеличить результаты в жиме лежа?
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Храм святого Георгия в Лидде: тлен и святость
Храм святого Георгия в Лидде: тлен и святость
Толерантность - руки вверх перед грехом?
Толерантность - руки вверх перед грехом?
Аптечка для домашнего питомца
Аптечка для домашнего питомца
Какие болезни подстерегают собаку осенью
Какие болезни подстерегают собаку осенью
Рыбаков из Татарстана наказали за хвастовство
Рыбаков из Татарстана наказали за хвастовство
История о 86 шпицах, или О жестком обращении с животными
История о 86 шпицах, или О жестком обращении с животными
Подбираем змею с подходящим темпераментом
Подбираем змею с подходящим темпераментом
Северной Европе грозит Ледниковый период
Северной Европе грозит Ледниковый период
Горбатый кит чуть не погубил туристов-рыбаков
Горбатый кит чуть не погубил туристов-рыбаков
Акулы не тронули вора
Акулы не тронули вора
Серые тени сегодня в тренде
Серые тени сегодня в тренде
Проклятие «ледяного человека»: воинственный шаман мстит спустя тысячелетия после смерти
Проклятие «ледяного человека»: воинственный шаман мстит спустя тысячелетия после смерти
Самые здоровые люди не любят крутить тренажеры
Самые здоровые люди не любят крутить тренажеры
Праздники - ад для анорексиков и их семей
Праздники - ад для анорексиков и их семей
Люди-загадки: авиатор и легенда уфологии
Люди-загадки: авиатор и легенда уфологии
Евросоюз
Бунт: Франция не хочет быть вассалом США

Смелые заявления президента Франции о создании европейской армии и нежелании быть вассалом США могут привести к печальным последствиям для Эммануэля Макрона.

Бунт: Франция не хочет быть вассалом США
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
Бывший СССР
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
Новости Украины
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
"Рука Москвы" ухватила австрийский "бундесхеер"
Новости Европы
"Рука Москвы" ухватила австрийский "бундесхеер"
Москва упрочила свои позиции в ЛДНР после выборов
Бывший СССР
Москва упрочила свои позиции в ЛДНР после выборов
Немецкие силовики назначили "День Икс" политике Меркель
Евросоюз
Немецкие силовики назначили "День Икс" политике Меркель
Представитель "Талибана"* надеется чаще бывать в Москве
Центр. Азия
Представитель "Талибана"* надеется чаще бывать в Москве
Власти Польши прошли с неофашистами в марше независимости
Евросоюз
Власти Польши прошли с неофашистами в марше независимости
Эксперт: Украина разослала "керченских стрелков" по всей России
Новости Украины
Эксперт: Украина разослала "керченских стрелков" по всей России
Главная претензия Запада: "Россия не делает то, что ей говорят"
Мир. Новости мира
Главная претензия Запада: "Россия не делает то, что ей говорят"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ