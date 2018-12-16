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Автор Анастасия Шилова

Изобретательность древних: свиньи как орудие убийства

Силовые структуры » Министерство обороны

Стоит отдать должное древним цивилизациям за изобретательность и выдумку при изготовлении оружия. Не имея современных технологий и материалов, люди создавали мощное орудие защиты и нападения.

Самое изобретательное и опасное оружие древности. 395858.jpeg

Огненные шары — яркий пример такого оружия. Их нашли при раскопках крепости Бала-Хиссар, расположенной в пакистанской провинции Пешавар. Крепости больше двух с половиной тысяч лет. Археологи выяснили, что шары изготавливали из барита и легко возгораемой смолы хвойных деревьев. Шары поджигали и запускали с помощью катапульты в сторону противника, где шар, соприкасаясь с землей, расплескивал в разные стороны кипящую смолу. Ученые определили, что оружие сохранилось с IV века, его использовал Александр Македонский со своим войском, осаждая крепость Бала-Хиссар.

Еще одним известным оружием стала обычная известковая пыль, которую римский генерал Квинт Серторий приказал засыпать у входа в пещеры, где скрывались варварские племена. Дождавшись благоприятной погоды, то есть ветра, римляне засели возле пещеры, поджидая противника. Ветер стал задувать пыль в пещеру, дышать внутри было трудно, варвары продержались три дня, после чего сдались.

А вот китайская армия придумала использовать известковую пыль на открытой местности. Приспособление для этого выглядело так: под открытым небом были подвешены меха и емкости с известковой пылью. Дождавшись нужного направления ветра, множество колесниц выехало навстречу врагу, который тут же попытался атаковать. Но от мощности колесниц начали развеваться меха, сдувая известку. Армия недруга оказалась в густом облаке пыли, ничего было не видно. За это время китайская армия окружила войско и нанесла сокрушительный удар.

Еще в античных городах любили поджигать свиней, чтобы отпугивать боевых слонов. Горящие свиньи, бегущие на противника, помогали спасти осажденные города. Также делали бомбы из ядовитых змей и насекомых. Последних помещали в хрупкую емкость и запускали к врагу при помощи катапульты. Данный способ был эффективен при условии, что враг находится в закрытом пространстве. Известный военачальник Ганнибал из Карфагена победил большой флот царя Эвмена, закидав их корабли ядовитыми насекомыми.

А вот во время подкопов крепостей противники использовали химическое оружие — сернистый газ. Кристаллы серы поджигали и кидали в тоннель, где от ядовитых паров люди получали смертельное отравление.

Постепенно, изучая новые ресурсы, армии изобретали более совершенное оружие, но за находчивость и смекалку предкам можно смело ставить высший балл.

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Темы оружие вооружение древнее оружие история оружия
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